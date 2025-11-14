Basketaki: Από το Φάληρο με αγάπη

Στο σημερινό αφιέρωμα υπάρχει μια ομάδα- κόσμημα για το πρωτάθλημα του Basketaki The League, η Deportivo Faliro!

Μια ομάδα που, όποιος αγωνίζεται στο πρωτάθλημά , δε γίνεται να μη γνωρίζει και να μην…φοβάται μη βρεθεί απέναντί της! Το λιμάνι είναι … στο Φάληρο κι εμείς επικοινωνήσαμε, με ποιον άλλον, το Γιάννη Μαρινάκη που εκτελεί χρέη μεγαλομετόχου, προέδρου, τεχνικού διευθυντή, προπονητή, παίχτη, γιατρού κι οπαδού αυτής της ομάδας, της Deportivo Faliro!

-Πώς μπήκε η ιδέα για την ίδρυση της ομάδας ;

Η Deportivo Faliro έπαιζε στα ανεξάρτητα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Όταν σηκώσαμε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα σε 10χ10, είπαμε πως ήρθε η ώρα να το σταματήσουμε. Ταυτόχρονα, με κάλεσε να παίξω μπάσκετ ένας φίλος που έπαιζε σε ανεξάρτητο και ενώ είχα να παίξω κοντά στα 12 χρόνια είδα ότι κάτι κατάφερνα ακόμα, και αποφάσισα να φτιάξω την ομάδα μπασκετική, κυρίως με φίλους που παίζαμε παλιά και φίλους από το ιατρείο (σ.σ. οδοντιατρείο) και τη γειτονιά.

-Πώς προέκυψε το όνομα της ομάδας ;

Το όνομα προέκυψε από τον Φάληρο, μιας και εδώ μέναμε οι περισσότεροι, και από το Deportivo που είναι ομάδα λιμανιού! Όλο αυτό συνέβη μετά από μια συνάντηση στην παραλία του Φαλήρου με το Μιχάλη Ιορδανίδη, γνωστό κι ως… Μichael Jordan (μπορείτε να ανατρέξετε στο Basketaki podcast της 22ης του Φλεβάρη 2023 για να ακούσετε ολόκληρη την ιστορία!)

-Σκοπός της ομάδας ;

Σκοπός της ομάδας είναι να αποφορτίζουμε την καθημερινότητα και να πίνουμε και καμιά μπύρα!

-Ποια είναι η καλύτερη κι αντίστοιχα η χειρότερη στιγμή ;

Καλύτερη στιγμή θα πω το δεύτερο Basketaki Summer Master (2023) που πήραμε, γιατί στο πρώτο (2022) με τον Πέττα ήμασταν φαβορί, ενώ στο δεύτερο πήγαμε κόντρα στα προγνωστικά, αλλά παίξαμε ωραίο μπάσκετ και το πήραμε και με τον Κριεκούκη τραυματία από το α δεκάλεπτο του τελικού!

Χειρότερη στιγμή, την επόμενη χρονιά που είχαμε ένα +8 με τους Black Mamba και έπρεπε να παίξουμε το παιχνίδι Κυριακή, κατεβήκαμε με απουσίες εξαιρετικά σημαντικές και μετά το α δεκάλεπτο πέσαμε και χάσαμε τη διαφορά και δεν καταφέραμε να διεκδικήσουμε το τρίτο διαδοχικό πρωτάθλημα.

-Καλύτερος παίχτης που έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας ;

Διαχρονικά καλύτερος παίκτης, το πολυεργαλείο μας Ανέστης Κριεκούκης. Ήρθε στην ομάδα μας όντας ενεργός, απίστευτος αθλητής σε ήθος και αξίες, μας ανέχτηκε και μας άλλαξε επίπεδο. Είναι και η κύρια αιτία που παίξαμε στις ψηλότερες κατηγορίες!

-Ποιον αγώνα θα θέλατε ίσως να παίξετε ξανά, είτε γιατί σας γέμισε μπασκετικά είτε για να αλλάξετε, ενδεχομένως, το τελικό αποτέλεσμα ;

Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι με τους Retirees της τελευταίας αγωνιστικής στην Elite League by Novibet που μας έριξε κατηγορία, με buzzer beater στην παράταση. Προς τιμήν τους παίξανε κανονικά το παιχνίδι, εμείς παίξαμε με πολύ άγχος.

-Οι τωρινοί στόχοι της ομάδας, πέραν της μπύρας μετά το ματς, ποιοι είναι ;

Στόχος της ομάδας είναι να παλεύει όλα τα παιχνίδια και να είμαστε στα πλέι οφ. Θεωρώ για φέτος κάτι λείπει για να είμαστε φάιναλ φορ, εκτός αν το βρούμε στις μεταγραφές!

-Τι είναι για σας η Deportivo Faliro ;

Για μένα η Deportivo είναι η ψυχική και σωματική μου αποφόρτιση από τη δύσκολη δουλειά που κάνω. Είναι η ψυχοθεραπεία μου!

-Τέλος, δυο λόγια για τη διοργάνωσή μας…

Είναι χαρά για μας να παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα οργανωμένο σε όλα τα επίπεδα, γιατί το κάνει πολύ ενδιαφέρον και δίνει κίνητρο σε όλους μας!

Κλείνοντας, εμείς να αναφέρουμε ότι η ομάδα συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια ζωής και της ευχόμαστε να τα… εκατοστίσει μαζί μας!!!