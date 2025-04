Πολλές ομάδες στα χρονικά των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων έχουν χτιστεί με όνειρα, με αρχές, με βλέψεις για μία καλή… παρέα αλλά και μία διέξοδο από την καθημερινότητα. Άλλες ξεκίνησαν καλά αλλά στην πορεία και στα δύσκολα… εξανεμίστηκαν, άλλες έφτασαν στην κορυφή και εν συνεχεία έκαναν τον κύκλο τους και άλλες δεν έφτασαν καν στο πικ τους, αφήνοντας πολλά ερωτηματικά για το τι θα γινόταν αν εκείνη η ‘’παρέα με τον παικταρά τον κοντό με τα τατού’’, τα παιδιά με τον ‘’ψηλό που δεν έχανε σουτ’’, ‘’οι πιτσιρικάδες που δεν πιάνονταν’’ και άλλες πολλές έμεναν στο πέρας των χρόνων και δεν ερχόταν η φυσική διάλυσή τους.

Στο παρακάτω μίνι-αφιέρωμα θα ασχοληθούμε με μία θρυλική ομάδα που συμμετέχει στο Basketaki The League από τον πρώτο κιόλας χρόνο ύπαρξης της μεγαλύτερης ερασιτεχνικής διοργάνωσης μπάσκετ στην Ελλάδα, τους Στιφάδο Bulls!

Ψυχή της ομάδος εδώ και χρόνια ο Μάριος ο Χατζής, τον οποίο μπορεί να διακρίνει κάποιος στα παιχνίδια των ‘’Ταύρων’’ να ζει με ένταση το παιχνίδι είτε στον πάγκο της ομάδας, είτε λίγο πιο απομακρυσμένα για να έχει μία καλύτερη εικόνα του παιχνιδιού. Από τα χέρια του περνάει όλα αυτά τα χρόνια η οργάνωση των Στιφάδο Bulls, η συνεχής και επιμελής παρουσία τους στη διοργάνωση αλλά και η συγκρότηση ενός συνόλου που είναι… καταδικασμένο να πρωταγωνιστεί!

Με τον Μάριο βρεθήκαμε και μιλήσαμε για τους πολυνίκεις του Basketaki, για τη φετινή μέτρια για τα δεδομένα χρονιά της ομάδος, αλλά και τις μελλοντικές βλέψεις που έχουν οι ‘’Ταύροι’’.

-Μάριε, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα των Στιφάδο Bulls, πώς ξεκίνησε να στήνεται η πρώτη ομάδα;

Ήμασταν σε ένα τουρνουά με μια άλλη ομάδα, εγώ ο Στέφανος Μαυρογιώργης και ο Σωτήρης Ζαμπάρας. Τα ‘’σπάσαμε’’ με την υπόλοιπη ομάδα και αποφασίσαμε τελευταία πραγματικά στιγμή να φτιάξουμε δική μας! Ρίξαμε διάφορες ιδέες για όνομα στο τραπέζι και… εγένετο το Στιφάδο Bulls! Να τονίσω πως το μοναδικό σήμα το έφτιαξε για την ομάδα ο γαμπρός μου, Θοδωρής Μυλωνάς!

-Πέρασε από το μυαλό σου ακόμα πριν και το πρώτο παιχνίδι των "Ταύρων" πως θα ήσουν υπεύθυνος για μία εκ τις πιο... dominant μπασκετικές παρέες ever στα χρονικά των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων;

Όχι, ούτε κατά διάνοια! Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι αυτό που ξεκινήσαμε θα εξελισσόταν σε 13 χρόνια ιστορίας, με τόσα μεγάλα ονόματα να έχουν περάσει από το ρόστερ μας — παίκτες της Α1, αθλητές που κυριάρχησαν για χρόνια στις Εθνικές κατηγορίες και στα τοπικά πρωταθλήματα. Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους έχει ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας και κορυφαίος Έλληνας σέντερ που έχει περάσει μέχρι σήμερα: ο Ιωάννης Μπουρούσης!

-Η ομάδα έχει κατακτήσει τα πάντα! Από όλα τα κύπελλα που έχει στην κατοχή της η παρέα σου, έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία για σένα ή για την ομάδα κάποιο συγκεκριμένο και αν ναι, ποιο είναι αυτό;

Και τα 9 τρόπαια έχουν ξεχωριστή σημασία για μένα. Αν έπρεπε να σταθώ σε ένα, θα ήταν το δεύτερο συνεχόμενο νταμπλ της σεζόν 2023-2024. Ο λόγος είναι πως υπήρχαν πολλοί που αμφισβήτησαν το νταμπλ της προηγούμενης χρονιάς, 2022-2023, λόγω της παρουσίας του Ι. Μπουρούση στο ρόστερ μας. Αποδείξαμε όμως ότι δεν ήταν οι "Στιφάδο του Μπουρούση", αλλά οι "Στιφάδο με τον Μπουρούση"!

