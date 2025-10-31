Uncle Drew BC: Από ένα πάρκο στον Άσσο Κορινθίας, στην κορυφή του Basketaki Summer Master 2025!

Όλα ξεκίνησαν πριν από 15–20 χρόνια, σ’ ένα πάρκο-γηπεδάκι στον Άσσο Κορινθίας. Εκεί, μια παρέα φίλων –ο Λευτέρης (Κανδηράκης), ο Γιάννης , ο Χρήστος (Κάρμες)και ο Μπιλάρας (Χριστοδουλόπουλος)– συναντούσαν συχνά τους «ντόπιους», Σπύρο Μπονάτσο και Σπύρο Πούρο, στη λεγόμενη Μπασκετική Μέκκα Κορινθίας.

Η Μέκκα είναι ένα μπασκετικό (κυρίως) πάρκο- σημείο αναφοράς για τους μπασκετικούς της περιοχής κι όχι μόνο!

Μέτα από μια καραμπόλα με σχολές και δουλειές, η παρέα ενώθηκε στην Αττική κι έτσι άρχισε να χτίζεται ένας δεμένος, οικογενειακός (πλέον και με κουμπαριές) πυρήνας παικτών!

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Λίγοι ίσως το ξέρουν, αλλά η αρχική ομάδα τους ήταν οι TIFOSI , μια θρυλική ποδοσφαιρική ομάδα του mini ποδοσφαίρου με 18 τρόπαια μέχρι σήμερα, στην οποία αγωνίζεται ο Λευτέρης και μαζί με τον Γιώργο Στιβακτά (μεγαλομέτοχο, πρόεδρο, προπονητή, παίχτη κι αιώνιο αρχηγό των ποδοσφαιρικών TIFOSI) αποφάσισαν την ίδρυση μπασκετικού τμήματος το μακρινό 2015! Αγωνιστικά, τα κλειδιά δόθηκαν στο Γιάννη Κάρμα, ο οποίος σταδιακά, με τον ερχομό του ‘’γιατρού’’ Σπύρου Μπονάτσου, έστρωνε την ομάδα για το επόμενο βήμα.

Σε ένα σουβλατζίδικο το καλοκαίρι του 2018, λοιπόν, γεννήθηκε και η ιδέα για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο και τη δημιουργία μιας νέας, πιο μπασκετικής, ομάδας. Κάποιος είπε χαριτολογώντας: «Θα τον πούμε Uncle Drew» — και όλοι συμφώνησαν αμέσως. Τα χειροκροτήματα ακολούθησαν, το κλίμα ήταν ενθουσιώδες και κάπως έτσι, ο Uncle Drew BC απέκτησε όνομα και ταυτότητα.

Η επιλογή του ονόματος δεν ήταν τυχαία. Ο “Uncle Drew” είναι ο alter ego χαρακτήρας του Kyrie Irving, από τις γνωστές διαφημίσεις της Pepsi — μια φιγούρα που ενώνει το πάθος για το μπάσκετ με τη διασκέδαση και το show. Και αυτή ακριβώς η φιλοσοφία χαρακτηρίζει και την ομάδα: αγάπη για το παιχνίδι, χιούμορ και μπασκετική τρέλα, όπως ακριβώς στο NBA.

ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΚΕ

Πολλοί και μεγάλοι παίχτες έχουν φορέσει τη φανέλα του, αφού πρώτα είχαν αποδεχτεί τον έναν και μοναδικό όρο που υπάρχει για να παίξεις στην ομάδα! ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΠΑΝΤΑ ΤΡΩΜΕ!

Αγωνιστικά, ξεκίνησε τη σεζόν 2018-19, όπου συμμετείχε στην 3η, τότε, τη τάξει κατηγορία, Development League, εκεί όπου άφησε πίσω της ομάδες όπως η Space Hellas κι οι Athens Crips κι έφτασε ως τον τελικό (ηττήθηκε από τον Άνεμο) και την άνοδο στη Master League της επόμενης χρονιάς.

Δύο χρόνια μετά τερμάτισε στην πρώτη 6άδα της Elite League! Κάνοντας ένα χειμερινό διάλειμμα, η ομάδα ανασυστάθηκε το 2024 και βρίσκεται πλέον στη Master League!

Πάντα, ωστόσο, εμφανίζονται πιο δυνατοί στα Summer πρωταθλήματα, κυρίως λόγω του «ενεργού» τους, Σπύρου Πούρου, που μόνο τότε μπορεί να αγωνίζεται, κι όχι μόνο να τρώει, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα- παρέα!

Αποκορύφωμα των καλοκαιρινών παρουσιών τους και σημαντικότερη έως τώρα, στιγμή τους, ήταν η κατάκτηση του Basketaki Summer Master 2025!

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

• Final Development 2019 – Άνοδος στη Master League

• Back2back παρουσίες στην Elite League 2021-2023

• Final 4 Summer Master 2022

• Final 4 Summer Master 2023

• 2024-2025 - Άνοδος στη Master League

• Champions Summer Master 2025

Σήμερα, ο Uncle Drew BC συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία, τιμώντας όλα τα φαγάδικα της Αττικής! Α! Και παίζοντας κι αυτό το κάτι σαν μπάσκετ που παίζει!