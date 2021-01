ΑΕΚ: «Η Μονακό και η ΑΕΚ ενδιαφέρονται για τον Ντάριλ Μέικον» (pic & vid)

Η Γαλατασαράι ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή εμπειρία για τον Ντάριλ Μέικον. Άλλοτε μέλος των Μαϊαμι Χιτ και Ντάλας Μάβερικς. Ο Αμερικανός combo guard έμεινε ελεύθερος από τους Τούρκους και ταιριάζει σε αυτό που αναζητεί η ΑΕΚ για να προσθέσει στις θέσεις των γκαρντ.

Ο Μέικον φαίνεται να έχει αρκετούς ενδιαφερόμενους, ανάμεσά τους και η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου. Στο φετινό BCL, σε 6 αγώνες, ο Μέικον μετράει 19.5 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ σε 31.1 λεπτά στο παρκέ.

Hearing Monaco and AEK might be among the teams interested in Daryl Macon. https://t.co/bsJ9cdbgOX

— Donatas Urbonas (@Urbodo) January 27, 2021