-Με τη φανέλα των "Ταύρων" έχουν αγωνιστεί πολλοί και καλοί παίκτες! Υπάρχει κάποιος ή κάποιοι που θα ήθελες να κάνεις ειδική μνεία για δικούς σου λόγους;

Πρώτος και καλύτερος, ο JJ Χριστόπουλος, που βρίσκεται 13 χρόνια στην ομάδα και, μέσα από αυτήν την οικογένεια, γίναμε και κουμπάροι. Όλα τα παιδιά αξίζουν ξεχωριστή μνεία και μακάρι να μπορούσα να τους αναφέρω έναν προς έναν. Ο ένας έφερε τον άλλον, και με τα χρόνια γίναμε μια δεμένη οικογένεια, με τα καλά και τα κακά της.

Θα μπορούσα να αναφερθώ στον Κ. Θεοδωρόπουλο, που έφερε τόσους παίκτες στα πρώτα χρόνια της ομάδας, όπως ο Σ. Καραμπάτσος και ο Γ. Λιανός, οι οποίοι ήταν σημαντικοί παράγοντες στο πρώτο νταμπλ του 2013. Στον Β. Παγουλάτο, που στηρίζει την ομάδα είτε παίζει είτε όχι, εδώ και 10 χρόνια. Στον Μάκη Κάττη, που είναι μαζί μας 8 χρόνια. Στον Θοδωρή Πολίτη, που έφερε παικταράδες όπως ο Χ. Τσελεμπής, ο Γ. Μάλλης, ο Α. Τσακιρίδης – όλοι με μεγάλη πορεία στα γήπεδα της Α2 – και ακόμα τον Β. Ζευκιλή, τον Χ. Παλτόγλου, τον Α. Γεωργαλά, τον Χ. Λίγγο, που έφερε τον απόλυτο αρχηγό μας τα τελευταία 7 χρόνια, τον μεγάλο Δημήτρη Πρόκο.

Χωρίς αυτόν, δεν θα ήμασταν για τόσα χρόνια η κορυφαία ομάδα του μεγαλύτερου ερασιτεχνικού τουρνουά μπάσκετ – του Basketaki. Δεν χάνει ματς, και μας μαθαίνει συνεχώς κάτι παραπάνω στο άθλημα που αγαπάμε. Με τη σειρά του, έφερε πληθώρα παικτών, όπως ο Γ. Καραβασάνης και ο Α. Παρθένης, που έφερε τον Ιωάννη Μπουρούση.

Θα μπορούσα να γράφω δεκάδες ονόματα, γιατί όλοι – είτε έπαιξαν πολύ είτε λίγο – ήταν μέλη της μεγαλύτερης ερασιτεχνικής ομάδας ανεξάρτητων τουρνουά!

-Με την ομάδα φέτος να μην κάνει ανάλογη των τελευταίων χρόνων πορεία, αλλά παρόλα αυτά να μπαίνει στα Playoffs, τι επιφυλάσει το μέλλον για τους Στιφάδο Bulls;

Η ομάδα έχει κατακτήσει κάθε τίτλο που έχει διεκδικήσει στο τουρνουά. Φέτος, παρά τους πολλούς τραυματισμούς και τον κορεσμό που μπορεί να φέρουν τόσες επιτυχίες (7 τελικοί σε 3 χρόνια, μαζί με το Summer), φτάσαμε ως τα ημιτελικά – όχι απλώς στα playoffs. Χάσαμε το ματς στο τελευταίο σουτ… Αν είχαμε ευστοχήσει στις βολές, θα πηγαίναμε παράταση και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί εκεί.

Όσο για το μέλλον, θα γίνουν κάποιες προσθαφαιρέσεις και θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε ξανά στις επιτυχίες.

Αν κάτι είναι σίγουρο, είναι πως οι Στιφάδο Bulls θα επιστρέψουν από Σεπτέμβρη στα δρώμενα της Elite by Novibet πιο διψασμένοι από ποτέ!

2013 - 2014

🏆 DOUBLE

Πρωτάθλημα Vs Hot Dog.

Κύπελλο Vs Fast Break.

2014 - 2015

Τελικός Πρωταθλήματος vs Bobeeres στην κεντρική σάλα ΟΑΚΑ.

Τελικός Κυπέλλου vs Xavalencia

❌ Ήττες και στους δύο τελικούς.

2015 - 2016

Final Four Πρωταθλήματος vs Bobeeres.

❌ Ήττα

2018 - 2019

🏆 Κύπελλο vs Retirees 2021.

🏆 Νίκη στο Summer Tournament vs Αρχιστράτηγος Βασδέκης.

2021 - 2022

🏆 Νικητής Κυπέλλου vs New World Fix.

❌ Ήττα στον Τελικό Πρωταθλήματος vs West Kings.

2022 - 2023

🏆 DOUBLE

Με Ι. Μπουρούση: Τελικός Πρωταθλήματος vs Wargamers.

Χωρίς Ι. Μπουρούση: Τελικός Κυπέλλου vs West Kings.

2023 - 2024

🏆 DOUBLE

Τελικός Πρωταθλήματος vs Antilalos.

Τελικός Κυπέλλου vs West Kings.

2024 - 2025

Final Four vs Hood.