Basketaki The League: Για όλα τα γούστα αυτό το Novibet Top 10!
Με αρκετές θεαματικές φάσεις μας βρίσκει το νέο Novibet Top 10, με τις ομάδες να εντυπωσιάζουν ακόμα περισσότερο εβδομάδα με εβδομάδα!
Απ΄ όλα είχε αυτό το εβδομαδιαίο Νovibet Τop 10 του Basketaki The League και πάμε να τα δούμε αναλυτικά παρακάτω!
- Στο νούμερο 10, ξεκινάμε με τον Βαλάντη Πιπιλη που με ένα ανάποδο lay up από αριστερά με το δεξί χέρι, άφησε πανέμορφα την μπάλα στο καλάθι κ προσέθεσε 2 πόντους για την ομάδα του Τραυματιακού!
- Στο νούμερο 9, ο Δ. Τζήκας των Bad Eagles βρίσκει εύκολο το τρίποντο από τα 6.75 κι είπε να το βάλει από…το σπίτι του!!! Βλέποντας το χρόνο να λήγει πέταξε την μπάλα από την άλλη μπασκέτα κ βρήκε στόχο με ταμπλό!
- Στο νούμερο 8, οι ΔΕ ΜΑΣ ΣΕΒΕΣΑΙ ΒΑΣΩ βγήκαν στον αιφνιδιασμό 2 με 1 κι ο Δ. Νταβαρίνος ύψωσε με alley oop πάσα στον Σ. Καραβασίλη, ο οποίος τελείωσε σε πρώτο χρόνο τη φάση, κερδίζοντας, μάλιστα, και το φάουλ!
- Στο νούμερο 7, ο Άγγελος Γκόλιας από Los Lampriniers κάνει ένα πανέμορφο euro step και αφήνει την μπάλα με ωραίο ανάποδο lay up για το καλάθι και φάουλ!
- Στο νούμερο 6, Γιάννης Καράμπελας των Crushers βάζει ένα απίστευτο καλάθι και φάουλ με σουτ από τη baseline έχοντας, μάλιστα, προσγειωθεί έξω από το γήπεδο μετά το σουτ του!
- Στο νούμερο 5, ο Μιχάλης Στεφανάκος των Young Ballers μάς τρέλανε με μια σπάνια κίνηση, αφού μετά το εξαιρετικό euro step, έκανε κι αλλαγή κατεύθυνσης, αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι με ανάποδα φάλτσα!
- Στο νούμερο 4, ο Π. Μανωλουδάκης έδωσε μια μαγική ανάποδη one touch ασίστ πάσα στον συμπαίκτη του Γ. Παούρη, ο οποίος άφησε την μπάλα στο καλάθι ανενόχλητος και προσέθεσε 2 ακόμη πόντους για την ομάδα της Drunk Team!
- Στο νούμερο 3, ο Γιώργος Βαρδάρος των Aces έκανε το δεξί μπάσιμο κι αποφάσισε να τελειώσει με ανάποδο δεξί lay up πέφτοντας και χωρίς να βλέπει το καλάθι!!!
- Στο νούμερο 2, ο Δημήτρης Καπενης των Indians σηκώθηκε πάνω από τον αντίπαλό του στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε φανταστικά με τα 2 χέρια!
- Στην κορυφή του Νovibet Top 10, ο Αλκιβιάδης Παπαματθαίου από τα Βελούδινα Σφυριά, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας των αντιπάλων του και κάρφωσε δυναμικά με το ένα χέρι, χαρίζοντάς μας τη φάση της εβδομάδας!
