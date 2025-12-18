Αφιέρωμα Hellas Paper Bears: Basketaki Salonica

Το αφιέρωμα του Basketaki Salonica στους Hellas Paper Bears.

Αναλυτικά

Τελευταίο αφιέρωμα για το 2025 αφορά τους Hellas Paper Bears μια εκ των γηραιότερων ομάδων για το Basketaki Salonica με την πρώτη τους συμμετοχή να χρονολογείται στο 2022. Έκτοτε είναι μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί σε όποια κατηγορία έχει συμμετάσχει παρουσιάζοντας ένα δυναμικό και ταλαντούχο σύνολο. Περισσότερα όμως θα μας πει ο πρόεδρος - παίκτης των Hellas Paper Bears, Χρήστος Πολυχρονιάδης με τον οποίο βρεθήκαμε και έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα μας σχετικά με τους Hellas Paper Bears.

-Χρήστο καλησπέρα,αρχικά πώς ήρθε η ιδέα δημιουργίας των Hellas Paper Bears;

Η ιδέα ήρθε εύκολα καθώς ήδη αγωνιζόμασταν στο Basketaki εγώ , ο δίδυμος αδερφός μου και ο πατέρας μας μαζί, οπότε από το 2022 αποφασίσαμε να φτιάξουμε τη δική μας ομάδα , η οποία θα απαρτίζεται από φίλους μας που έχουν δημιουργηθεί μετά από αρκετά χρόνια ενασχόλησης με το μπάσκετ. Μεγάλη συμβολή στην δημιουργία της ομάδας είχε ο παιδικός μας φίλος Ταξιάρχης Παλιογιάννης, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά χωρίς δεύτερη σκέψη.

-Τι κρατάς μετά από τόσα χρόνια παρουσίας στην διοργάνωση;

Η ομάδα διανύει ήδη τη 4η σεζόν της στο Basketaki , και αυτό που κρατάμε είναι το γεγονός ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό η ομάδα απαρτίζεται από τα ίδια πρόσωπα με σχετικά λίγες προσθήκες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα και μακάρι να συνεχίσει να υπάρχει και τα επόμενα χρόνια.

-Ποιες ήταν οι καλές, οι πιο σημαντικές στιγμές της ομάδας; Τι θεωρείς ότι χρειάστηκε για να φτάσετε εκεί;

Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα ακόμα δεν έχει καταφέρει να πετύχει κάποια σημαντική διάκριση.Τη πρώτη μας σεζόν στο καλοκαιρινό τουρνουά είχαμε καταφέρει να φτάσουμε στον τελικό απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα όπως οι Sicarios , από τους οποίους ηττηθήκαμε και καταλήξαμε με το ασημένιο μετάλλιο.

-Σίγουρα μετά από τόσα χρόνια υπάρχουν σε όλες τις ομάδες σκαμπανεβάσματα. Ποια θεωρείς ότι ήταν τα σημεία καμπής για τους Hellas Paper Bears και πως τα διαχειριστηκατε;

Όλες οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα , σίγουρα υπήρξαν και για μας κάποιες περίοδοι όπου είχαμε συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα , όπως επίσης και αντίστοιχα περίοδοι με συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα, όμως εμείς είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη δεν αφήσαμε τους εαυτούς μας να επηρεαστούν και συνεχίσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας μέσα στο γήπεδο.

-Αν μπορούσες να γυρίσεις τον χρόνο πίσω,θα άλλαζες κάτι στην σύνθεση της ομάδας;στην ιδιοσυγκρασία της ή στο τι πρεσβεύει;

Δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι στην ομάδα , ούτε στην ιδιοσυγκρασία της ούτε στη σύνθεση της.Η ομάδα απαρτίζεται από εξαιρετικούς χαρακτήρες όπως ο Ταξιάρχης Παλιογιάννης, ο Σοφοκλής Καζής και ο Χρήστος Χύτας , οι οποίοι αποτελούν και φυσικούς ηγέτες της ομάδας στη προσπάθεια της για διάκριση.Η ομάδα μας πρεσβεύει την ανιδιοτελή αγάπη για το άθλημα καθώς το ευ αγωνίζεσθαι και αυτό συνεχίσει να κάνει για όσο υπάρχει.Θεωρώ ότι από την ίδρυση της συγκαταλέγεται στα κορυφαία brands του Basketaki Salonica κάτι το οποίο ήταν ο στόχος μας από την πρώτη στιγμή και το οποίο μας δίνει ώθηση να συνεχίσουμε να παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό.

-Τι έπεται στην συνέχεια για την ομάδα; υπάρχει κάποιος στόχος για την νέα σεζόν ή για ακόμα πιο μακροπρόθεσμα;

Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους , οι στόχοι μας γενικότερα είναι να έχουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο και από κει και πέρα ό,τι προκύψει είναι ευπρόσδεκτο.Υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες στην κατηγορία Elite που αγωνιζόμαστε , αλλά πρωταρχικός μας στόχος ούτως ή άλλως δεν ήταν η εύκολη διάκριση όπως συμβαίνει με άλλες ομάδες που διαλέγουν να αγωνιστούν σε χαμηλότερες κατηγορίες ούτως ώστε να έχουν πιο εύκολο δρόμο για την διάκριση.Εμείς θέλουμε να έχουμε ανταγωνιστικούς αγώνες , να απολαμβάνουμε το παιχνίδι πάντα με σεβασμό προς το άθλημα και στους συντελεστές του και από κει και πέρα άμα προκύψει κάποια διάκριση θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτό.

-Ένα μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις.

Μιας και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο το κόσμο Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά με υγεία και ευτυχία σε όλους τους ανθρώπους .