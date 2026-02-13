Εβδομαδιαίο top 10 με φάσεις από... άλλον πλανήτη στο Basketaki Salonica

Κορυφαίες 10 φάσεις της εβδομάδας από… άλλο επίπεδο, που αποδεικνύουν ότι το Basketaki Salonica είναι στα καλύτερά του.

Αρχίζουμε με το no 10, όπου συναντάμε την τρομερή alley pop συνεργασία μεταξύ Θοδωρή Λογγινιδη και Νίκου Τασιούλα με τους παίκτες των SKG Bugs να προσφέρουν σκορ και θέαμα.

Νο 9,με τον Θράσο Οδοντίδη της Puebla να κόβει στα ίσια τον αντίπαλο του που προσπαθούσε να πάρει σουτ τριών πόντων.

Στο νο. 8 δεσπόζει η απίστευτη ασίστ του Κυριάκου Γκόφα προς τον συμπαίκτη του Φώτη Θωμαΐδη ο οποίος αφήνει όμορφα την μπάλα στο καλάθι.

Κατεβαίνουμε μια θέση με τον Νίκο Χατζηδημητράκη των Phoenix BC να κόβει στα ίσια τον αντίπαλο του και παίρνοντας την μπάλα να την αφήνει όμορφα στο καλάθι.

Στο νο6, θα συναντήσουμε το πολύ δύσκολο τρίποντο του Γιώργου Τυρίκου των Aristotelicans ο οποίος ξεφορτώθηκε πολύ όμορφα δύο αντιπάλους και έδωσε τρεις πόντους στην ομάδα του στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Στα μισά του Novibet Top 10,υπάρχει η πολύ όμορφη alley oop συνεργασία μεταξύ του Νίκου Σταυρίδη και του Σίμου Βοζινίδη των Sintrim Team για να ξεσηκώσουν τους θεατές του αγώνα.

Φτάνοντας στο νο. 4,θα βρούμε την περίτεχνη ενέργεια του Γιώργου Λαδά των Sky is the Limit όπου πέρασε την μπάλα γύρω από την μέση του και τελείωσε όμορφα την φάση.

Μπαίνοντας στο top 3,θα συlναντήσουμε την πολύ όμορφη συνεργασία των Φαβορί-των που τελείωσε με ένα clutch τρίποντο του Δημήτρη Ζανδε από την γωνία.

Μια θέση πριν την κορυφή,βρίσκουμε την πολύ όμορφη συνεργασία μεταξύ Ισιδώρου Τσινοπουλου και Νίκου Κουκουσεράκη με τους παίκτες των Kourkoubinia BC να συνεργάζονται με τον καλύτερο τρόπο ώστε να τελειώσουν την φάση για την ομάδα τους.

Στην κορυφή του εβδομαδιαίου Novibet Top 10, δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Γιώργο Λαδά των Sky is the Limit ο οποίος τελείωσε με κάρφωμα έναν υποδειγματικό αιφνιδιασμό για την ομάδα του.