Basketaki: Στην κορυφή η καρφωματάρα του Τσουργιάννη
Ένα ακόμη εβδομαδιαίο Νovibet Τop 10 μάς επιβεβαιώνει ότι το ταλέντο κι οι εμπνεύσεις ξεχειλίζουν στο Basketaki The League!
- Στο νούμερο 10, ο Ν.Στάθης με τρομερή πάσα πίσω από την πλάτη μέσα στην κίνηση βρήκε τον Χ. Μπεγλέρη κι εκείνος τελείωσε τη φάση, παίρνοντας και το φάουλ για τους Edy Legends!
- Στο νούμερο 9, οι Γκουρούδες κι ο Σ. Κωστελέτος, ο οποίος είχε μια απίστευτη έμπνευση, αφού όντας ‘’φάτσα’’ με το καλάθι, αποφάσισε αντί να τελειώσει τη φάση μόνος, να την πετάξει στο ταμπλό για τον επερχόμενο Π. Κλήμο, ο οποίος κατάλαβε τον συμπαίκτη του και δε δυσκολεύτηκε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι!
- Στο νούμερο 8, η φανταστική ασίστ πάσα πάνω από το κεφάλι του Παναγιώτη Δήμα από τα Ano Liosia!
- Στο νούμερο 7, ο Δημήτρης Γιαταγάνας έπαιξε με τα φάλτσα, η μπάλα έπαιξε με το πάνω μέρος του ταμπλό και μας χάρισε 2 εντυπωσιακούς πόντους για την ομάδα των The Rose Kopanoi!
- Στο νούμερο 6, απίστευτο 1-2 των beerokillers, όταν Ε. Κυριάκου και Σ. Κοσμαδάκης έκρυψαν την μπάλα με τον πρώτο να παίρνει και να δίνει πάσα χωρίς να βλέπει στον δεύτερο που τελείωσε με δεξί lay up!
- Στο νούμερο 5 ο Αλκοολικός Αστέρας κι η τρομερή laser πάσα του Γ. Πρωτόπαπα στον Α. Αντωνόπουλο , ο οποίος έκανε το ασύλληπτο γι αυτόν- τελείωσε τη φάση σε πρώτο χρόνο !
- Tο νούμερο 4 ήταν υπόθεση Τσολάκων, αφού ο Λευτέρης Τσολάκος βρήκε με alley oop πάσα τον Κωνσταντίνο Τσολάκο κι εκείνος με ένα πανέμορφο και συνάμα δυσκολο tip in, προσέθεσε δύο ακόμη πόντους για τους Reboot!
- Στο νούμερο 3, τα Navagia έκρυψαν την μπάλα όταν Τσιβιτζής, Βλασόπουλος και Θωμάς έκαναν ένα φανταστικό τρίγωνο κι ο τελευταίος σκόραρε ανενόχλητος κάτων από το καλάθι!!!
- Στο νούμερο 2, ο Χρήστος Μαστορίδης μας δείχνει την ποιότητά του μ’ ένα υπέροχο lay up περνώντας με στυλ κάτω από το καλάθι κι αφήνοντας γλυκά, με ταμπλό, την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι!
- Στην κορυφή του Νovibet Top 10, ο Άρης Τσουργιάννης που ‘’πέταξε’’ στον αιφνιδιασμό της Sthenos BC και κάρφωσε δυνατά με το αριστερό χέρι, χαρίζοντάς μας τη φάση της εβδομάδας!
