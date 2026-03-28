Άρης: «Εφυγε η Μαρινέλλα, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού»

Η οικογένεια του Άρη αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο.

Ο Άρης μέσω ανακοίνωσής του ερασιτέχνη εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για τον χαμό της κορυφαίας ερμηνεύτριας. Η Μαρινέλλα ήταν μεγάλη θαυμάστρια της ομάδας και ένα αναπόσπαστο κομμάτι της «χρυσής» εποχής της Θεσσαλονίκης, διατηρώντας μια βαθιά, αδελφική φιλία με τον θρυλικό προπονητή Γιάννη Ιωαννίδη.

«Σε ηλικία 87 ετών, η μεγάλη ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλλα, πέθανε στο σπίτι της όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της. Είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο πάνω στη σκηνή, στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Μαρινέλλα είχε συνδέσει το όνομά της με τη χρυσή περίοδο της Αυτοκρατορίας του ΑΡΗ, με συχνή παρουσία στις εξέδρες στο θρυλικό Παλέ δίπλα σε Γκάλη, Γιαννάκη, Φιλίππου, Σούμποτιτς και τα υπόλοιπα παιδιά της ομαδάρας του Γιάννη Ιωαννίδη, αλλά και με τα γνωστά ξεφαντώματα μετά από τεράστιες επιτυχίες και κατακτήσεις τίτλων.

«Με τον ΑΡΗ μας πάντα μπροστά…» τραγουδούσε η μεγάλη ερμηνεύτρια.

Μαρινέλλα δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ…»