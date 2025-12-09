Basketaki Salonica: Ο Δεκέμβρης μπήκε... με τα καλά του

Με αρκετό θέαμα μπήκε ο Δεκέμβριος για το Basketaki της Θεσσαλονίκης, φέρνοντας παράλληλα και νέες ισορροπίες στις κατηγορίες της διοργάνωσης.

Στη Development League 2 οι Tegridy Farms ανέβηκαν ψυχολογικά και βαθμολογικά παίρνοντας τη νίκη απέναντι στις Κουκουβάγιες με 66-44, με τους Toy Men σε άλλο παιχνίδι να κερδίζουν τον Πανικό με 46-68. Σημαντική νίκη για τους Jazz που έμειναν στα ψηλά πατώματα κερδίζοντας την Carta Blanca με 62-71, εκεί όπου έμειναν και οι Amino Animo που πήραν το ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στους Alley Oopsies με 46-71. Ακόμα, τη νίκη απέναντι στους Volcanos πήραν οι Air Ballers με τελικό σκορ 71-16 ενώ εξαιρετικό παιχνίδι έγινε ανάμεσα σε Pick n' Coc και SKG Sonics, με τους δεύτερους να βγαίνουν νικητές στα σημεία με 70-74 και τον Τάσο Τροφίδη να αναδεικνύεται Novibet MVP με 26 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Στη Development League 1 πολύ κλειστό ήταν το παιχνίδι ανάμεσα σε Sky is the limit και Φαβορί-τες, με τους πρώτους να βρίσκουν λύσεις στα κρίσιμα σημεία και να κερδίζουν με 45-40, ενώ παράλληλα κλειστό ήταν και το παιχνίδι ανάμεσα σε Los Angeles Brickers και Spacers, με τους δεύτερους να παίρνουν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους με 58-61. Ωραίο ματς έγινε και ανάμεσα σε Alley Poops και Porkbusters, με τους δεύτερους να περνούν πρώτοι το νήμα και να επικρατούν με 45-52, με την Deportivo να δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση και να κερδίζει τους Titans με 73-51. Εξαιρετικοί ήταν για άλλη μια φορά οι Μπουλντόζες που πήραν μεγάλη νίκη απέναντι στους Domes Resorters με 47-97, ενώ πολύτιμη νίκη πήραν οι Orlando Tragic Salonica απέναντι στους Polichni 5 Goat με 61-70, με τον Δημήτρη Σπυρίδη να αναδεικνύεται Novibet MVP χωρίς πόντους, αλλά με 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 6 κλεψίματα!

Στη Master League ένα όμορφο παιχνίδι με αρκετό σασπένς είχαμε ανάμεσα σε Street Elite και HotDogz, με τους πρώτους να μην αιφνιδιάζονται από την αντεπίθεση των αντιπάλων τους και έτσι να παίρνουν τη νίκη με 93-83, ενώ οριακή ήταν η νίκη των Big Babes απέναντι στους Leftovers, με το τελικό σκορ να είναι 68-70. Νίκη ψυχολογίας για τους Golden Steak Evosmos απέναντι στους Brick City Salonica με 60-62, με τους D&G Greenworks να κατακτούν την κορυφή με νίκη απέναντι στους Aristotelicans με 62-99, με τον Λευτέρη Κλώνο να είναι ο MVP της βραδιάς με 6 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ακόμα, σημαντική νίκη είχαμε για τα Galanou Raccoons που επικράτησαν των 86ers με 77-80, ενώ οι New Slippers πήραν το ροζ φύλλο αγώνα επικρατώντας των West Ballers με 65-57.

Σκορ και θέαμα είχαμε για ακόμα μια φορά στην Elite by Novibet, με το πρώτο παιχνίδι να είναι αυτό ανάμεσα σε Team DK και Φροντιστήρια Άξονας. Μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι επιθετικά και αρκετά τρίποντα η ομάδα του DK πήρε νίκη που την ανέβασε αρκετά με 126-101, με τον Φώτη Στεψιανό να βγαίνει Novibet MVP με 40 πόντους και 11 ριμπάουντ. Στο δεύτερο χρονολογικά παιχνίδι οι Sicarios έκαναν άλλη μια εμφάνιση από αυτές που μας έχουν συνηθίσει και επικράτησαν των Flying Eagles με 88-77, με τον Αλέξανδρο Τσιρώνη να κάνει double-double με 25 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ακόμα, τη μεγάλη νίκη που έψαχναν εναγωνίως πήραν οι Respect απέναντι στην Goon Squad με 100-82, με τον Δημήτρη Χαριτόπουλο να σημειώνει 28 πόντους και να παίρνει 17 ριμπάουντ.

Τέλος, είχαμε και μερικούς αγώνες για το Κύπελλο, με τους Hoston Celtics να κερδίζουν με 66-53 τους ανεβασμένους Gladiators Salonica, τους Vanboomer Grizzlies να παίρνουν την οριακή νίκη με 69-60 απέναντι στα Mammoth, τους Salo Nics να επικρατούν με 84-48 των Engineering Eagles και τους Legends να κερδίζουν με 52-66 τον ΟΑΣΘ.