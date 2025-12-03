TOP 10 Basketaki Salonica: Highlight που θα κάνει καιρό να ξεχαστεί

Εβδομαδιαίο Novibet top 10 με φάσεις που αναδεικνύουν το ταλέντο των παικτών και το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης,

Αρχή με το no 10, την τρομερή συνεργασία από τις Μπουλντόζες Salonica οι οποίες τρέξανε στο ανοικτό γήπεδο και τελείωσαν μια όμορφη φάση με μια alley oop συνεργασία.

Στο no 9,έχουμε το μεγάλο τρίποντο του Βασίλη Βουρκα των Vanboomer Grizzlies,με το οποίο τελείωσαν με οι τυπικά φιλοξενούμενοι το δεκάλεπτο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μια θέση κάτω,στο no 8,ο Δημήτρης Καμπούρης του ΟΑΣΘ έχοντας πάρει δυναμικά τα βήματα σταματάει στα ίσια τον αντίπαλο του με ένα τρομερό μπλοκ.

Στο no 7,ο Μάριος Χρόνης των Domes Resorters νίκησε τον χρόνο και τους αντιπάλους και με ένα πολύ δύσκολο σουτ πέτυχε ένα όμορφο buzzer beater τρίποντο στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Νο 6, με τον Τάσο Τροφίδη των SKG Sonics να χρειάζεται μόλις μία ντρίμπλα μετά το κέντρο και υπό πίεση δύο αντιπάλων αλλά και του χρόνου να πετυχαίνει ένα μαγικό buzzer beater και δίνοντας τρεις πόντους στην ομάδα του.

Στα μισά του Novibet Top 10, συναντάμε τον Παναγιώτη Γκαντιτζικιδή των Golden Rail Warriors που με ένα δύσκολο σουτ κατάφερε να ευστοχήσει με την λήξη του χρόνου από το κέντρο του γηπέδου.

Στο no 4,ο Σταύρος Αντωνιάδης των Leftovers δεν χαρίζεται στον αντίπαλο του και του λέει ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι για να βγάλει μια εντυπωσιακή άμυνα για την ομάδα του.

No 3,με τον Βλαδίμηρος Ζαραφιδη της Fioretsina Salonica να πετάει την μπάλα πίσω από το κέντρο και πετυχαίνει άλλο ένα απίστευτο buzzer beater με την λήξη του δεκαλέπτου

Μια θέση πριν την κορυφή,έχουμε το τρομερό κάρφωμα του Κωνσταντίνου Πιπέρη των Street Elite ο οποίος πήρε τα βήματα και ένα δυναμικό κάρφωμα χάρισε μια πολύ όμορφη στιγμή.

Στην κορυφή του εβδομαδιαίου Novibet Top 10,έχουμε το απίστευτο, buzzer beater του Παναγιώτη Κατσαδούρη των Seattle SuperΨΩΝΙΑ από τα 4/4 του γηπέδου ο οποίος με ένα σουτ-προσευχή έδωσε τρεις πόντους στην ομάδα του με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου.