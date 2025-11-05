Μεγάλες μάχες σε όλες τις κατηγορίες!!!

Με Elite League by Novibet και Master League να κάνουν τα ρεπό τους, οι μάχες συνεχίστηκαν στις παρακάτω κατηγορίες του Basketaki The League με αμείωτο ενδιαφέρον!

Η Evolution League συνέχισε με δυνατές αναμετρήσεις και σασπένς στη 2η μόλις αγωνιστική της! Οι No Stars κατάφεραν να επικρατήσουν των ODB με 64-58 σε ένα δυνατό παιχνίδι, ενώ οι Alpinists BC έδειξαν χαρακτήρα και νίκησαν τους Myrmidons BC με 71-62. Τα Tsouvalia πήραν τη νίκη απέναντι στους Reptors με 60-55. Οι Πειρατές λύγισαν από τους Αirμπωλ με 45-53, την ώρα που οι Σκόρπιοι BC πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και νίκησαν τη Φιορετσίνα με 71-65. Η Cedepita BC στάθηκε καλύτερα απέναντι στους Flexers, παίρνοντας τη νίκη με 64-56, ενώ οι Λεγάμενοι BC επικράτησαν των Phoenix Bums με 60-51, δείχνοντας σταθερότητα στην απόδοσή τους.

Οι San Antonio Sperms πήραν το ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στους Vatos Krokos με 63-55, ενώ Proboraptors και Benetton Κερδίζω έδωσαν μάχη ως το τέλος με τους δεύτερους να επικρατούν με 58-57 σε ένα ματς-θρίλερ. Οι Sk Fitness Studio επιβλήθηκαν των Valhalla Phantoms με 71-65, ενώ οι Aladalon επικράτησαν των Λύκων με 50-45, συνεχίζοντας την καλή τους πορεία. Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με υψηλό ρυθμό, οι Athens Dragons επικράτησαν των Brooklyn Bets με 93-79, δείχνοντας επιθετικό πλουραλισμό. Οι Couvaliers δεν τα κατάφεραν απέναντι στα Gran Μανάρια, τα οποία κι επικράτησαν με 69-58, σε ένα ματς με δυνατές μονομαχίες κάτω από το καλάθι. Τέλος, οι Koutsikari BC πήραν σημαντική νίκη απέναντι στους Kanagaro BC με 60-55, ολοκληρώνοντας μια αγωνιστική γεμάτη ένταση, πάθος, αλλά και όμορφο μπάσκετ.

Η αγωνιστική δράση στην Progress League συνεχίστηκε με την 5η αγωνιστική! Οι Trailers ηττήθηκαν από τους Black Mapa με 43-51, ενώ ο Αλκοολικός Αστέρας νίκησε δύσκολα τους Khazad Dooms με 60-57. Οι Athens Warriors πήραν σπουδαίο διπλό απέναντι στους Rouf Kings BC (66-54), ενώ οι Trelakers επικράτησαν των Ναυάγια με 58-53. Οι Game Over συνέχισαν την ανοδική τους πορεία κερδίζοντας τη Δirtus Bologna με 66-56, ενώ οι Mandra Heat λύγισαν τους Ιπ-πότες σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, με 77-71. Οι Lithos BC επικράτησαν των Κόκκινα Τριανταφυλλάκια με 63-58, ενώ οι Spacers Athens πήραν εμφατική νίκη επί των Webetter με 70-43.

Οι Ζωντανοί Λοκροί πέρασαν νικηφόρα από την ‘’έδρα’’ των Wolves K9 Arena με 52-38, ενώ οι Buzzer Beer λύγισαν την Jura Club με 64-46. Οι Ανυπόταχτοι Γαλάτες πήραν σημαντική νίκη απέναντι στους Palomahawks (67-57), οι Hungry Wolves επικράτησαν των Iron Maidan με 71-60, ενώ οι Dunkin’ Dads πανηγύρισαν δραματική νίκη επί των Campeon Εθνικός Star με 55-54. Οι Kourkoutes All Star λύγισαν από τους Alepoudiarides με 43-66, την ώρα που οι The Kopanoi πήραν τη μάχη, νικώντας τους Basket Maniacs με 47-41. Οι Orlando Tragics επικράτησαν του Α.Ο. Ναύμαχος με 47-35, ενώ, τέλος, οι Draft Fathers νίκησαν τους Avengers με 56-46, δείχνοντας σταθερότητα στην απόδοσή τους.

