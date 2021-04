Ράις: Πήρε υπογεγραμμένες φανέλες Σπανούλη-Ζήση και τους αποθέωσε! (pic)

Μία υπογεγραμμένη φανέλα του Βασίλη Σπανούλη. Και άλλη μία του Νίκου Ζήση. Δεν γνωρίζουμε αν ο Ταϊρίς Ράις διαθέτει μεγάλη συλλογή, ωστόσο αυτά τα δύο κομμάτια είναι εξαιρετικά.

«Δύο από τους αγαπημένους μου τύπους. Νίκο Ζήση, πάντα θα σε αγαπάω και σε εκτιμώ αδερφέ μου. Ο Μπίλι ήταν ακόμη μία έμπνευση για να ανεβάσω το παιχνίδι μου. Οι καλύτεροι που έχω δει από κοντά», έγραψε ο Ράις στον λογαριασμό του στο twitter, βάζοντας τις φωτογραφίες από τις δύο φανέλες.

Two more of my favorite guys! @nik683 always love and appreciation for you my brother. Billy was another inspiration for me to elevate my game. Best closer I ever saw. pic.twitter.com/cp9pEniXkY

