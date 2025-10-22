Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η δράση στο Basketaki The League!

Πάμε να δούμε τι είχε το μενού αυτή την εβδομάδα!

Στην Elite League by Novibet, είχαμε “el clasico” ανάμεσα σε West Kings και Stifado Bulls με τους πρώτους να μην αφήνουν περιθώρια στους ταύρους και να επικρατούν με 80-63! Novibet MVP αυτή τη φορά ο Καλλιανιώτης!

Ένα άλλο μεγάλο ματς που είχε η αγωνιστική ήταν το ζευγάρι του περσινού τελικού, Hood BC – Miami Heets! Όλα αυτά στα χαρτιά, καθώς η Hood επικράτησε με 72-54 με ένα ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο! Novibet MVP, ποιος άλλος, ο Ζέγγος!

Οι Γκουρούδες δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Iguana Pacers , των οποίων επικράτησαν με 73-61 με Novibet MVP τον Θωμά Νίκου!

Ματσάρα ανάμεσα σε Sthenos BC και Black Mamba με πλούσιο επιθετικό θέαμα, κάτι που φαίνεται και στο τελικό σκορ, όπου οι πρώτοι επικράτησαν με 92-83! Για τους νικητές ξεχώρισε (ακόμη μία φορά) ο Άρης Τσουργιάννης!

Τα Paliagoura βρίσκουν ρυθμό παίρνοντας άλλη μια νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στον Heldreich, με πρωταγωνιστή τον Αβανίδη σε ένα οριακό ματς που έληξε με 80-77!

Το πιο ωραίο και συναρπαστικό ματς, όμως, έγινε ανάμεσα σε Pressof και Antilalo, όπου οι δεύτεροι χάρη σε ένα game winner καλάθι του Κομνηνού (και μια χαμένη βολή του, εξαιρετικού κατά τ' άλλα, Κοροπούλη) πήραν τη νίκη με 81-80! Πολυτιμότερος παίχτης των νικητών ήταν ο Ν. Μαμαλάκης !



Στη 2η αγωνιστική της Master League, την πιο "δύσκολη" κατηγορία, είχαμε πολλά ντέρμπι ξανά !

Οι Mamba Boys πέρασαν από τους Harlems με 59-75, ενώ οι Kaisariani Reapers πήραν θρίλερ απέναντι στο Μότο Ιωαννίδης με 89-88. Οι Aguanile επιβλήθηκαν ξεκάθαρα των Brazzerzz Beachterzz (56-74) και τα Μπαρμπούτια νίκησαν τους Collectors με 59-43. Οι Μπουλντόζες ήταν αποτελεσματικοί κόντρα στους Anonymous BC (49-76), ενώ οι Rejects λύγισαν στο σουτ τους Only Flood με 69-68. Οι Athens Crips κυριάρχησαν απέναντι στους Εφτάψυχους (75-52), αλλά οι Bonobo BC δεν χαρίστηκαν στην Elapuse BC επικρατώντας 55-85.

Το Deportivo Faliro επικράτησε των ReTirees με 80-63, ενώ η Α.Σ.Κ. Αρισταίος κέρδισε την Ποσειδωνία με 67-58. Οι Brothers United πήραν άνετη νίκη επί των Komodo Dragons (73-55), ενώ οι Golden Steak Warriors πέρασαν από τους KINGS με 47-56. Τέλος, η New 3ra BC πήρε οριακό διπλό απέναντι στη Gran Camaria με 61-64.

Τα Ano Liosia έδειξαν το βάθος και την ποιότητα που έχουν φέτος στο ρόστερ τους κι επικράτησαν των New York Fix με 67-58, ενώ το ίδιο έκανε κι ο Uncle Drew απέναντι στους Gangsters με το τελικό 82-65 να μην αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης! Oι Colombians δε δυσκολεύτηκαν κόντρα στους Most Wanted, των οποίων κι επικράτησαν με 59-45. Pink Paper και X-Stratigos δε μας χάρισαν επιθετικό θέαμα, αλλά έδωσαν ρεσιτάλ αμυνών, όπου τελικά οι πρώτοι νίκησαν με σκορ 48-39!

Τέλος, μεγάλη μάχη έγινε ανάμεσα σε Πι Stoli α και Δαλάι Κλάμα με τους πρώτους να επικρατούν τελικά με 49-47! Τέλος, ματσάρα με νικητή στον πόντο είχαμε στο Βελούδινα Σφυριά - Kozalides με τους δεύτερους να παίρνουν τη νίκη στον... πόντο με 79-80!



