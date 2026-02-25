Basketaki Salonica: Εβδομαδιαία αναφορά

Μονομαχίες για γερά νεύρα,φάσεις από άλλο πλανήτη και πάθος για την νίκη είχε το μενού της εβδομάδας στο Basketaki Salonica,σε μια αγωνιστική θα μείνει για καιρό χαραγμένη.

Αρχίζουμε με την Development League 2, όπου Amino Animo και Midnight Buckets εκμεταλλευόμενοι το επιθετικό τους transition κέρδισαν χωρίς δυσκολία τους Volcanos BC (48-74) και τους Gladiators Salonica (62-87) αντίστοιχα. Ευρείες νίκες για SKG Sonics και Golden Rail Warriors που πήραν τις νίκες με 90-49 επί των Alley Oopsies και επί των Tegridy Farms με 91-47 αντίστοιχα. Ξέσπασαν οι Toy Men νικώντας με 82-52 τους No Name, ενώ με σωστές επιλογές επιθετικά οι ΠΟΠ84 πέρασαν με σχετική άνεση το εμπόδιο των AirBallers (62-45).

Όμορφες αναμετρήσεις είχε και η Development League 1. Αρχικά, οι Porkbusters επικράτησαν με 50-57 των Hoston Celtics σε ένα κλειστό παιχνίδι. Με νίκη συνέχισαν Partouzan Salonica και Alley Poops που πέρασαν τα εμπόδια των Seattle SuperΨΩΝΙΑ (84-65) και της Yugoπλάστιγγας (76-56) αντίστοιχα. Νικη και για τους Phoenix BC που επιβάλλοντας από την αρχή τον ρυθμό τους νίκησαν με 58-77 τους φορμαρισμένους τον τελευταίο καιρό Sky is the Limit. Παίζοντας όσο έπρεπε οι Salo Nics υποχρέωσαν σε μια ακόμα ήττα τους Spacers νικώντας τους με 53-31. Νίκες για Never Again και Tsipourman που με καλύτερο δεύτερο ημίχρονο νίκησαν τους Sivrians (65-79) και τον Δούρειο Ίππο (65-81) αντίστοιχα.

Στην Master League, νίκες στα σημεία για Brick City Salonica και Legends που πήραν τα ροζ φύλλα αγώνος στις αναμετρήσεις απέναντι σε West Ballers (60-67) και 86ers (87-79) αντίστοιχα. Ονειρική εμφάνιση και νίκη για τους Hot Dogz που νίκησαν εύκολα τους Galanou Raccoons με 72-49 και εξασφάλισαν και μαθηματικά την είσοδο τους στα play off. Με εξαιρετικό δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο η Fioretsina Salonica επικράτησε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες των Aristotelicans με 86-64, ενώ οι D&G Greenworks σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι νίκησαν με 68-79 τους Golden Steak Evosmsos.

Τέλος για τον θεσμό του κυπέλλου,οι Sicarios και η Team DK επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί νίκησαν εύκολα τους Sintrim Team (96-66) και τους Pic n' Coc (114-65) αντίστοιχα. Έκπληξη μεγατόνων από τους Phoenix BC που απέκλεισαν τους Flying Eagles ομάδα δύο κατηγοριών πιο πάνω, της Elite League, νικώντας τους μάλιστα με 32!! πόντους διαφορά (59-91) ολοκληρώνοντας έναν μίνι αθλητικό άθλο. Και οι Toy Men απέκλεισαν ομάδα υψηλότερης κατηγορίας που με άμυνα από ατσάλι νίκησαν τους Seattle SuperΨΩΝΙΑ με 51-41 συνεχίζοντας στους 16 του κυπέλλου. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήραν και οι Street Elite που σε ένα παιχνίδι διαφήμιση για το μπάσκετ νίκησαν και αυτοί ομάδα της Elite, τους Hellas Paper Bears με 78-85 συνεχίζοντας το κυνήγι για τη κατάκτηση του τροπαίου.



