Aguanile: Μια ομάδα που γεννήθηκε από… κόμπλα και έγινε τρόπος ζωής

Στο ερασιτεχνικό μπάσκετ υπάρχουν ομάδες που χτίζονται με πλάνο, στρατηγική και φιλοδοξίες. Και υπάρχουν και κάτι άλλες, που ξεκινούν από πείσμα, χαβαλέ και μια δόση… εκδίκησης. Οι Aguanile ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Ο Γιώργος Καλαφάτης, με το χαρακτηριστικό του ύφος, ξετυλίγει την ιστορία μιας ομάδας που από την πρώτη στιγμή δεν πήρε ποτέ τον εαυτό της πολύ σοβαρά – αλλά κατάφερε να γράψει τη δική της ξεχωριστή πορεία στο Basketaki The League.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η δημιουργία της ομάδας δεν ήταν αποτέλεσμα έμπνευσης… αλλά αντίδρασης.

Όπως λέει ο ίδιος, όλα ξεκίνησαν όταν οι φίλοι του – που είχαν ήδη φτιάξει τους Souvlakers – «ξέχασαν» να τον καλέσουν, παρότι έπαιζαν μαζί μπάσκετ για πάνω από δέκα χρόνια. Αυτό στάθηκε η αφορμή για ένα κλασικό «θα σας δείξω εγώ» α λα Xλαπάτσας moment κόμπλας απέναντι στους Souvlakers, ενώ βρήκε και την ευακιρία να αναρωτηθεί τι απέγιναν αυτοί…

Παράλληλα, μέσα από αυτούς γνώρισαν και το Basketaki, που εκείνη την εποχή (2015-16) ήταν κάτι εντελώς καινούριο, με στατιστικά, βίντεο και γενικά μια πιο οργανωμένη μπασκετική εμπειρία.

Και κάπως έτσι, μέσα από λίγο πείσμα και αρκετό χαβαλέ, γεννήθηκαν οι Aguanile.

Η ιστορία πίσω από το όνομα

Το όνομα της ομάδας έχει τη δική του… ιδιαίτερη διαδρομή.

Η λέξη «άγκουα» χρησιμοποιούνταν από την παρέα ήδη από τα σχολικά χρόνια, αρχικά με άλλη έννοια, αλλά με τα χρόνια εξελίχθηκε σε κάτι πιο… εσωτερικό. Κατέληξε να περιγράφει καταστάσεις και ανθρώπους που είναι λίγο «χύμα», λίγο «ό,τι να ’ναι» – με άλλα λόγια, ακριβώς το vibe της παρέας.

Η τελική πινελιά ήρθε με το γνωστό τραγούδι του Marc Anthony, “Aguanile”, που έδωσε και μια πιο “international” ταυτότητα στο όνομα.

Τα πρώτα χρόνια και οι φιλοδοξίες

Η ομάδα έκανε ντεμπούτο στο Summer League του 2016, με μέσο όρο ηλικίας τα 31 και αρκετά χρόνια (μη επαγγελματικής) μπασκετικής εμπειρίας.

Παρότι υπήρχε μια… διακριτική επιθυμία για τίτλους, η πραγματικότητα τους προσγείωσε σχετικά γρήγορα. Ωστόσο, τα πρώτα χρόνια είχαν έντονη ανοδική πορεία, με back-to-back ανόδους από την D2 μέχρι τη Master.

Βέβαια, όπως συμβαίνει συχνά στους Aguanile, κάθε επιτυχία συνοδευόταν και από τις απαραίτητες «σφαλιάρες» – ειδικά απέναντι στους γνώριμους αντιπάλους από το

Dilaveri.

Στιγμές που καθόρισαν την ομάδα

Η κορυφαία περίοδος για τους Aguanile ήρθε τη σεζόν 2022-23, όταν μετά από χρόνια προσπαθειών κατάφεραν να πάρουν την άνοδο από τη Master στην Elite.

Στα playoffs εκείνης της χρονιάς, απέκλεισαν ομάδες όπως οι Phoenix Bums και οι Κουρκούτες, παίζοντας – όπως λέει ο Καλαφάτης – «όμορφο και καθόλου μπαρτζωκικό μπάσκετ». Η χημεία της ομάδας εκείνη την περίοδο θεωρείται μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς.

Αντίστοιχα, ξεχωριστή στιγμή ήταν και το απίθανο buzzer beater τρίποντο του Σιμιτσόπουλου απέναντι στους Stifado Bulls για πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου – ένα σουτ από έναν παίκτη που, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, «δεν βάζει τρίποντα».

Από την άλλη, η πιο βαριά στιγμή στην ιστορία της ομάδας ήταν ο περιβόητος τελικός της D2 απέναντι στο Dilaveri. Ένας αγώνας που έληξε 54-27 μπροστά σε φίλους και συγγενείς – μέχρι και «τρίτα ξαδέρφια» είχαν κληθεί στις εξέδρες.

Ένας τελικός που, όπως παραδέχεται, άφησε… ψυχολογικά κατάλοιπα και ίσως εξηγεί γιατί η ομάδα έχει ένα ιδιαίτερο «θέμα» με τους τελικούς.

