Αυτό το Νovibet Top 10 απλά… μην το χάσετε!
Οι ομάδες βρίσκουν ρυθμό σιγά σιγά και φαίνεται πλέον πως δε θα μας φτάνει μόνο ένα Τop 10 γι αυτά που κάνουν οι παίχτες του Basketaki ! Για του λόγου το αληθές, χαζέψτε αυτό το εβδομαδιαίο Νovibet Τop 10!
- Στο νούμερο 10, ο Ι. Τζελάκης με μια no-look σκαστή πάσα “τρυπάει” την αντίπαλη άμυνα κι ο Μ. Αναγνώστου δεν του χαλάει την ασίστ, σκοράροντας για τους Grapevine Groove μετά το εξαιρετικό του κόψιμο!
- Στο νούμερο 9, Νίκο Θωμόπουλε, ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ;! Ο άσσος των “COL” είδε το χρονόμετρο κι αποφάσισε να σουτάρει από το...δικό του τρίποντο, στέλνοντας την μπάλα χλατσί μέσα!
- Στο νούμερο 8, θυμάστε τον Ριβάλντο και τον Ζιοβάννι στο προηγούμενο Τοp-10;! Ε θα τους θαυμάσετε και σε αυτό, αφού ο “Βίτορ Μπόρμα Φερρέιρα” Ζερβόπουλος με πάσα πίσω από την πλάτη βρήκε τον Κυπριανό “Σίλβα Ντε Ολιβέιρα” κι εκείνος σκόραρε για τις Μπουλντόζες!
- Στο νούμερο 7, ο Π. Σιαμήτρος της Πάσα ρε ΙΠΤΑΤΑΙ καρφώνοντας στον αιφνιδιασμό με το ένα χέρι !
- Στο νούμερο 6, ο Γ. Αθηναίου κάνει ντεμπούτο στο Τop-10 του Basketaki The League και με πάσα-λόμπα χωρίς να κοιτάζει, βρίσκει τον Ι. Αποστολόπουλο, ο οποίος με “γλυκό” floater με ταμπλο, προσθέτει 2 πόντους για το Sthenos!
- Στο νούμερο 5, o Σ. Μαργέλης από τους Τhe Kόπανοι, αποφάσισε ότι είναι πολύ εύκολο να βάλει το δίποντο με φάτσα στο καλάθι κι έτσι είπε να τελειώσει τη φάση χωρίς να το κοιτάζει!
- Στο νούμερο 4, ο Θ. “ Luka magic” Νίκου δε σταμάτησε στο προηγούμενο Top 10 κι ενώ πιέζεται κάτω από το καλάθι από δύο αντιπάλους, με πάσα πίσω από την πλάτη με τα δύο χέρια, βρίσκει αυτή τη φορά ελεύθερο στην κορυφή τον Β. Βασιλάκη, ο οποίος “έγραψε” το τρίποντο για τους Γκουρούδες!
- Στο νούμερο 3, ο Α. Τσουργιάννης σπάει το double team και με με απίστευτη πάσα- “ποδιά” τρυπάει την αντίπαλη άμυνα σερβίροντας στον Γ. Αθηναίου που με ένα από τα πιο εύκολα layup της τεράστιας καριέρας του, σκόραρε άλλους δύο πόντους για το Sthenos!
- Στο νούμερο 2, “αυτά τα κάνει ο Π. Κατσώλης των Αρειανών, και πριν από 50 χρόνια ο Τζάμπαρ!” . Με το 24άρι να μηδενίζει και μ’ ένα απίστευτο skyhook σουτ τρίποντο από τις 45 μοίρες, ο Π. Κατσώλης μας έκανε να χάσουμε τα λόγια μας και να θυμηθούμε τη θρυλική κίνηση του Τζαμπάρ!
- Στην κορυφή του εβδομαδιαίου Νovibet Top 10, ο Λ. Μπάρτζος πήρε επιθετικό ριμπάουντ και… τρελάθηκε, αφού βγήκε τρέχοντας στο τρίποντο στη γωνία κ με ένα ασύλληπτο σουτ κάνοντας στροφή 180 μοιρών στον αέρα, ευστόχησε τρελαίνοντας speaker, αντιπάλους και , κυρίως, τους συμπαίκτες του από τα Ano Liosia!
@Photo credits: Basketaki.com FACEBOOK
