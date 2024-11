Ο θεσμός του κυπέλλου είναι αυτός που συγκέντρωσε την περισσότερη προσοχή την περασμένη εβδομάδα στα λημέρια του Basketaki Salonica, με τις 3 κατηγορίες να μην απογοητεύουν ούτε σε θέαμα, αλλά ούτε σε βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Την - πολυαναμενόμενη - 2η νίκη τους πήραν οι Sicarios BC, απέναντι στην μαχητική Porto Salonico. Επιδεικνύοντας μεγάλη χημεία και εντάσσοντας ενεργά και τον Μιχάλη Πανταζή στην πρώτη του εμφάνιση μετά από καιρό με την φανέλα της ομάδας, κατάφεραν να έχουν το προβάδισμα σε μεγάλο χρονικό διάστημα, με αυτό όμως να είναι ισχνό.

Αντιστάθμισαν την ενέργεια που έβγαλαν στο παρκέ για μία ακόμα φορά οι αντίπαλοί τους, οι οποίοι έμειναν αρκετά κοντά στο σκορ για να διεκδικήσουν το παιχνίδι στα πρώτα 3 δεκάλεπτα, με τον Πάρι Πεντούση να κάνει θραύση στην αντίπαλη ρακέτα μεταφορικά αλλά και σχεδόν... κυριολεκτικά, προσφέροντας μεταξύ άλλων το Biosteel Magic Moment έχοντας βγει στον αιφνιδιασμό!

Με το σκορ στο 39-44 στη λήξη της 3ης περιόδου, η αναμέτρηση μας προϊδέαζε για μία συναρπαστική και άκρως αινιγματική 4η. Με τις άμυνες να... πηγαίνουν περίπατο σε αυτή και το επιμέρους σκορ να λήγει με το εντυπωσιακό 28-34, οι Sicarios BC πήραν την θριαμβευτική νίκη έπειτα από ένα χρονικό διάστημα στο οποίο τόσο προσωπικές, όσο και συλλογικές προσπάθειες είχαν την τιμητική τους από αμφότερες τις πλευρές (67-78).

Νίκη - ξέσπασμα για τους Sicarios BC, συμπέρασμα που εξάγεται και έπειτα από την αναδημοσίευση της φωτογραφίας νίκης από την ομώνυμη σελίδα της ομάδας στο Instagram, συνοδευόμενη από την λεζάντα «Back to factory settings».

Σκαμπανεβάσματα, εναλλαγές ρυθμών και... ο τελευταίος χορός της νίκης!

Έπειτα από ένα εξαιρετικά αμφίρροπο παιχνίδι, οι The Last Dancers κατάφεραν να... χορέψουν ως νικητές δια χειρός Βέτσου!

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε όπως θα περίμενε κανείς, μελετώντας τα playbooks των δύο ομάδων. Οι The Last Dancers έψαξαν κυρίως σκορ μέσα από τη ρακέτα «χτυπώντας» με επιθέσεις βασισμένες στο 5v5 και στο σετ παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, οι Stefanina Timberwolves είχαν πάντοτε στο μυαλό τους το στοιχείο του αιφνιδιασμού και κατάφεραν να βγάλουν αρκετούς, κυρίως με τον Καλλιώρα ως τελικό αποδέκτη, συνδέοντας άμεσα άμυνα και επίθεση. Με τις δύο ομάδες να εκμεταλλεύονται τα δυνατά τους χαρτιά, το πρώτο ημίχρονο έληξε με σκορ 46-43 υπέρ των Stefanina Timberwolves.

Τα αγωνιστικά δρώμενα, όμως, έμελλε να αλλάξουν άρδην και μάλιστα σύντομα:

Η αστοχία ήρθε για να «στοιχειώσει» τους The Last Dancers, ενώ οι Stefanina Timberwolves βρήκαν εύστοχα τρίποντα και έσφιξαν τις άμυνές τους. Με γωνιαίο τρίποντο του Καλλιώρα στη λήξη της 3ης περιόδου, κατάφεραν να στείλουν την διαφορά στο +12 και να έχουν χτίσει ένα «βουνό» το οποίο οι αντίπαλοί τους έπρεπε να σκαρφαλώσουν.

Στην 4η και τελευταία περίοδο, οι The Last Dancers πλήρωσαν εν πολλοίς με το ίδιο νόμισμα τους Stefanina Timberwolves, κλέβοντας τη μπάλα, βγάζοντας άμυνες και πετυχαίνοντας καλάθια στον αιφνιδιασμό. Έκαναν την ανατροπή να μοιάζει αρκετά φυσική, καθώς επέστρεψαν πρωτίστως σε momentum.

Με το status του 50/50 να συνοδεύει την αναμέτρηση στην crunch time και τις άμυνες να σκληραίνουν, ο Βότσης κέρδισε φάουλ και έβαλε τις δύο βολές που του αναλογούσαν. Στην αμέσως επόμενη επίθεση, ο Κοσκερίδης πήρε την ομάδα στην πλάτη του, αλλά... αστόχησε για τρεις, στο σουτ που εάν έμπαινε θα ήταν νικητήριο buzzer beater, με το σκορ να διαμορφώνεται στο τελικό 80-82.

Έκαναν το θαύμα τους τα Mammoth!

Την 2η νίκη τους σε ένα 48ωρο κατάφεραν να πάρουν τα Mammoth BC, τα οποία πέρασαν και από το εμπόδιο των Kamptzida Lizards.

Καταφέρνοντας να ανακάμψουν γρήγορα από τον χαμένο στην αρχή της 2ης περιόδου ρυθμό, μπόρεσαν να κοιτάξουν και πάλι τους Lizards στα μάτια.

