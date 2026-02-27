Basketaki Salonica: Αφιέρωμα στους Jackals

Συνέχεια στα αφιερώματα στο Basketaki Salonica έχουν οι Jackals, μια δυναμική ομάδα που κάθε χρόνο διεκδικεί με αξιώσεις το τρόπαιο του πρωταθλητή.

Τα "τσακάλια" έχουν τρεις κατακτήσεις του τροπαίου της Development League, και φέτος δοκιμάζουν την τύχη τους στη Master League, όπου και πηγαίνουν εξαιρετικά μέχρι στιγμής με μεγάλες εμφανίσεις.

Μιλήσαμε με τον ιδρυτή της ομάδας, Άκη Τσίπα, όπου και μας έλυσε όλες τις απορίες. Αξίζει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι άξιος συνοδοιπόρος στην πορεία αυτή είναι ο Θανάσης Βούλγαρης.

1. Ποιος ήταν ο κύριος λόγος διαμόρφωσης της ομάδας;

Η ομάδα δημιουργήθηκε από την ανάγκη μιας παρέας ανθρώπων που αγαπούν πραγματικά το μπάσκετ να το ζήσουν οργανωμένα και ανταγωνιστικά. Δεν θέλαμε απλά να παίζουμε για την εκτόνωση· θέλαμε να χτίσουμε κάτι με διάρκεια, ταυτότητα και φιλοδοξία. Από την αρχή ο στόχος ήταν να φτιάξουμε ένα σύνολο με χημεία, χαρακτήρα και νοοτροπία νικητή.

2. Πώς προέκυψε το όνομα "Jackals";

Το όνομα δηλαδή ο νονός μας είναι η γυναίκα μου, ο κύριος εμπνευστής, σε μια κατ'ιδίαν συζήτηση την ρώτησα αυθόρμητα βρες μου όνομα ομάδας και σήμα που να περιέχει πάθος δύναμη αγάπη και έτσι μου είπε αμέσως ναι αυθόρμητα…

3. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των παικτών;

Το βασικό κριτήριο δεν ήταν ποτέ μόνο το ταλέντο. Ψάξαμε χαρακτήρες. Παίκτες που βάζουν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους, που σέβονται την προσπάθεια και είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν. Η χημεία και η συνέπεια είναι αυτά που φέρνουν τίτλους — και το αποδείξαμε.

4. Μετά από αρκετές επιτυχίες στην Development League, ποιος είναι ο στόχος στη Master;

Στη Development League δείξαμε ότι μπορούμε να κυριαρχήσουμε. Στη Master ο στόχος δεν είναι απλά η συμμετοχή — είναι να αποδείξουμε ότι ανήκουμε στο υψηλότερο επίπεδο. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι και να διεκδικήσουμε την είσοδο στην οκτάδα.

5. Τι σημαίνουν οι Jackals για σένα;

Για μένα οι Jackals είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα. Είναι οικογένεια, είναι τρόπος ζωής. Στα 44 μου, με επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, το να συνεχίζω να αγωνίζομαι και να διεκδικώ τίτλους έχει μια ξεχωριστή αξία. Είναι απόδειξη ότι η αγάπη για το παιχνίδι δεν έχει ηλικία. Και είναι

όμορφο να μπορούν τα παιδιά μου να βλέπουν ότι όταν αγαπάς κάτι, το υπηρετείς με συνέπεια.

6. Πώς βλέπεις τη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα;

Η πορεία μας μέχρι τώρα δείχνει χαρακτήρα.

Δυστυχώς είχαμε πολλούς τραυματισμούς και υπήρξαν δύσκολα παιχνίδια και στιγμές πίεσης, αλλά η αντίδραση της ομάδας ήταν αυτή που ξεχωρίζει. Έχουμε σταθερότητα, βάθος και εμπειρία, και όσο περνάει ο καιρός γινόμαστε καλύτεροι.