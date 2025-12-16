Basketaki Salonica: Η ανασκόπηση της εβδομάδας

Λίγο πριν το break των ομάδων για τις γιορτές,οι ομάδες και οι παίκτες παίζουν στα..."κόκκινα" με σκοπό ένα καλύτερο πλασάρισμα.

Στον θεσμό του κυπέλλου,τρεις αναμετρήσεις είχε το μενού. Δεν συνάντησαν προβλήματα SKG Sonics και Brokers που κέρδισαν τους Alley Oopsies (83-59) και τον Πανικό BC (73-43) αντίστοιχα. Νίκη και για τους Alley Poops που εκμεταλλεύτηκαν ένα ξέσπασμα στο δεύτερο δεκάλεπτο και έφυγαν με το ροζ φύλλο αγώνα.

Στην Development League 2,πολύ καλές εμφανίσεις για τους Golden Rail Warriors που πέρασαν εύκολα το εμπόδιο του Πανικού BC με 69-49. Ακάθεκτοι συνεχίζουν την φρενήρη πορεία τους και οι Jazz est.2022 που με πολύ καλά τρεξίματα στο επιθετικό τους transition νίκησαν με 72-45 τους Wild Goats. Επιστροφή στις νίκες για τους Engineer Eagles που με εξαιρετική άμυνα πέρασαν το εμπόδιο των Midnight Buckets με 67-50. Πήραν το ντέρμπι οι Κουκουβάγιες BC που νίκησαν τους No Name με 54-43.Οι ΠΟΠ84 παρόλο που έχασαν μια διαφορά άνω των 15 πόντων κατάφεραν να μείνουν ψύχραιμοι στο φινάλε και να επικρατήσουν της Carta Blanca με 69-64. Ανώτεροι οι Pic n' Coc που κάνοντας σωστή διαχείριση από την αρχή του παιχνιδιού από νίκησε τους Volcanos με 39-79,ενώ και οι SKG Sonics νίκησαν τους SKG Sonics με 78-48.

Στην Development League 1, εξαιρετικοί οι Great White Sharks που αντέδρασαν μετά τα συνεχή ανεπιτυχή αποτέλεσμα και νίκησαν τους Alley Poops με 73-46. Μόνιμοι κάτοικοι...κορυφής οι Μπουλντόζες Salonica που πήραν...παραμάζωμα τους Zero Pointers που τους νίκησαν με 78-48. Πήραν τα ντέρμπι οι Sugar Daddys και οι Orlando Tragic Salonica,με τους πρώτους να επιστρέφουν από το -12 και να κερδίζουν με 52-57 τους Porkbusters, και τους Orlando Tragic να ροκανίζουν και οι ίδιοι μια μεγάλη διαφορά την αντιπάλων και να κερδίζουν τους Los Angeles Brickers με 93-86. Καλύτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα η Partouzan Salonica που νίκησε τους Mammoth με 53-74 σπάζοντας ένα σερί δύο συνεχόμενων νικών των αντιπάλων. Τέλος, στο ντέρμπι κορυφής τα Kourkoubinia BC- Pizza Greca απέδειξαν γιατί θεωρούνται φαβορί για την άνοδο, νικώντας τους Phoenix BC με 61-38.

Στην Master League, εξαιρετικοί οι Legends και οι New Slippers που κέρδισαν τους Nutriclab BC με 66-116 και τους Golden Steak Evosmsos με 56-78. Ήταν να μην βρουν ρυθμό οι Street Elite που με κεκτημένη ταχύτητα δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Jackals νικώντας τους με 60-91. Νίκη και για την Fioretsina Salonica επικράτησαν των West Ballers με 57-76, παίζοντας όσο χρειάζονταν.Έκαναν την ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Aristotelicans που επέστρεψαν από διψήφιες διάφορες και πήραν την νίκη με 65-62 απέναντι στους Vanboomer Grizzlies. Άλλη μια νίκη για τους D&G Greenworks που έκοψαν πρώτοι το νήμα αφού νίκησαν με 69-57 τους μαχητικούς Leftovers.

Τέλος,στην κορυφαία κατηγορία,την Elite by Novibet,τρεις αγώνες πραγματοποιήθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε. Τρομερή εμφάνιση από τους Sicarios που με επιθετικό πλουραλισμό πέρασε εύκολα το εμπόδιο του Άξονα BC που τον νίκησε με 71-100. Ανεβαίνουν βαθμολογικά οι Respect που σε ένα παιχνίδι με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον νίκησαν στο φινάλε τους MnP με 67-71. Τέλος,οι Flying Eagles άντεξαν στον φρενήρη ρυθμό που έδωσαν στην αναμέτρηση οι Goon Squad και πέρασαν πρώτοι την γραμμή του τερματισμού νικώντας τους αντιπάλους τους με 98-100 σε ένα από τα καλύτερα φετινά παιχνίδια.