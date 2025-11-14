Basketaki Salonica: Το θέαμα στα ύψη στο νέο Novibet Top 10!

Με αρκετές θεαματικές φάσεις μας βρίσκει το νέο Novibet Top 10, με τις ομάδες να εντυπωσιάζουν ακόμα περισσότερο εβδομάδα με εβδομάδα!

Στο νούμερο 10 συναντάμε την όμορφη συνεργασία του Δημήτρη Τεζετζίδη με τον Αλέξανδρο Παναγιωτόπουλο των Last Dancers, με τον πρώτο να έχει... έμπνευση και να περνάει την κατάλληλη στιγμή την μπάλα κάτω από το πόδι του αντιπάλου του για να έρθει συστημένη στα χέρια του συμπαίκτη του για ένα χαλαρό λέι απ.

Στη θέση 9 βρίσκουμε τον Κωνσταντίνο Θερμό του ΟΑΣΘ, όπου με μια ωραία ατομική ενέργεια ξεπερνά το εμπόδιο δύο αντιπάλων του και με δύσκολο hook σημειώνει ένα αρκετά θεαματικό καλάθι.

Στο νο 8 έχουμε τον Θεοδόση Συκόπουλο των Δεν Έχει όπου με μια ωραία σταυρωτή ντρίμπλα αφήνει πίσω τον αντίπαλο του και φτάνει στο αντίπαλο καλάθι για να πετύχει ένα εξαιρετικό γκολ φάουλ.

Στο νούμερο 7 οι Μπουλντόζες Salonica βγάζουν έναν πολύ ωραίο αιφνιδιασμό, με τον Βαγγέλη Κατσαγάνη να... εξαφανίζει την μπάλα από το παρκέ και να την εμφανίζει στον Γιάννη Γιαννόπουλο για να έρθει το γκολ φάουλ για την ομάδα τους.

Στο νο 6 ο Αλέξανδρος Καμπίτσης των Fioretsina Salonica διεισδύει στο αντίπαλο καλάθι και με επίδειξη υψηλής τεχνικής σημειώνει ένα μοναδικό καλάθι.

Το νο 5 είναι... οικογενειακή υπόθεση, καθώς πατέρας (Θεόδωρος) και γιος (Αθανάσιος) Μαστοράκης συνεργάζονται ιδανικά για να έρθει καλάθι για τους Los Angeles Brickers λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος της περιόδου.

Στο νούμερο 4 έχουμε μια θεαματική alley oop συνεργασία για την Team DK, με τον Αθανάσιο Κώττη να πετάει την μπάλα και τον Φώτη Στεψιανό να σηκώνεται στους αιθέρες για να πιάσει την μπάλα και να την αφήσει στο αντίπαλο καλάθι.

Στη θέση 3 ο Μανώλης Αρσένης των New Slippers με την διορατικότητά του βλέπει τον Γιώργο Μουστάκη να φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο και με ωραία μακρινή πάσα τον βρίσκει για να επιτευχθεί ένα θεαματικό alley oop καλάθι.

Στο νούμερο 2 ο Μάριος Χρόνης των Domes Resorters κλέβει την μπάλα από τον αντίπαλό του και δίνει την κατάλληλη στιγμή στον Αθανάσιο Σπανό για να καρφώσει την πορτοκαλί "θεά" με θεαματικό τρόπο.

Στο νούμερο 1 του Novibet Top 10 για αυτή την εβδομάδα έχουμε τον Θοδωρή Περράκη των Partouzan Salonica που πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό τρίποντο λίγο μπροστά από το κέντρο, δείχνοντας ότι μπορεί να σκοράρει από κάθε σημείο του γηπέδου!