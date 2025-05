Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, όπως και τα κέφια των παικτών, με τα highlights να διαδέχονται το ένα το άλλο. Έτσι, οδηγούμαστε σε ένα ακόμα ανάρπαστο Novibet Top 10 που στην κορυφή βρίσκεται-δικαίως- ο Ηλίας Βάσκος από τους All The Smoke.

Αρχίζουμε με το no 10 όπου ο Ηλίας Καλπαξίδης των Beer Freaks, έκλεψε την μπάλα, έκανε μια περίτεχνη ενέργεια και έδωσε πάρε-βάλε ασίστ στον συμπαίκτη του για ένα εύκολο καλάθι.

Στο no. 9,ο Δημήτρης Χαριτόπουλος των Respect μιμείται τους καλύτερους playmaker και με μια τρομερή πάσα πίσω από την πλάτη, δίνει.. μασημένη τροφή στον συμπαίκτη του για δύο πόντους σε έναν πολύ όμορφα εκτελεσμένο αιφνιδιασμό.

Προσωρινή διακοπή.. ρεύματος στο no 8,με τον Χρήστο Γκουγκούδη από Kotakis BC να κατεβάζει τον γενικό, λέγοντας ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι στον αντίπαλο του.

No. 7 με τον Αλέξανδρο Κοκονέση των Golden Steak Evosmos να περνάει αδιανόητη πάσα, με τους αντιπάλους να προσπαθούν ακόμα να αντιληφθούν που είναι η μπάλα.

Τρομερή φάση από τους Medellin BC στο no 6,με τον Νίκο Χριστοδούλου να κόβει αυτοκρατορικά τον αντίπαλο του και τον Άλκη Στεφανίδη να πετυχαίνει ένα τρομερό coast to coast, νικώντας δύο αντιπάλους.

Φτάνοντας στην μέση του Top 10,ο Θεόδωρος Τσιλιγκαρίδης των XoDream βάζει ένα αδιανόητο τρίποντο πάνω σε άμυνα για να στείλει το παιχνίδι απέναντι στους Slippers BC στην παράταση.

Νο 4 με τον Ιάσωνα Πολύζο των Heartbreak Kids,με τρίποντο από τα 8 μέτρα να υπογραφεί την αδιανόητη ανατροπή της ομάδας του που έχανε ακόμα και με 32 πόντους στην διάρκεια του αγώνα, σε παιχνίδι που θα ζήλευαν ομάδες του ΝΒΑ.

Μπαίνοντας στην τελευταία τριάδα, ο showman Ρικάρντο Στεάι, των Golden Steak Evosmos, παίρνει τα βήματα από το τρίποντο αλλά πηγαίνει.. all the way up για να καρφώσει και να ξεσηκώσει το κοινό.

Η μία θέση πριν την κορυφή ανήκει δικαιωματικά στους West Brothers,οι οποίοι παίζουν... βόλεϊ αφού μετά το ριμπάουντ και χωρίς ντρίμπλα, φτάνουν από το ένα καλάθι στο άλλο, βγάζοντας ένα θεαματικό alley oop.

Στην κορυφή του εβδομαδιαίου Novibet Top 10, ο Ηλίας Βάσκος των All The Smoke,ήταν on time και αφού πήρε τα βήματα πριν το κέντρο νίκησε τον χρόνο πετυχαίνοντας ένα τρελό buzzer beater για την τρίτη περίοδο.