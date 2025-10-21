Basketaki Salonica: Με... κομμένη την ανάσα συνεχίζονται οι αγώνες

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν χιλιάδες άνθρωποι τις εξελίξεις στο Basketaki Salonica, με τις ομάδες να έχουν βρει σιγά σιγά τα αγωνιστικά τους πατήματα και να παλεύουν για μοναδικό στόχο την νίκη.

Για τον θεσμό του κυπέλλου, τέσσερις αναμετρήσεις είχε το μενού της εβδομάδας. Νίκες και καλές εμφανίσεις για Midnight Buckets και Sky is the Limit που νίκησαν τον Δούρειο Ίππο (60-77) και τους SKG Sonics (53-67) αντίστοιχα. Αντίθετα, σε δύο πολύ όμορφα παιχνίδια, που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες οι New Slippers επικράτησαν δύσκολα με 88-85 των Partouzan Salonica,ενώ οι Phoenix BC έκαναν μια μίνι έκπληξη αφού νίκησαν τους Brokers,ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Στην Development League 2, ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις είχε η εβδομάδα που μας πέρασε. Εξαιρετικές εμφανίσεις και εύκολες νίκες για ΟΑΣΘ και Κουκουβάγιες BC. Οι πρώτοι επικράτησαν εύκολα των Tegridy Farms με 70-42,ενώ οι Κουκουβάγιες πέρασαν χωρίς δυσκολία το εμπόδιο των Salonica 7slippers με 40-67.Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τους Amino Amino,οι οποίοι διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμα που πήραν από το πρώτο ημίχρονο και επικράτησαν των Wild Goats με 48-54. Νίκη για τους Air Ballers οι οποίοι κατάφεραν να νικήσουν τους Sunday Jams και την... αστοχία τους και να κάνουν το 2-1 στο πρωτάθλημα. Εύκολες νίκες για Πανικό BC και Carta Blanca αφού πήραν ευρείες νίκες απέναντι σε No Name(55-32) και Alley Oopsies (58-44) αντίστοιχα.

Στην Development League 1, τρίτη συνεχόμενη νίκη για τους Salonica Old Stars,που δεν δυσκολεύτηκαν να περάσουν το εμπόδιο των Spacers με 70-40. Χωρίς ήττα συνεχίζουν τις πορείες τους στο πρωτάθλημα οι Μπουλντόζες Salonica που επικράτησαν των Alley Poops με 52-67 και οι Seattle SuperΨΩΝΙΑ που νίκησαν τους Mammoth με 93-62. Βρίσκουν ρυθμό οι Porkbusters και οι Orlando Tragic Salonica που πήραν τις νίκες απέναντι στα Ξαδέλφια BC (74-53) και στους Salonica Titans (67-48) αντίστοιχα. Άλλη μια καλή εμφάνιση και νίκη για τους εξαιρετικούς φέτος Milgyraki Bucks που πήραν την νίκη στις λεπτομέρειες απέναντι στους Bodylab 751 με 54-57. Τέλος, την πρώτη φετινή τους νίκη πέτυχαν οι Sugar Daddys που ξέσπασαν πανω στους Domes Resortes νικώντας τους με 96-53.

Στην Master League,με σπασμένα τα φρένα συνεχίζουν οι Legends που δεν δυσκολεύτηκαν να περάσουν το εμπόδιο των Coble με 78-56,αλλά και η Fioretsina Salonica καθώς επικράτησαν των αξιόμαχων Brick City Salonica με 72-67. Εξαιρετική εμφάνιση και νίκη για τους Galanou Raccoons που επέστρεψαν από την...κόλαση και πήραν την νίκη στο φινάλε από τους Bat Boys με 84-79. Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, οι Leftovers κατάφεραν για άλλη μια φορά να κόψουν πρώτοι το νήμα, αφού επικράτησαν των Golden Steak Evosmsos με 72-73 σε παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς. Εμφανίσεις - δηλώσεις για τους Street Elite και τους D&G Greenworks που από την αρχή επέβαλλαν το δικό τους ρυθμό και πήραν τα ροζ φύλλα αγώνος απέναντι σε Nutriclab BC (73-96) και West Ballers (94-79) αντίστοιχα.

Τέλος, στην Elite by Novibet,το ενδιαφέρον παρέμεινε για άλλη μια εβδομάδα αμείωτο. Νίκες για Sicarios και Flying Eagles που παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ κατάφεραν να φύγουν με τις νίκες, επικρατώντας των Last Dancers (79-64) και των Slam Dunk Drunk (88-69) αντίστοιχα. Η Team DK σε ένα παιχνίδι βγαλμένο από τον μαγικό κόσμο του NBA κατάφερε να αντέξει απέναντι στους αξιόμαχους Respect και να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα αφού τους νίκησε με 87-89. Ντέρμπι με τα όλα του ήταν το παιχνίδι ανάμεσα σε MnP και Hellas Paper Bears,με τους δεύτερους να παίρνουν πρώτοι την γραμμή του τερματισμού και να νικούν τους αντιπάλους τους με 73-76.

Τέλος, σε ένα παιχνίδι πραγματική διαφήμιση για το άθλημα οι Goon Squad,με κατάθεση ψυχής κατάφερε να νικήσει στο φινάλε τον Άξονα με 77-76. Μοιραίοι για τους περσινούς Κυπελλούχους, οι Ερμείδης και Μασλαρινός που έχασαν συνολικά 3 βολές για να χαρίσουν την νίκη στην ομάδα τους.