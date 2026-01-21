Basketaki Salonica: Η δράση δεν σταματάει

Ακόμα μια βδομάδα κύλησε στο Basketaki της Θεσσαλονίκης με αρκετά πλούσιο θέαμα και παιχνίδια με πολλές συγκινήσεις.

Στη Development League 2 οι Engineering Eagles είχαν την τύχη με το μέρος τους και κατόρθωσαν να επικρατήσουν του πολύ δυνατού ΟΑΣΘ με 62-61, ενώ πολύ ανταγωνιστικό ήταν και το παιχνίδι του Πανικού με τους Tegridy Farms με τους δεύτερους να βρίσκουν τις λύσεις και να κερδίζουν με 46-49. Σημαντική νίκη για τους SKG Sonics που έμειναν στα ψηλά πατώματα του βαθμολογικού πίνακα επικρατώντας των Wild Goats με 83-64, με τους Golden Rail Warriors να δείχνουν από την άλλη πλευρά για ακόμα μια φορά ότι είναι πολύ δυνατοί νικώντας με 49-83 τους Gladiators Salonica. Ακόμα, οι Pick n' Coc έδειξαν ότι είναι σε εκπληκτική κατάσταση στο παιχνίδι με τους Alley Oopsies όπου πήραν το ροζ φύλλο αγώνα με 19-59, και οι Midnight Buckets έστω και πέντε υπερκέρασαν το εμπόδιο των No Name με τελικό σκορ 69-61.

Συνεχίζουμε στην Development League 1 όπου οι SKG Bugs βρήκαν τον τρόπο να δραπετεύσουν με τη νίκη στο παιχνίδι με τον Δούρειο Ίππο με τελικό σκορ 86-92, κάτι που έκαναν και οι Metal Warriors απέναντι στους Sivirians με 51-55. Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα οι Phoenix άντεξαν απέναντι στην καλά στημένη ομάδα των Cartel και γεύτηκαν τη χαρά της νίκης με 73-81, με τους Sky is the Limit από την άλλη πλευρά να συνεχίζουν στον θετικό δρόμο με μεγάλη εμφάνιση απέναντι στους Never Again και νίκη με 73-58. Εξίσου δυναμικό παιχνίδι είχαμε και ανάμεσα σε Basketόσαυρους και Los Angeles Brickers με τους πρώτους να πανηγυρίζουν με 90-78, ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκαναν οι Salo Nics και ήταν οι θριαμβευτές απέναντι στους Los Angeles Brickers με 76-81.

Κλειστά ήταν αρκετά παιχνίδια αυτής της εβδομάδας και στη Master League. Τη μεγάλη νίκη με 75-81 πανηγύρισε η Fioretsina στο παιχνίδι με τους D&G Greenworks, παίρνοντας έτσι και την πρώτη θέση στον πρώτο όμιλο, με τους Jackals από την άλλη πλευρά να παραμένουν στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στους Hotdogz με 62-81. Οριακή νίκη πήραν οι Street Elite που έδειξαν από τι μέταλλο είναι φτιαγμένοι απέναντι στους Legends με τελικό σκορ 74-78, ενώ σε τροχιά πλέι οφ έμειναν οι Aristotelicans που επικράτησαν των Golden Steak Evosmos με 68-73. Σε άλλα ματς οι Galanou Raccoons δυσκολεύτηκαν αρκετά αλλά βρήκαν τις λύσεις για να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα με την Nutriclab με τελικό σκορ 73-68, και η Puebla συνέχισε στις καλές εμφανίσεις νικώντας την Brick City Salonica με 80-70.

Στην Elite League by Novibet είχαμε αρκετές δυνατές μονομαχίες, με πολλές ομάδες να ανεβαίνουν σημαντικά. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι οι Hellas Paper Bears επέβαλλαν πλήρως τον ρυθμό τους και πήραν δίκαια τη νίκη στον αγώνα με τους MnP με τελικό σκορ 95-65. Novibet MVP ήταν ο Σοφοκλής Καζής με 33 πόντους και 25 ριμπάουντ. Σπουδαίο παιχνίδι έγινε ανάμεσα σε Goon Squad και Φροντιστήρια Άξονας, με τους πρώτους να κάνουν μια μεγαλοπρεπή εμφάνιση και να δείχνουν ότι μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά. Novibet MVP ήταν για ακόμη μια φορά ο Σπυρίδων Τρικαλιώτης με 27 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ακόμα, σε ανοδική πορεία συνέχισαν να είναι οι Respect που βρήκαν λύσεις από πολλούς παίκτες και ξεπέρασαν το εμπόδιο της Team DK με τελικό σκορ 63-74. Novibet MVP αναδείχτηκε ο Δημήτρης Χαριτόπουλος με 14 πόντους και 17 ριμπάουντ.

Στη φάση των "64" είχαμε αγώνες για τον θεσμό του Κυπέλλου, με αρκετό θέαμα. Στην επόμενη φάση βρέθηκαν οι New Slippers που έκαναν αυτό που έπρεπε και νίκησαν τους Great White Sharks με 65-57, ενώ αγχώθηκαν αλλά πήραν την πρόκριση και οι Hoston Celtics απέναντι στους Kamptzida Lizards με 66-60. Μεγάλο ήταν το ντέρμπι ανάμεσα σε Brick City Salonica και ΟΑΣΘ με τους πρώτους να παίρνουν την μεγάλη πρόκριση με 66-64, με τους Milgyraki Bucks να κάνουν μεγάλη εμφάνιση και να κερδίζουν με 56-81 τους Tsipourman. Τη χαρά της πρόκρισης γεύτηκαν και οι Legends με τους Alley Poops με τελικό σκορ 57-65, και κάτι παρόμοιο έγινε και με τους Porkbusters που επέβαλλαν τον ρυθμό τους και επικράτησαν των Sirina Partouzan με 49-77.