Η αγωνιστική της Evolution League του Basketaki ήταν γεμάτη ένταση και μάχες και στις δύο πλευρές του γηπέδου!

Οι Benetton Κερδίζω επικράτησαν οριακά των Couvaliers (66-60), ενώ οι Ελιτήριοι by Obsωm λύγισαν τους Jnxd Apes με 63-56. Οι Los Bandoleros κυριάρχησαν απέναντι στους Πειρατές (66-48) και οι Phoenix Bums πήραν σκληρή νίκη με 52-55 απέναντι στους Titans. Η Kanagaro BC επιβλήθηκε των Peristeri Wardogs (64-48), ενώ η Αίρπωλ σε ένα ματς-θρίλερ κέρδισε τους Grovers με 78-73. Οι AlsoupoLions ήταν εντυπωσιακοί επικρατώντας των Πουροκτόνοι BC (40-74), και οι Reptors πήραν τη νίκη από την NTUA Diesels με 60-63. Σε άλλο αγώνα, η Cede pita BC λύγισε τους Beer Team με 76-79, οι Gladiators κατέβαλαν τις Powerpuff Boys (58-63), ενώ οι Κομπλεξικοί BC νίκησαν τη Φιορετίνα με 64-50. Τέλος, οι Koutsikari BC πήραν καθαρό διπλό απέναντι στους Cebollitas με 46-66.

Οι Σκόρπιοι BC επικράτησαν των Drunk Team με 50-38, ενώ οι Young Ballers BC έδειξαν σταθερότητα απέναντι στους No Stars, νικώντας 59-44. Οι Alpinists BC πήραν καθαρό προβάδισμα με 67-55 επί των Leontario BC, ενώ οι Αργο-ναύτες λύγισαν τους ODB με 55-63. Σε ένα δυνατό ματς, η Gran Μανάριa νίκησε το SK Fitness Studio με 68-63, ενώ οι Λεγάμενοι BC επιβλήθηκαν των Optimus Priamus με 61-73. Οι Myrmidons BC πέτυχαν σημαντική εκτός έδρας νίκη επί των Paraliers με 54-60, ενώ οι Flexers επικράτησαν άνετα των Gunners με 63-47. Οι Jokers πήραν τη νίκη με 69-61 απέναντι στους New York No Knees, ολοκληρώνοντας ιδανικά τη βραδιά.

Στην ίδια αγωνιστική, οι La Bola De Papel συνέχισαν δυνατά κερδίζοντας τους Sepolia Sharks (57-63), ενώ οι Athens Dragons έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Valhalla Phantoms (59-85). Οι ΑΕΠΕ BC επικράτησαν των Tebelwolves με 50-61, και οι Cosa Nostra νίκησαν σε σκληρό ματς τους San Antonio Sperms με 39-49. Οι 50 Καράτια ήταν ανώτεροι των Tsouvalia, επικρατώντας 49-70, ενώ οι Brooklyn Bets επιβλήθηκαν των Proboraptors με 71-62. Οι Pack Squad πήραν μεγάλη νίκη επί των Athens Pistols (68-54), οι Old Firm BC λύγισαν τους Team 8s με 60-69, και τέλος, οι Ελιτήριοι by Omsom πανηγύρισαν ακόμη μία επιτυχία κόντρα στους Jnxd Apes με 63-56.

Στη Development League, η 5η αγωνιστική παρουσίασε έντονο ανταγωνισμό και πολλές ανατροπές! Οι Athens Sugar Daddies λύγισαν τους Lucky Warriors με σκορ 63-61 σε ένα ματς θρίλερ, ενώ οι Perama 99ers πήραν τη νίκη με 45-40 απέναντι στους Fat Buckets σε ένα χαμηλού σκορ παιχνίδι. Τα Κεμπάπ BC έκαναν την ανατροπή επικρατώντας της Rakuzan με 59-57, ενώ οι Milwaukee Bats νίκησαν τους Lobsters BC με 50-47 σε μια ισορροπημένη αναμέτρηση. Οι EktAir Steels επιβλήθηκαν με άνεση της 53 Asylum με 47-35, ενώ οι Stone City Thunder κυριάρχησαν με 67-35 επί των Miami Meat σε ένα ματς χωρίς αντίσταση. Οι Basket Case επικράτησαν των MRK Clippers με 49-45, ενώ οι Destroyed Pistons με σταθερή επίδοση νίκησαν τους Spacers Beta με 57-45. Οι Μαυροτσούκαλοι BC επικράτησαν των Deadpool BC με 53-49, ενώ οι Beeranhas πήραν το διπλό με 62-55 απέναντι στους Terroristas. Οι Termites έδειξαν χαρακτήρα στο τέλος και νίκησαν τους Bald Eagles με 65-61, ενώ οι Brick City απέδρασαν με τη νίκη 58-55 απέναντι στους Porto Raftors. Οι 46rs κέρδισαν με 57-52 τους Giderpool BC, και οι Los Lampriniers νίκησαν σε μπασκετικό ροντέο τους San Lorenzo Pellegrini με 69-65. Οι Πάσα__Ρε πήραν καθαρή νίκη με 68-50 επί των All Blacks, ενώ οι G-vana επικράτησαν των Old Stars με 47-41.

