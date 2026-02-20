New York Fix: Η τρελοπαρέα από τα ανοιχτά που έγινε οικογένεια στο Basketaki The League

Συνέχεια στα αφιερώματα για το Basketaki The League με τους New York Fix να έχουν την τιμητική τους.

Στο ερασιτεχνικό μπάσκετ υπάρχουν ομάδες που δημιουργούνται για μια σεζόν. Οι New York Fix όμως δεν φτιάχτηκαν για ένα πρωτάθλημα· φτιάχτηκαν για να συνεχιστεί μια παρέα. Από τα παιδικά και εφηβικά χρόνια, στα ανοιχτά του Μπουρναζίου και τελικά στα παρκέ του Basketaki The League, η διαδρομή τους δεν μετριέται μόνο σε νίκες και τρόπαια — αλλά σε 11 χρόνια κοινών στιγμών, φωνών, ανατροπών και… καθιερωμένων μπυρών μετά το ματς.

Από τα παιδικά – στα ανοιχτά – και μετά στο τουρνουά

Η ιστορία ξεκινάει πολλά χρόνια πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Από παιδιά, οι περισσότεροι παίκτες της ομάδας αγωνίζονταν μαζί – ή αντίπαλοι – σε παιδικά και εφηβικά πρωταθλήματα.

Το 2011, ως φοιτητές πλέον και με άπλετο χρόνο, το καθημερινό ραντεβού ήταν ένα: τα ανοιχτά γήπεδα. Κάθε μέρα μπάσκετ. Ο Δημήτρης Κολέτσος μπήκε «κατά τύχη» στο Basketaki από την πρώτη χρονιά, με ομάδα από τη σχολή του. Όταν όμως μετά από 2-3 χρόνια οι περισσότεροι της παρέας σταμάτησαν, η ιδέα έπεσε στο τραπέζι: «Γιατί να μην φτιάξουμε τη δική μας ομάδα;»

Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: Να μαζευτούν όλοι οι φίλοι που μεγάλωσαν μπασκετικά μαζί και να κατέβουν ως μία παρέα σε ένα οργανωμένο τουρνουά. Και έτσι ξεκίνησαν όλα.

Πώς γεννήθηκε το όνομα «New York Fix»

Εκείνη την περίοδο, ο Τάσος, ο Βαγγέλης, ο Δημήτρης, ο Χρήστος, ο Κυριάκος, ο Παναγιώτης και ο Θοδωρής – γνωστοί και ως «χρέπια» – αράζανε καθημερινά. Ένα βράδυ, στο ιστορικό τραπέζι του παππού Γιάννη, με μπύρες στο χέρι, έψαχναν όνομα για τη νέα ομάδα. Η αρχική σκέψη ήταν κάτι που να συνδέεται με το Περιστέρι.

Άλλωστε, μιλάμε για λαϊκά παιδιά από τα δυτικά προάστια – και συγκεκριμένα από το Περιστέρι – με το 90% του ρόστερ να παραμένει όλα αυτά τα χρόνια από την ίδια γειτονιά. Σε μια διοργάνωση όπου πολλές ομάδες «δανείζονται» ονόματα από μεγάλους συλλόγους, οι Fix κράτησαν τη δική τους ταυτότητα. Οι μπύρες εκείνο το βράδυ ήταν Fix. Και κάπως έτσι, γεννήθηκαν οι New York Fix. Το στοιχείο του Περιστερίου πέρασε αργότερα και στο σήμα. Γιατί η γειτονιά δεν ξεχνιέται.

11 χρόνια μετά: Παρέα πάνω απ’ όλα

Ο αρχικός σκοπός της ομάδας ήταν απλός αλλά δύσκολος: Όποιος έρχεται στους Fix, να γίνεται κομμάτι της παρέας. Μετά από 11 χρόνια παρουσίας στο Basketaki The League, το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Τα 2/3 της ομάδας βρίσκονται μαζί από τα πρώτα χρόνια. Οι δεσμοί δεν είναι απλώς αγωνιστικοί – είναι φιλίες ζωής. Οι Fix δεν είναι απλά μια ομάδα. Είναι η τρελοπαρέα από τα ανοιχτά στο Μπουρνάζι.

