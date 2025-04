Το Basketaki πατάει… γκάζι, τα playoffs είναι εδώ!

Έφτασε λοιπόν αυτή η εποχή! Όλη τη χρονιά τα παιχνίδια μας κράτησαν παρέα, οι παίκτες των ομάδων πάλεψαν σκληρά για να είναι εδώ αυτή την περίοδο για να διεκδικήσει η καθεμία τους στόχους της, είτε είναι παραμονή, είτε άνοδος είτε μία καλή πορεία στην εκάστοτε κατηγορία! Τζάμπολ και αρχίζει το υπέρτατο θέαμα.. Τα Playoffs του Basketaki είναι εδώ!

Στην Elite by Novibet ολοκληρώθηκαν τα πρώτα παιχνίδια για τα ζευγάρια Αντίλαλος - Paliagoura, Hood - Heldreich, New World Fix - Στιφάδο Bulls και Miami Heets - West Kings! Τα Paliagoura ήταν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο στη διεκδίκηση της νίκης, με τους πρωτοπόρους όμως της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος να βρίσκουν τις λύσεις για τη νίκη με 72-65 και το 1-0, με τον Νίκο Μαμαλάκη να φαίνεται πως είναι έτοιμος για το step up στα κρίσιμα! Η Hood είχε κάποια καλά ξεσπάσματα και με τον Στέλιο Αθανασόπουλο να ψάχνει… αντίπαλο στο 1vs1, κέρδισε πιο εύκολα απ’ ότι περίμενε τον Heldreich, με το 82-65 να δίνει το προβάδισμα της παρέας του Πατσάκα στη σειρά! Οι New World Fix για 3 δεκάλεπτα ήταν μέσα στο παιχνίδι, όμως ο Βασίλης ο Ζευκιλής πραγματικά ήταν ασταμάτητος και με 28 πόντους και 11 ριμπάουντ οδήγησε τους Στιφάδο Bulls στη νίκη και το 1-0! Τέλος, ένα παιχνίδι με ρυθμό και ένταση ήταν αυτό ανάμεσα στους Miami Heets και τους West Kings, με την ομάδα του Σάμιου να είναι καλύτερη και να παίρνει προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στους Κυπελλούχους, με το παιχνίδι της Παρασκευής να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον!

Στη Master, Meracles και Athens Crips χρειάστηκαν το έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης για να λύσουν τις ‘’διαφορές’’ τους, με τον Γιάννη Μπουρούση να είναι σταθερά… unstoppable, με 43 πόντους και 29 ριμπάουντ στη νίκη με 91-95, με τον Νίκο Μπάρλο από την άλλη να είναι συγκινητικός με 44 πόντους! ΜΟΤΟ Ιωαννίδης και Pressof ακόμα βάζουν τρίποντα.. 14 οι γηπεδούχοι και 18 οι φιλοξενούμενοι, με τον Κώστα τον Κοροπούλη να βάζει 9 και με 31 πόντους να δίνει στον Μπαλάσκα άλλο ένα λόγο να χαμογελά, μετά την επικράτηση με σκορ 80-94!

Στην Evolution, Sloters και La Bola De Papel έπαιξαν την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, με την παρέα του Μιχάλη του Τσουκάλη να παθαίνει…ακραίο black out στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, με τον Μαρούγκα να ξεσπά και με 27-9 επιμέρους σκορ περιόδου, οι ‘’μωβ’’ να κερδίζουν με 75-66 και να παίρνουν πλεονέκτημα ενόψει του επαναληπτικού! Με τον Παναγιώτη Ντουμάνη να παίζει και να κυριαρχεί σε όλο το μήκος και το πλάτος του παρκέ, η Space Hellas μετά τη νίκη με 46-69 απέναντι στις Μπουλντόζες πρέπει να νιώθει… άνετα, καθώς αν είναι σοβαρή στον επαναληπτικό είναι με το… 1,5 πόδι στην Master!

Στη Development, Peristeri Wardogs και Friends έβαλαν… πίεση και μπόλικη ποιότητα εντός των τεσσάρων γραμμών, με τον Δημήτρη τον Μαρτζέλη να βάζει 34…. σβηστός και να δίνει τη νίκη στους Wardogs με , με τις 2 ομάδες να ετοιμάζονται για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με Spacers και Athens Bucks αντίστοιχα! Στο Pipiladelpheia - Drunk Team δε συνέβη κάτι το εντυπωσιακό.. Απλά ο Κατσιφής έβαλε 50άρα! Πήρε και 10 ριμπάουντ, έκανε και 8 κλεψίματα! Ε πως να χάσει λοιπόν η ‘’Πιπίλα’’, με το 69-66 όμως να αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά ενόψει του επαναληπτικού! Έχει την… απάντηση η Drunk;

Στη Development 2, την πανάξια πρόκριση στην επόμενη φάση πήραν οι Hornets, με τις ‘’Σφήκες’ να επικρατούν και στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς με τους Blackrooks με 39-74, παρά το μέτριό τους πρώτο δεκάλεπτο! Πλέον η προσοχή τους στρέφεται στις αναμετρήσεις με τους Alimos Leopards, σε ένα ζευγάρι ενδιαφέρον και τρομερά αμφίρροπο! Με την… κάβα των 10 πόντων από το παιχνίδι, οι Supertonics έπαιξαν εξίσου δυναμικά και επικράτησαν και στο 2ο απέναντι στα Oklahomata με 51-54, με τον Στέφανο Τοπάλη εξαιρετικό με 21 πόντους! Επόμενος αντίπαλος για την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας είναι οι Khazad Dooms!