Οι πρωταγωνιστές

Αν και ο ίδιος αυτοσαρκάζεται αναφέροντας τα MVP του, ο Καλαφάτης ξεχωρίζει τον Κωνσταντίνο Σιαμπλή ως τον πιο σημαντικό παίκτη διαχρονικά για την ομάδα.

Ένα πολυεργαλείο που έχει παίξει τα πάντα: από undersized σέντερ που παλεύει με… δίμετρα «μοσχάρια», μέχρι playmaker «από τα Lidl». Παράλληλα, έχει γράψει και τη δική του ιστορία , σε αποστολή Δούρειου Ίππου στους Souvlakers με κωδικό όνομα προδοΣΙΑ όπου και κατάφερε να διαλύσει τα αποδυτήρια και να τους κόψει το μπάσκετ, προτού γυρίσει μετά από ένα χρόνο πίσω στους Άγκουα.

Ποιος θα ταίριαζε στους Aguanile

Αν υπήρχε ένας παίκτης που θα ήθελαν στην ομάδα, αυτός θα ήταν ο Μερκεβίτσιους, γνωστός και ως “The Big Merk”.

Ένας αριστερόχειρας «γίγαντας» με λιθουανικό στυλ, μπασκετικό ταλέντο και – το σημαντικότερο – αγάπη για την καλή ζωή. Παρότι υπήρξε μια μικρή… επαφή στο παρελθόν, ο ίδιος παραδέχεται πως το επίπεδό του ταίριαζε περισσότερο σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Elite, παρά σε μια πιο… χαοτική εκδοχή όπως αυτή των Aguanile στη πάνω κατηγορία. Παρόλο που υποβιβάστηκαν, όπως αναφέρει, λόγω στησίματος μεταξύ Γαλανού και Retirees την τελευταία αγωνιστική.

Ένας τελικός που ακόμα… πονάει

Αν μπορούσαν να ξαναπαίξουν ένα παιχνίδι, αυτό θα ήταν χωρίς δεύτερη σκέψη ο τελικός της D2 απέναντι στο Dilaveri το 2017.

Η βαριά ήττα μπροστά σε φίλους και συγγενείς σημάδεψε την ομάδα και, όπως λέει με χιούμορ, «εμπότισε μόνιμα στο DNA της ομάδας μια μορφή λουζεριάς».

Ο ίδιος μετρά 1/8 σε τελικούς ως Aguanile, όχι μόνο στο μπάσκετ αλλά και σε άλλα… αθλήματα, αποδεικνύοντας ότι μιλάμε για έναν πραγματικά «πολυαθλητικό σύλλογο».

Οι στόχοι και το σήμερα

Για τη φετινή σεζόν, ο στόχος είναι μια αξιοπρεπής πορεία στα playoffs της Master και – γιατί όχι – ένα μικρό «φλερτ» με την άνοδο, έστω κι αν δεν ολοκληρωθεί.

Οι τραυματισμοί, οι υποχρεώσεις και… η ηλικία δεν επέτρεψαν στην ομάδα να βρει ρυθμό, αλλά η αισιοδοξία παραμένει. Άλλωστε, όπως λέει και ο ίδιος, «η AGUA είναι πάνω απ’ όλα παρέα» και ήδη υπάρχει σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά, αφού η διοίκηση έχει εντοπίσει τους δικούς της Μπλόσομγκειμ και Φρανσίσκο για του χρόνου.

Basketaki The League

Για τους Aguanile, το Basketaki είναι κάτι παραπάνω από μια διοργάνωση. Είναι ένα «σπίτι» για το ερασιτεχνικό μπάσκετ.

Η δυνατότητα να βλέπεις τον εαυτό σου σε βίντεο (να παίρνεις τα midrange σουτάκια καμινάδες και να γκρινιάζεις σε διαιτητές), να έχεις στατιστικά και να ζεις την εμπειρία πιο οργανωμένα, είναι κάτι που πριν 20 χρόνια θα φάνταζε αδιανόητο. Και φυσικά, τίποτα από αυτά δεν θα υπήρχε χωρίς τους ανθρώπους που το τρέχουν, τον Billy, τον Γρηγόρη, τη Γλυκερία και τα υπόλοιπα παιδιά.

Τι είναι τελικά η Aguanile

Στο τέλος της ημέρας, η Aguanile δεν είναι απλώς μια ομάδα.

Είναι μια παρέα, ένα lifestyle, μια διέξοδος από την καθημερινότητα. Ένας τρόπος να αποσυμπιέζεσαι, να γελάς και να συνεχίζεις.

Και όλα αυτά, κάτω από το βλέμμα του «τοτέμ» της ομάδας, του δικού τους «Σάββα Θεοδωρίδη»,

του Νικόλαου Γκέγκιου – μιας μορφής που, παρότι άσχετος με το άθλημα, έχει καταφέρει να γίνει κομμάτι της ιστορίας της.

Και έφηβος ερυθρόλευκος… γιατί έτσι πρέπει να κλείσει αυτό το αφιέρωμα!!!