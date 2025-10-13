Τι κάνετε ρε μάγκες και σε αυτό το Νovibet Top 10;!

Tα top 10-plays στο Basketaki για ακόμα μια εβδομάδα τα είχαν όλα.

Πάμε να ξαναδούμε τις φάσεις που “ξεσήκωσαν” γήπεδα και παρέες στο Basketaki και να ανακαλύψουμε ποια φάση κέρδισε την κορυφή σε αυτό το εβδομαδιαίο Νovibet Τop 10!

Στο νούμερο 10, ο Γ. Παπαγιαννάκος με ένα απίστευτο ανάποδο layup σκοράρει για τους Porto Raftors, κερδίζοντας, μάλιστα, και το φάουλ!

Στο νούμερο 9, μεγάλο “deny” από τον Δ. Γκούμα που δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να σκοράρει στο καλάθι των From The Hood!

Στο νούμερο 8, o Δ. Φουρνογεράκης κάνει μπάσιμο μέσα στην κίνηση και με ένα φοβερό ανάποδο layup τελείωσε τη φάση προσθέτοντας 2 ακόμη πόντους για τους Seagulls!

Στο νούμερο 7, ο Κ. Τζανάκης των Beeranhas είδε το χρόνο να λήγει κ τι αποφάσισε ;! Να ευστοχήσει σε τρίποντο με το ένα πόδι!

Στο νούμερο 6, ο Β. Δέδες έκανε μια full court baseball πάσα κι ο Γ. Μουστάκος δεν του χάλασε την ασίστ κ με εύκολο μπάσιμο σκόραρε για το Black Mamba !

Στο νούμερο 5, Γ. Μουλας και Σ. Ταταλιας, από Cedepita, συνεργάστηκαν άψογα αφού ο πρώτος με πάσα πίσω από την πλάτη βρήκε τον δεύτερο κι εκείνος με ψυχραιμία τελείωσε

τη φάση!

Στο νούμερο 4, ο Κ. Χαϊδάκης με μια no-look πάσα βρίσκει τον Κ. Τζανάκη, ο οποίος έπειτα από εξαιρετικό κόψιμο στην πλάτη της άμυνας, πετυχαίνει το δίποντο για τους Beeranhas!

Στο νούμερο 3, ο Γ. Αθανασόπουλος των Mcnuggets παίρνει το επιθετικό ριμπάουντ κι επειδή δεν του άρεσε τόσο να τελειώσει τη φάση απλά, είπε να το κάνει με στυλ και την τελείωσε με πλάτη στο καλάθι!

Στο νούμερο 2, SLAM DUNK ALERT !!! Ο Ι. Παπαηλίου τελειώνει τον αιφνιδιασμό για τους Ζωντανούς Λοκρούς με τρομερό κάρφωμα, ξεσηκώνοντας τους πάντες που βρίσκονταν στο κλειστό!

Στην κορυφή αυτού του εβδομαδιαίου Νovibet Top 10, ο Κ. Μελάγιες των Γκουρούδων, ο οποίος σαν γνήσιο δεκάρι στο παρκέ, ήξερε από πριν ότι ο . Π Αχής κόβει από τη baseline και τον βρήκε αστραπιαία με σκαστή πάσα, αφήνοντας άγαλμα ολόκληρη την αντίπαλη άμυνα!