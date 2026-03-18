Basketaki Salonica: Η ανασκόπηση της εβδομάδας

Οι τελευταίες αγωνιστικές των κατηγοριών είχαν εξαιρετικά ματς σε Development 2 και Master, ενώ μεγάλης σημασίας ματς είχαμε σε Development και Elite, με τις ομάδες να παρουσιάζουν τα δυνατά τους χαρτιά στο παρκέ.

Στη Development 2 οι Gladiators Salonica ξεπέρασαν το εμπόδιο των Salonica 7 Slippers και πήραν καθαρή νίκη με 46-72, με τον Πανικό στον ίδιο όμιλο να σπάει το αήττητο των Golden Rail Warriors και να κερδίζει οριακά .Ε 66-63. Μεγάλο ντέρμπι είχαμε στον αγώνα ανάμεσα σε Sunday Jams και SKG Sonics με τους δεύτερους να βρίσκουν μεγάλα σουτ στο τέλος και να παίρνουν τη νίκη με 77-87, και στον ίδιο όμιλο οι Pick n' Coc συνέχισαν το σερί νικών τους αυτή τη φορά απέναντι στους Volcanos με 60-41. Για τον ίδιο όμιλο οι Jazz έδειξαν τη δυναμική τους και κέρδισαν τους Wild Goats με 51-95, ενώ στον άλλο όμιλο ο ΟΑΣΘ έκλεισε ιδανικά τη regular season καθώς επικράτησε των Toy Men με 78-73.

Στη Development η φάση των "32" ολοκληρώθηκε με όμορφα παιχνίδια, που τα χάρηκαν παίκτες και θεατές. Δεύτερη νίκη πήραν οι Δεν Έχει απέναντι στους Salonica Old Stars αυτή τη φορά με 78-63 και προκρίθηκαν πανηγυρικά στην επόμενη φάση, με τους Milgyraki Bucks από την άλλη πλευρά να κάνουν την μεγάλη ανατροπή και να καλύπτουν τη διαφορά των εννιά πόντων που είχαν χάσει από τους Great White Sharks, επικρατώντας με 64-77. Την ανατροπή έκαναν και οι Kamptzida Lizards που συσπειρώθηκαν σε κρίσιμο σημείο και έκαμψαν την αντίσταση των Porkbusters με 63-42, με τους SKG Bugs να δείχνουν σε εξαιρετική κατάσταση και να παίρνουν δεύτερο ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στους Sugar Daddys, αυτή τη φορά με σκορ 75-45. Νίκες σημείωσαν Sky is the Limit και Φαβορί-τες, όμως αυτές δεν ήταν αρκετές και έτσι Sintrim Team και Basketόσαυροι πήραν το εισιτήριο για τη φάση των "16".

Στην Evolution League αήττητοι παρέμειναν οι Foodie Hoopers που μολονότι δυσκολεύτηκαν βρήκαν τις λύσεις στο τέταρτο δεκάλεπτο και υπέταξαν τους αξιόμαχους Mammoth με 66-57, με τους Basketόσαυρους να μένουν επίσης αήττητοι μετά τη νίκη επί των Sky is the Limit με 98-81. Επιπλέον, το ACT επέβαλλε τον ρυθμό του και κατόρθωσε να πάρει υπερπολύτιμη νίκη απέναντι στους Strogguloi με 54-65.

Στην Master League ακόμα μια νίκη πήρε η Fioretsina και κλείδωσε την πρώτη θέση του ομίλου, επικρατώντας των West Ballers με 61-45, με τους Street Elite από την άλλη πλευρά να δείχνουν "εκρηκτικοί" και έτσι να κερδίζουν τους Jackals με 96-70. Έτοιμοι για τα κρίσιμα ματς που έρχονται έδειξαν οι New Slippers που βρήκαν κενά και "τρύπησαν" την άμυνα των Golden Steak Evosmos για να επικρατήσουν με 77-61, και στην άλλη πλευρά οι D&G Greenworks ήταν εξαιρετικοί και υπέταξαν τους West Ballers με 62-73, στερώντας τους έτσι την ευκαιρία να βρεθούν στα πλέι οφ. Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής ήταν αυτό ανάμεσα σε Brick City Salonica και Manchester United BC, με το παιχνίδι να έχει αρκετές εναλλαγές στο προβάδισμα και τους δεύτερους να βρίσκουν μεγάλα σουτ για να πάρουν τελικά τη νίκη με 64-65 και συνάμα την έβδομη θέση, αφήνοντας όγδοους τους αντιπάλους τους!

Στην Elite League ξεκίνησαν τα πλέι οφ με τις ομάδες να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει επαναληπτικού. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι οι Flying Eagles βρήκαν τις λύσεις και πήραν τη νίκη με 79-63 απέναντι στους MnP, με τον Αλέξανδρο Ιατρίδη να κυριαρχεί με 21 πόντους και 18 ριμπάουντ. Ωραίο παιχνίδι έγινε ανάμεσα σε Hellas Paper Bears και Respect, με τους πρώτους να παίρνουν το προβάδισμα στο δεύτερο δεκάλεπτο και να το διατηρούν για τη νίκη με τελικό σκορ 95-86. Ο Χρήστος Χύτας έκανε τη διαφορά με 37 πόντους και μαζεύοντας 7 ριμπάουντ. Συναρπαστικό ματς είχαμε και ανάμεσα σε Άξονα και Goon Squad, με τις δύο ομάδες να είναι διαρκώς κοντά στο σκορ. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στα κρίσιμα σημεία και το τελικό σκορ ήταν 93-88, με τον Κυριάκο Θωμαΐδη να είναι ο MVP με 26 πόντους και 13 ριμπάουντ. Τέλος, πολύ σημαντική διαφορά πήραν οι Sicarios ενόψει του επαναληπτικού, καθώς υπέταξαν τους Team DK με 98-72. Novibet MVP ήταν ο Αλέξανδρος Τσιρώνης με 25 πόντους και 3 ριμπάουντ.