Ο Αθηναϊκός χωρίς να βρει αντίσταση από τον Πρωτέα Βούλας στέφθηκε κυπελλούχος για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου επικράτησαν με 56-94 για να πανηγυρίσουν το τρόπαιο.

Ο Αθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο στο Final 4 των Γυναικών επικρατώντας με μεγάλη ευκολία του Πρωτέα Βούλας με 56-94 δίνοντας μία... οσκαρική παράσταση στον τελικό. Αυτό ήταν το τέταρτο Κύπελλο στην ιστορία της ομάδας που το είχε κατακτήσει τρείς συνεχόμενες χρονιές (2010, 2011, 2012).

Ο τελικός του Κυπέλλου Γυναικών ανάμεσα στον Πρωτέα Βούλας και τον Αθηναϊκό ξεκίνησε με τον Αθηναϊκό να δείχνει από νωρίς την κυριαρχία του ξεκινώντας με σερί 0-9. Η Μάλι έσπασε το... ρόδι για τον Πρωτέα (2-9), αλλά η Ανίγκουε ανέβασε τη διαφορά, φτάνοντας το 6-21 και διατηρώντας την ομάδα της Καλτσίδου σε πλήρη υπεροχή, με την Πρινς να πρωταγωνιστεί.

Ο Πρωτέας προσπάθησε να μειώσει με το 10-23, όμως η Ανίγκουε επέκτεινε τη διαφορά στο +18 (10-28). Η Τζένσεν με ένα 7-0 σερί μείωσε για τον Πρωτέα στο -11 (17-28), αλλά η αστοχία της ομάδας από την περιφέρεια συνέχισε να είναι σημαντική. Η Πρινς με τρίποντο έγραψε το 19-35 και η Γουίνερμπερν ανέβασε τη διαφορά στους 20 πόντους, με τον Πρωτέα να παραμένει άστοχος από το τρίποντο (0/18). Στο ημίχρονο, η Πρινς είχε 14 πόντους για τον Αθηναϊκό, ενώ η Ράιν είχε ισάριθμους για τον Πρωτέα Βούλας.

Μετά την ανάπαυλα, ο Αθηναϊκός διπλασίασε γρήγορα τη διαφορά με τρίποντο της Πρινς (25-50), και με ακόμη ένα νέο τρίποντο της ίδιας ανέβασε το σκορ στο 25-53 στο 23’12’’. Η Στολίγκα σημείωσε το πρώτο τρίποντο του Πρωτέα μετά από 20 άστοχες προσπάθειες της ομάδας της, με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 39-68.

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τρίποντο της Τσινέκε, για το 39-73, με τον Αθηναϊκό να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Η Ράιαν είχε τους μισούς (20) πόντους της ομάδας της (41-74), όμως το ματς είχε κριθεί αποκτώντας και επίσημα διαδικαστικό χαρακτήρα.

Τα δεκάλεπτα: 9-21, 23-44, 39-68, 56-94

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 3, Ντέμο, Ανδρικοπούλου, Σακελλαρίου, Μπόικο 3 (1), Αράπογλου 2, Τζένσεν 7, Τουμπανιάρη 2, Μάλι 11 (1), Ράιαν 28

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 2, Τσινέκε 20 (2), Χαιριστανίδου, Σταμάτη 3 (1), Γουίντερμπερν 4, Παυλοπούλου 5 (1), Λούκα 7 (1), Τάντιτς 4, Αλεξανδρή, Πρινς 20 (4), Παρκς 13 (3), Ανίγκουε 16