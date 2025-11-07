Οι Toy Men στο... μικροσκόπιο του Basketaki Salonica League

Συνέχεια στα αφιερώματα έχουν οι Toy Men, μια ομάδα που συμμετέχει σταθερά στα παρκέ του Basketaki Salonica από τη σεζόν 2020-2021 και έχει επιδείξει όμορφο κλίμα μεταξύ των παικτών και αρκετές καλές εμφανίσεις απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους.

Επικοινωνήσαμε με τον ιδρυτή των Toy Men Κωνσταντίνο Στρατίκη και τον αρχηγό Στέφανο Πάνο, οι οποίοι μας απάντησαν στις ερωτήσεις που τους θέσαμε.

1) Καλησπέρα Κώστα. Πως πήρατε την ιδέα σύστασης της ομάδας;

-Ήμασταν μια παρέα κοντά 10 χρόνια που παίζαμε μπάσκετ οπότε ξεκινήσαμε όλοι μαζί σαν παρέα και αυτό ήταν και η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπουν και νέα παιδιά στην ομάδα να δέσουν στην παρέα.

2) Πώς προέκυψε το όνομα της ομάδας;

-Το όνομα προέκυψε σαν πλάκα προσπαθωντας να κάνουμε πρόεδρο και χορηγό τον Κορτιμανίτση Δημήτρη με το κατάστημα ToyMan με παιχνίδια αλλά δεν... Έμεινε παίκτης και εμείς παιχνιδιάρηδες μιας και παίζαμε το αγαπημένο μας παιχνίδι.

3) Ποιοι ήταν οι κύριοι στόχοι;

-Μόλις τους ανέφερα τους στόχους να παίζουμε πιο οργανωμένα και με μεγαλύτερο ανταγωνισμό το αγαπημένο μας παιχνίδι.

4) Συνεχίζουμε με σένα Στέφανε. Ποιες στιγμές κρατάς με την ομάδα;

-Σίγουρα μου έχει μείνει χαραγμένος ο πρώτος μου αγώνας με τους Toy Men απέναντι στους Seattle Superψώνια, στο κλειστό γήπεδο της Ευκαρπίας. Όταν προσκλήθηκα από τον Κωνσταντίνο Στρατίκη να αγωνιστώ με τους Toy Men, δεν περίμενα το επίπεδο της διοργάνωσης να είναι τόσο υψηλό. Ο Στρατίκης Κωνσταντίνος αποχωρώντας από την ομάδα πριν τρία χρόνια, λόγω δουλειάς, παρέδωσε την ευθύνη της ομάδας σε εμένα και τον Δημήτρη Τσουκαλά. Ευτυχώς ανταπεξήλθαμε με την βοήθεια όλων των συμπαικτών μας και οι Toy Men συνεχίζουν με την παρουσία τους στο Basketaki. H ομάδα έχει γαλουχηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι όσοι είμαστε μέσα σε αυτή, είμαστε περισσότερο φίλοι παρά συμπαίκτες.

5) Προχωρώντας στο σήμερα, πώς διατηρεί η ομάδα την ίδια καλή χημεία στο παρκέ;

-Όπως ανέφερα και πιο πάνω, όσοι παίζουμε στην ομάδα είμαστε περισσότερο φίλοι παρά συμπαίκτες. Ποτέ δεν θα μαλώσουμε για κάποιο άστοχο σουτ, κάποια λανθασμένη πάσα. Αντίθετα πάντα επικροτούμε την κάθε προσπάθεια των παικτών μας. Αντιμετωπίσαμε πολλές φορές δυσκολίες ακόμα και να συμπληρώσουμε πεντάδα για κάποιους αγώνες. Όταν όμως έρχονται νέοι παίκτες, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε "είναι καλό παιδί;". Έτσι ξεκινήσαμε και έτσι συνεχίζουμε να πορευόμαστε. Η νίκη δεν είναι αυτοσκοπός. Μας ενδιαφέρει η παρέα, οι εμπειρίες των αγώνων και να διατηρείται το καλό κλίμα μεταξύ μας. Κάθε καλάθι που πετυχαίνει ο συμπαίκτης μας, είναι σαν να σκοράρει ο καθένας από εμάς. Φοβερό συναίσθημα. Μας ενδιαφέρει περισσότερο ο χρόνος συμμετοχής του κάθε παίκτη να είναι ίδιος για όλους, ακόμα και αν χρειαστεί να χάσουμε τον αγώνα.

6)Ποιες είναι οι τωρινές φιλοδοξίες για τους Toy Men;

-Αυτή τη σεζόν, έχοντας πλήρη συναίσθηση των ικανοτήτων μας, δηλώσαμε συμμετοχή στη Development 2 League, για να προσπαθήσουμε να ανέβουμε κατηγορία. Έχουμε σοβαρές πιθανότητες, αρκεί να αγωνιζόμαστε πλήρεις.

7) Τι σημαίνουν οι Toy Men για εσένα;

-Ξεκίνησα στους Toy Men σαν ένας απλός παίκτης για να συμπληρώνω το ρόστερ. Στην πορεία ανέλαβα την ευθύνη να συνεχίσω αυτό που ξεκίνησαν οι ιδρυτές της ομάδας, με τις ίδιες αρχές και αξίες. Η συμμετοχή μέσω των Toy Men στο Basketaki αποτελεί μια διέξοδο από την ρουτίνα της καθημερινότητας, ένας τρόπος άσκησης, κάνοντας αυτό που μας αρέσει, παίζοντας μπάσκετ.