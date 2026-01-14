1ο Novibet Top 10 για το 2026 με τα πάντα όλα!!!

Αν κι ακόμα οι παίχτες προσπαθούν, όπως είναι φυσικό μετά τις γιορτές, να βρουν ρυθμό, κάποιοι ήταν σα να μην πέρασε μια μέρα! Πάσες πίσω από την πλάτη, halfcourt καλάθια, τάπες και καρφώματα…ΠΟΛΛΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ!

Στο νούμερο 10, ο Γιώργος Γεωργίου από Ektair Steels μας βάζει στο κλίμα κατευθείαν, αφού είδε το χρόνο της επίθεσης να τελειώνει και σκόραρε ένα φοβερό τρίποντο πίσω από το κέντρο!

Στο νούμερο 9, ο Βασίλης Μοσκόφογλου ρίχνει μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα στον αντίπαλό του, προστατεύοντας το καλάθι των Phoenix Bums!

Στο νούμερο 8, ο Παντελής Κορωνάκος από Γιουγκοπιάστηκα, με ένα εξαιρετικό solo και μετά από διαδοχικές τρίπλες και προσποιήσεις, ευστόχησε σε ένα δύσκολο σουτ μέσα στην κίνηση!

Στο νούμερο 7 ο Δ. Καλομοίρης διάβασε τέλεια το double team των αντιπάλων του, είδε το κόψιμο του Α. Ορφανίδη και τον βρήκε πανέμορφα με μια φανταστική σκαστή πάσα πίσω από την πλάτη για 2 εύκολους πόντους της ομάδας τους, Ektair Steels!

Στο νούμερο 6, μια no- look πάσα μισού γηπέδου από το Λ. Πόγκα που πάσαρε στον Ν. Κασσο, ο οποίος τελείωσε τη φάση πανέμορφα με δεξί lay up προσθέτοντας 2 ακόμη πόντους για τους Titans!

Στο νούμερο 5, εξαιρετική back door πάσα του Γαλανάκη στον Κούρογλου, ο οποίοςτελείωσε τη φάση σε πρώτο χρόνο σε έναν άψογα εκτελεσμένο αιφνιδιασμό των Koutsikari!

Στο νούμερο 4, ο Αλκιβιάδης Παπαματθαίου από τα Βελούδινα Σφυριά φεύγει στον αιφνιδιασμό και τι άλλο θα μπορούσε να κάνει από το να την καρφώσει με δύναμη στο αντίπαλο καλάθι!

Στο νούμερο 3, Διονύσης Μπακούρος από το…Φάληρο!!! ΤΡΙ-ΠΟ-ΝΤΑ-ΡΑ από τη δική του βολή έβαλε ο παιχταράς και τρέλανε όλο το Μπουρνάζι! Δείτε το ξανά και ξανά…

Στο νούμερο 2, ο Τζούλιο Ντίμπρα μας χαρίζει άλλη μια καρφωματάρα, αφού έφυγε στον αιφνιδιασμό των Athens Dragons και κάρφωσε με το δεξί!

Στο νούμερο 1…μαντέψτε! Tomahawk Dunk του Μανώλη Αντωνόπουλου των Spacers που έπιασε τη μακρινή πάσα , πήρε τα βήματα, πάτησε και… ΠΕΤΑΞΕ στην κορυφή του 1ou Novibet Top10 για το 2026!