Στην 7η αγωνιστική της Development League είχαμε μεγάλες μάχες κι εξαιρετικά ματς σε κάθε γήπεδο! Οι Προβατίνες συνέχισαν με σταθερότητα, επικρατώντας των All Blacks με 53-43, ενώ οι Destroyed Pistons έδειξαν αποφασισμένοι και πήραν τη νίκη απέναντι στους Remal Madri με 60-35. Οι Hoston Celtics Athens ηττήθηκαν έπειτα από σκληρή μάχη τους Milwaukee Bats με 54-61, ενώ οι Miami Eat ATH κατάφεραν να λυγίσουν τους Termites με 48-44. Οι Lekkas BC επιβλήθηκαν των Oklahomata με 51-41, και οι Bald Eagles έκαναν εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στους Fat Buckets, παίρνοντας τη νίκη με 61-53. Οι Slow Motion επικράτησαν των Slamdunk BC με 73-63, ενώ οι Bricklaykers ήταν καταιγιστικοί απέναντι στους G’Vana, φτάνοντας άνετα στο 64-38. Οι Gentlemens BC κέρδισαν δύσκολα τους Beerolykoi με 55-60, την ώρα που οι Puronto Raptors έκαναν την έκπληξη απέναντι στους Lobsters BC, παίρνοντας το ματς με 58-47.

Οι LazerWolves νίκησαν με ψυχή τους Los Abeles Fakers με 53-49, ενώ οι Tsatsoi Kings πέτυχαν εντυπωσιακή νίκη απέναντι στους Frigo Driver με 70-52. Η Rakuzan ξεπέρασε το εμπόδιο των Portofinos με 41-39 σε ένα οριακό ματς μέχρι το τέλος, και οι Porto Raftors κυριάρχησαν των E.D.U. LEGENDS με 59-44. Οι Baca Juniors BC έδειξαν τη δύναμή τους, διαλύοντας τους Old Stars με 68-33, ενώ οι Bearanahas επιβλήθηκαν των Μαυροτσούκαλοι BC με 58-45. Οι The Rose Copanoi πέτυχαν νίκη επί των 53 Asylum με 59-46, και οι Panousi BC π’ηραν τη μάχη κόντρα στην Κλειώ με 56-54. Οι Bubble Bobble κέρδισαν τους EktAir Steels σε ένα κλειστό παιχνίδι με 51-44, ενώ οι Deadpool BC έκαναν επίδειξη ισχύος απέναντι στους Stone City Thunder, με τελικό σκορ 73-55.

Οι Air Fryers λύγισαν στις λεπτομέρειες τους Aces με 33-41, ενώ οι Λεβαντάτηδες πήραν σπουδαία νίκη απέναντι στους Αρειανούς με 65-62. Οι ThunderCats κατάφεραν να ξεπεράσουν τους Lucky Warriors με 46-40, ενώ οι Alimos Leopards έδειξαν ποιότητα και νιάτα, επικρατώντας των Κεμπάπ BC με 64-58. Οι Sugarcity διέλυσαν τους Los Lampriniers με 63-28, και η Giderpool BC επιτέλους επικράτησε των Cardinals με 54-43. Ο Ταλαιπωριακός Αμπαλικός Όμιλος δεν τα κατάφερε απέναντι στους Athens Touvlakers, οι οποίοι νίκησαν με 57-48, ενώ οι MRK Clippers λύγισαν τους Spacers Beta με 58-55. Οι Basket Case πήραν το ματς των αμυνών απέναντι στους Brick City, νικώντας με 29-36, ενώ οι Πάσα_Ρε πήραν σπουδαία νίκη απέναντι στους 40φεύγα με 51-50. Οι Terroristas επικράτησαν των 46ers με 49-38, ενώ οι Athena Sugar Daddies πήραν το θρίλερ με τους Perama 99ers με 55-52.

Στην 6η αγωνιστική της Developmemt 2 League, οι αναμετρήσεις της αγωνιστικής ήταν ‘’φωτιά’’. Οι Delulu BC επικράτησαν οριακά των Κούρων Κέας με 49-48, ενώ οι Cigarette Bulls πήραν τη νίκη στο νήμα απέναντι στους Thunderhawks με 45-44. Οι Basket Wolfs έδειξαν δυνατοί απέναντι στους Sanatorio Stress, κερδίζοντας 53-46, και οι McNuggets επιβλήθηκαν άνετα της Γιούχα Jazz με 45-29. Η Lecocosportif νίκησε τους Golden Kings με 63-57 σε ένα ματς υψηλού σκορ, ενώ οι Villagers BC συνέτριψαν τους Los Angeles Pit-Bulls με 72-34. Οι FromTheHood πήραν σημαντική νίκη με 47-41 επί των Aegean Seals, και οι Poronto Raptors επικράτησαν εύκολα των Lazy Pistons με 50-27. Οι Ρέμπελοι συνέχισαν με νίκη επί των Seagulls (65-43), ενώ οι Atlanta Slots επικράτησαν των Cavaliardes με 55-52. Οι Grapevine Groove κέρδισαν τους Rim Protectors 55-41, ενώ οι Burna Boys νίκησαν τους Beerwaukee Drunks με 40-31. Οι Citydogs επιβλήθηκαν με 72-47 του Τραυματιακού BC, ενώ οι Piccadilly BC έκαναν επίδειξη δύναμης συντρίβοντας τους Kamikaze με 81-29. Τέλος, οι Slam Junk επικράτησαν των Charlotte Horny με 48-17, ολοκληρώνοντας μια αγωνιστική γεμάτη δράση και ένταση!