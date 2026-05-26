Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι 7οι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη

Πάνω από 400 εργαζόμενοι συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη.

Με πάνω από 400 συμμετοχές, από 35 εταιρίες από την Βόρεια Ελλάδα αλλά και πρώτη φορά και από την Αθήνα και το εξωτερικό, δυνατές αγωνιστικές στιγμές και έντονο παλμό, ολοκληρώθηκαν οι 7οι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού Βορείου Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις 23 και 24 Μαΐου 2026.

Για ακόμη μία χρονιά, οι Αγώνες απέδειξαν ότι ο εργασιακός αθλητισμός αποτελεί έναν ζωντανό θεσμό που ενώνει εργαζομένους, επιχειρήσεις και οργανισμούς μέσα από τις αξίες της συνεργασίας, της ευγενούς άμιλλας και της ευεξίας.

Το μεγαλύτερο μέρος των αγωνισμάτων φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Πανοράματος, ενώ αθλητές και αθλήτριες από όλη τη Βόρεια Ελλάδα συμμετείχαν με ενθουσιασμό, εκπροσωπώντας τις εταιρείες και τους οργανισμούς τους.

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους φορείς, οργανισμούς και συνεργάτες που στήριξαν έμπρακτα τη διοργάνωση των 7ων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού Βορείου Ελλάδος.

Για την παροχή Αιγίδας:

του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

της ΔΕΘ HELEXPO

του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

του ΤΕΦΑΑ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Για την υποστήριξη:

τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος

Χορηγοί Επικοινωνίας:

ΕΡΤ3

Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας

Metromedia

Εφημερίδα Μακεδονία

Gazzetta

Karfitsa

Χορηγοί της διοργάνωσης:

Auteco KTEO

Agrophoenix SA

Ανεμοδούρα Πάρκο Αναψυχής

Energiers

Μεταλλεία Θράκης

FILA

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ)

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Ο HOCSH ευχαριστεί θερμά όλες τις εταιρείες, τους οργανισμούς και τους εργαζομένους που συμμετείχαν ενεργά και στήριξαν με την παρουσία τους τους φετινούς Αγώνες:

• Α.Σ. ΙΣΧΥΣ ΛΥΣΗΣ ΑΣΙΛ

• ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε. // AUTECO KTEO

• ΑΔΜΗΕ ΑΕ

• ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ

• ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

• ΑΦΟΙ Δ.ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Α.Ε

• AGROFOOD LAB IKE

• ASEA BROWN BOVERI SA

• AUSTRIA SVS

• ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

• ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε.

• FUNDACJA ACTION GROUP (OSA LUMNIAKI)

• INDUSTRIAL 360

• JYSK GREECE

• LA BANDEJA -1

• LATVIAN SPORT FOR ALL ASSOCIATION

• ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ

• MANIFREDI

• ONE PROJECT

• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

• PROVIL S.A.

• RESIGHT

• REVMA PLUS Ι.Κ.Ε.

• SPORTCAMP SINGLE MEMBER SA

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

• ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)

• TUV AUSTRIA HELLAS M. Ε.Π.Ε.

• Χ. ΠΑΠΑΣ - Π. ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΟΕ

• ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στους εθελοντές της διοργάνωσης, οι οποίοι με συνέπεια, χαμόγελο και αφοσίωση συνέβαλαν ουσιαστικά στην άρτια διεξαγωγή των Αγώνων.

Η παρουσία τους αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας των Αγώνων και τους ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη προσφορά τους.

ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στο πρόγραμμα των 7ων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκαν τα εξής αθλήματα:

Basketball 5×5 (Καλαθοσφαίριση 5×5)

Basketball 3×3 (Καλαθοσφαίριση 3×3)

Bowling

Backgammon (Αγωνιστικό Τάβλι)

Catch & Serve

Chess (Σκάκι)

Hado

Padel

Soccer 7×7 (Ποδόσφαιρο 7×7)

Swimming (Κολύμβηση)

Table Tennis (Επιτραπέζια Αντισφαίριση)

Tennis (Αντισφαίριση)

Χώροι διεξαγωγής:

Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Πανοράματος

Bowling Ten Pin

Attak Arena

La Bandeja Tennis & Padel Club

ΔΑΚ Πυλαίας

HADO Arena Toumpa

Ραντεβού στους επόμενους Αγώνες!