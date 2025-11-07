Εβδομαδιαίο Novibet top 10 με φάσεις που αναδεικνύουν το προσωπικό ταλέντο των παικτών και την χημεία που έχουν βρει οι ομάδες με το πέρασμα των αγωνιστικών

Στην κορυφή αυτού του εξαιρετικού Novibet Top 10 βρίσκεται ένα τρίποντο που θα κάνει καιρό να ξεχαστεί από τον Γιώργο Μουστάκη των Slippers,ο οποίος με buzzer beater τρίποντο από τα 8,5 μέτρα έδωσε μια τεράστια νίκη στην ομάδα του.

Αρχή με το no 10, όπου ο Φίλιππος Ψαρράς των Pic n' Coc με όμορφη διείσδυση και ένα eurostep "αδειάζει" δύο αντιπάλους και πετυχαίνει καλάθι για να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο το πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του.

Στο no 9,ο Τηλέμαχος Γούλας από τους Air Ballers περνάει μια απίστευτη no look behind the back pass για τον Rick Κρυστάλλη ο οποίος τελειώνει την φάση με ένα όμορφο reverse lay up.

Μια θέση κάτω,στο no 8,o Γιάννης Παπάς των Galanou Raccoons με ένα μπλοκ στα ίσια βγάζει μια όμορφη άμυνα για την ομάδα του.

Στο no 7,ο Χρήστος Μέγας των Δεν Έχει,θα σταματήσει και θα σουτάρει από τα 7,5μ για να πετύχει ένα όμορφο buzzer beater με την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.

Νο 6, με τον Γιώργο Καλαϊτζίδη των Los Angeles Brickers να κόβει στα ίσια τον αντίπαλο του στον αιφνιδιασμό, συμβάλλοντας τα μέγιστα ώστε να μην δεχθεί καλάθι ή ομάδα του.

Στα μισά του Novibet Top 10, συναντάμε το Σίμο Βοζινίδη των Sintrim Team ο οποίος "σκέπασε" τον αντίπαλο του και με ένα τρομερό μπλοκ έβγαλε μια εντυπωσιακή άμυνα για την ομάδα του.

Στο no 4,ο Ηρακλής Σκλέπος των Phoenix BC πήρε τα βήματα και σταμάτησε στα ίσια τον αντίπαλο τους,με την ομάδα του να βγάζει μια όμορφη άμυνα στο αμυντικό τους transition.

No 3,με τον Ηλία Κοιλιά των Tsipourman προσπαθεί και αιφνιδιάζει την άμυνα των αντιπάλων και με μια όμορφη spin move και ένα reserve lay up προσθέτει δύο πόντους στην ομάδα του.

Μια θέση πριν την κορυφή,έχουμε την τρομερή συνεργασία των Midnight Buckets όπου τελειώνουν μια άμυνα με υποδειγματικό τρόπο αφού στο επιθετικό transition βγάζουν μια υπέροχη alley oop συνεργασία.

Στην κορυφή του εβδομαδιαίου novibet Top 10,έχουμε το απίστευτο, ανεπανάληπτο τρίποντο του Γιώργου Μουστάκη των New Slippers ο οποίος ξεμαρκαρήστηκε και με ένα σουτ-προσευχή από τα 8,5 μέτρα έδωσε την νίκη στην ομάδα του ακριβώς με το άκουσμα της κόρνας.