Ο Κατσαπλιαικος επέβαλε τον ρυθμό του και νίκησε τους Miami Eat ATH με 53-43, ενώ οι Puronto Raptors πήραν δραματική νίκη με 59-58 απέναντι στους Alimos Leopards. Οι Aces λύγισαν τους Lekkas BC με 43-40, ενώ οι Λεβαντάτηδες επικράτησαν των Gentlemen's BC με 59-53. Οι efood έφυγαν με το διπλό από τους Los Abeles Fakers με 51-47, και οι Brooklyn Nerds νίκησαν τους Oklahomata με 55-48. Οι Capital Con-Trolls πήραν μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 65-62 απέναντι στην Κλειώ, ενώ οι Panousi BC κυριάρχησαν πλήρως με 58-33 επί των Προβατίνων. Οι Bricklayers επιβλήθηκαν των LazerWolves με 47-34, ενώ οι Slow Motion επικράτησαν με 66-52 των 40φεύγα.... Οι Baca Juniors BC εντυπωσίασαν επιθετικά και νίκησαν τους Frigo Driver με 73-52, ενώ οι Air Fryers πέρασαν από τους Αρειανούς με 65-58. Οι Boom Shakalaka νίκησαν εύκολα τους E.D.U. LEGENDS με 64-48, και οι The Rose Copanoi επικράτησαν των Athens Touvlakers με το απίστευτο 87-79, σε έναν αγώνα χωρίς άμυνες και με συνεχές σκοράρισμα. Τέλος, οι Portofinos με εξαιρετική άμυνα επιβλήθηκαν των Flying Circus με 56-33. Συνολικά, η αγωνιστική ήταν γεμάτη ένταση, όμορφο θέαμα και αρκετά ματς που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, με ομάδες να ξεχωρίζουν για την αμυντική τους σταθερότητα ή τις επιθετικές τους αρετές!

Η αγωνιστική της Development 2 League είχε σκληρές μάχες και μερικά εντυπωσιακά σκορ! Οι Κούροι Κέας επικράτησαν εύκολα των Lazy Pistons 46-30, ενώ οι Charlotte Horny πήραν οριακή νίκη απέναντι στους Poronto Raptors 32-30. Οι McNuggets έδειξαν τη δύναμή τους συντρίβοντας τους Olympic Ballers BC 77-44, ενώ οι Cigarette Bulls πήραν σημαντικό διπλό επί των Piccadilly BC 60-55. Οι Villagers BC κέρδισαν δύσκολα τους Basket Wolfs 70-66, όπως και οι Delulu BC που επικράτησαν στο νήμα των Athens Sniffers BC 50-48. Η μεγαλύτερη διαφορά της αγωνιστικής ήρθε από τους Lecocosportif, που διέλυσαν τους Beerwaukee Drunks 92-41, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους φόρμα. Οι Athens Dons απέδρασαν με τη νίκη απέναντι στους Seagulls 55-51, ενώ οι Slam Junk επικράτησαν άνετα των Beer Bulls 62-42. Οι Ρέμπελοι έφυγαν νικητές από το ντέρμπι με τους Kamikaze 69-49, ενώ οι Γιούχα Jazz δεν άφησαν περιθώρια στους Los Angeles Pit-Bulls με το 70-38 να τα λέει όλα. Οι Sanatorio Stress πήραν σημαντικό αποτέλεσμα κόντρα στους Aegean Seals 55-42, ενώ οι Grapevine Groove συνέχισαν θετικά νικώντας τους Golden Kings 66-58. Οι Οικοδόμοι έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Rim Protectors 73-44, ενώ ο Τραυματιακός BC επικράτησε σε ένα κλειστό παιχνίδι των Burna Boys 71-66. Συνολικά, η αγωνιστική ανέδειξε δυνατές άμυνες, εντυπωσιακές επιθέσεις και ξεκάθαρα φαβορί που αρχίζουν να ξεχωρίζουν ενόψει της συνέχειας!