Η κορυφαία στιγμή: Το πρωτάθλημα του 2023

Η καλύτερη στιγμή στην ιστορία της ομάδας δεν σηκώνει συζήτηση. Το παρθενικό πρωτάθλημα της Evolution League το 2023. Και φυσικά, το break dance του Σεϊζη στο κέντρο του γηπέδου. Όμως το πιο εμβληματικό παιχνίδι ήταν ο προημιτελικός εκείνης της χρονιάς απέναντι στην Αμόκ. 9 λεπτά πριν το τέλος, οι Fix βρίσκονταν στο -12.

Χωρίς τον τότε κορυφαίο τους παίκτη, τον Καρακούση. Απέναντι σε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης. Κι όμως. Με επιμέρους σκορ 5-25, πήραν την πρόκριση για το Final Four. Οι φωνές του Ζορμπά σε κάθε άμυνα. Και σε κάθε καλάθι του Κουτούζου, το χαρακτηριστικό νεύμα στο ρολόι: «Koutou time».

Ο διαχρονικός ηγέτης

Αν υπάρχει ένας παίκτης που ταυτίζεται με τους Fix, αυτός είναι ο Βαγγέλης Κουτούζος. Ιδρυτικό μέλος. Διαχρονικά ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας. Ηγέτης στα δύσκολα.

Στον προημιτελικό της χρονιάς του πρωταθλήματος, πήρε την ομάδα στις πλάτες του στα τελευταία λεπτά και υπέγραψε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου.

Ο παίκτης που… περιμένουν

Οι Fix έχουν μια άτυπη μεταγραφική αναμονή. Περιμένουν υπομονετικά να σταματήσει το μπάσκετ ένας φίλος τους για να φορέσει τα άσπρα και μπλε: Ο Στέλιος Χάλαρης, με πρωταθλήματα στην Α2 με Καρδίτσα και Πανιώνιο, ο οποίος μάλιστα είχε περάσει και για ένα διάστημα από τον πάγκο της ομάδας ως coach. Γιατί στους Fix, πρώτα έρχεται η φιλία – μετά το βιογραφικό.

Οι φετινοί στόχοι

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με πολύ υψηλές προσδοκίες. Το ρόστερ θεωρητικά ήταν το καλύτερο των 11 χρόνων. Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως περίμεναν. Και κάπου εκεί φαίνεται η ταυτότητα της ομάδας.Ο δεύτερος – και σταθερός – στόχος παραμένει κάθε χρόνο ίδιος: Να μένουν ενωμένοι. Και μετά από κάθε παιχνίδι, να μαζεύονται για τις καθιερωμένες μπύρες. Εκεί, όπως λένε οι ίδιοι, δεν έχουν αντίπαλο.

Basketaki The League

Ο αρχηγός Δημήτρης Κολέτσος αγωνίζεται στη διοργάνωση από την πρώτη χρονιά. Η επιλογή του Basketaki ήταν σχεδόν αυτονόητη. Οργάνωση, σταθερότητα, εμπειρία για κάθε ερασιτέχνη αθλητή. Έντεκα χρόνια μετά, η παρουσία τους εκεί αποδεικνύει ότι ήταν η σωστή επιλογή.

Περισσότερο από ομάδα

Για τους New York Fix, όλα αυτά δεν είναι απλώς αγώνες. Είναι τα καλοκαίρια στα ανοιχτά. Είναι οι φωνές, οι τραυματισμοί, τα μεγάλα σουτ. Είναι οι μπύρες μετά το ματς.

Είναι το Μπουρνάζι. Είναι υπερηφάνεια, γιατί ο αρχικός στόχος επετεύχθη: Να είναι μια ομάδα–παρέα. Και όπως λένε οι ίδιοι, ευχαριστούν όλα τα παιδιά που πέρασαν από την ομάδα και βοήθησαν να φτάσουν στο σημείο που βρίσκονται σήμερα. Γιατί οι Fix δεν είναι απλώς μια συμμετοχή στο Basketaki. Είναι κομμάτι της ζωής τους.