Έπειτα από πολλές εναλλαγές στον ρυθμό αλλά και στο σκορ, τα Mammoth βρέθηκαν προηγούμενα στην αρχή της 4ης περιόδου, με την «αποστολή» να βρεθεί διακριθέντας να είναι πολύ δύσκολη, παρά το γεγονός ότι ο Ντάφλος πήρε για μία ακόμα φορά τον τίτλο του Novibet MVP.

Οι Lizards, έδειξαν χαρακτήρα και έμειναν κοντά στο σκορ, οδηγώντας την αναμέτρηση σε... θρίλερ στα τελευταία λεπτά, βασιζόμενοι αρκετά στους Γεράκη και Λίγκο, όσον αφορά το επιθετικό τους παιχνίδι.

Έπειτα από μπαράζ συγκλονιστικών τρόπων σκοραρίσματος και δύο εύστοχες βολές του Λίγκου στα τελευταία δευτερόλεπτα, τα Mammoth καλούν time-out και εκδηλώνουν ακριβώς αυτό που σχεδίασαν: ο Μακρής πηγαίνει από την baseline, έχοντας - περιέργως - βρεθεί ελεύθερος και σκοράρει, διαμορφώνοντας με layup το τελικό 55-56!

Τρεις πρωτιές επιβεβαιώθηκαν στο Cup!

Εβδομάδα ραγδαίων εξελίξεων ήταν αυτή που πέρασε για τον θεσμό του κυπέλλου, καθώς 3 ομάδες εξασφάλισαν την πρωτιά στον αντίστοιχο όμιλό τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα επερχόμενα matchups.

Ξεκινώντας με... χρονολογική σειρά, η Puebla BC κέρδισε τους Volcanos BC για τον 12ο όμιλο (36-67) και εξασφάλισε την πρωτιά, με τους Never Again να έχουν τελειώσει τις αγωνιστικές τους αποστολές βρισκόμενοι στο 2-1. Επιδεικνύοντας μεταξύ άλλων πρωτοφανή ευστοχία - με εύκολα και δύσκολα σουτ - από τη γραμμή των 6.75 (14/40) με τους Βούλγαρη και Γιαννακούλα, η Puebla εγκαθίδρυσε σταδιακά τον ρυθμό της, παρά το γεγονός ότι οι αντίπαλοί τους έκαναν θραύση στα επιθετικά ριμπάουντ, έχοντας το εκκωφαντικό «26» κάτω από τη σχετική στήλη με τη λήξη της αναμέτρησης (59-55).

Με... ανατροπάρα οι Golden Steak Evosmos!

Αήττητοι παρέμειναν και οι Golden Steak Evosmos, έπειτα από την αναμέτρησή τους ενάντια στους The Last Dancers, η οποία έκρινε την πρωτιά στον 11ο όμιλο.

Οι κιτρινόμαυροι, πάρα την τεράστια εκρηκτικότητα και ενέργεια που ανέδειξαν στο παρκέ, η διαφορά ήταν κατά τους με 10-13 πόντους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς οι Dancers λειτουργούσαν σαν... καλολαδωμένη μηχανή απόδοσης, παίζοντας με τον γνωστό, ομαδικό τρόπο που τους χαρακτηρίζει.

Κάποια επιθετικά λάθη, καθώς και η κούραση από την ένταση της αναμέτρησης για τους Dancers, στάθηκαν οι αφορμές για να δείξουν σημάδια ζωής στην λήξη της 3ης περιόδου οι Golden Steak, καθώς και να ανάψουν οι... σπίθες και στο scoreboard.

Η αστοχία από τη μια πλευρά και η άνευ ορίων ενέργεια που έβγαλαν οι Μπαξεβαντζής, Στεάι και Γιαννούσης από την άλλη, ήταν αρκετά για να χάσουν το προβάδισμα - και συνεπώς τη νίκη - οι Dancers, με τον πρώτο προαναφερθέντα να αποσπά και τον τίτλο του Novibet MVP για τους Golden Steak (71-75)

Ντέρμπι κορυφής...για την αήττητη κορυφή!

Πλέον, και ο 7ος όμιλος έχει βασιλιά με... στέμμα, καθώς οι Galanou Raccoons πήραν τη νίκη απέναντι στους άκρως μαχητικούς μέχρι το τέλος Δεν Έχει, πάρα τα πολλαπλά εμπόδια που συνάντησαν στο διάβα τους (59-55).

Σε ένα πολύ σκληρό και κλειστό παιχνίδι, ο ρυθμός υπήρχε και από τις δύο πλευρές, όμως, το σκορ δεν ακολουθούσε την τροχιά αυτού. Οι Galanou Raccoons, μπορεί να παρατάχθηκαν... ακέφαλοι, με τον Ίζι Ρεβάχ να μην πατάει παρκέ, όμως παρουσιάστηκαν για μία ακόμα φορά - σχεδόν - πλήρεις, με τον Δερμετζίδη να αποτελεί την μεταγραφή - έκπληξη από το πάνω ράφι, να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα των μωβ και να δείχνει καλά δείγματα γραφής.

Οι δύο ομάδες, αρκετά παραδόξως (εάν υπολογίσει κανείς τη βαθμολογική σημασία και το χαμηλό σκορ), έπαιξαν αρκετά ελεύθερα, με τους Δεν Έχει να βασίζονται αρκετά στις προσπάθειες του Γιαννόγλου, παρά το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος Κίκας ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης για τους Χαλκιδικιώτες.

Οι Galanou Raccoons, παρά την υπερπροσπάθεια των αντιπάλων τους για το comeback στην 4η περίοδο, φάνηκαν πιο ψύχραιμοι και έλεγξαν την κατάσταση, κάνοντας - μεταξύ άλλων - επιμελή διαχείριση στο βαθύ ρόστερ, με τον Σωσσίδη να έχει πάρει τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής (28').