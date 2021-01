Περιστέρι: Ενισχύθηκε με τον Μεξικανό γκαρντ Χόρχε Γκουτιέρες (vid)

Ο Στίβεν Γκρέι αποχώρησε από το Περιστέρι, ο Ράιαν Χάροου υπέστη θλάση στον πρόσφατο εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη και η ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής γραμμής ήταν επιτακτική για τους «κυανοκίτρινους» που διατηρούν ακέραιες τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση του BCL.

Έτσι, λοιπόν η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη ενισχύθηκε με την απόκτηση του Χόρχε Γκουτιέρες, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τους Νετς, τους Μπακς και τους Χόρνετς.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την συμφωνία της με τον αθλητή Χόρχε Γκουτιέρες (33χρ., 1,91), ο οποίος θα φοράει την φανέλα του Συλλόγου ως το τέλος της σεζόν 2020-2021.

Ο διεθνής Μεξικανός και πολιτογραφημένος Αμερικανός γκαρντ, με την παρουσία του, θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στο κομμάτι της δημιουργίας από την θέση του πόιντ γκαρντ.

Who is who

Ο Χόρχε Γκουτιέρεζ γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1988 στην Chula Vista της Καλιφόρνια, έχει ύψος 1,91 και αγωνίζεται στην θέση του πόιντ γκαρντ. Είναι Μεξικανός γεννημένος στις ΗΠΑ.

Τελείωσε το Λύκειο Findlay College Prep στην Πολιτεία της Νεβάδα και στην συνέχεια για 4 χρόνια φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Εκεί, από το 2008-09 μέχρι το 2012 σε 129 παιχνίδια (στα 80 ξεκίνησε ως βασικός) είχε 9,57 πόντους μέσο όρο, 3,83 ριμπάουντ, 3,28 ασίστ, 1,14 κλεψίματα, σε 26,6 λεπτά ανά παιχνίδι.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην G League με τους Canton Charge, όπου σε τέσσερις σεζόν (2012-13 έως 2015-16) είχε σε 122 παιχνίδια στην κανονική περίοδο 11,99 πόντους μέσο όρο, 4,95 ριμπάουντ, 5,57 ασίστ και 1,69 κλεψίματα σε 30,9 λεπτά ανά αγώνα.

Στο ΝΒΑ έχει αγωνιστεί με την φανέλα των Μπρούκλιν Νετς (2013-14 και 2014-15), ενώ στην συνέχεια πήγε στους Μιλγουόκι Μπακς, όπου υπήρξε συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Tη σεζόν 2015-16 αγωνίστηκε στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Την περυσινή αγωνιστική περίοδο (2019-2020) αγωνίστηκε στην Hamburg Towers σε 13 παιχνίδια και στην συνέχεια έπαιξε στο Μεξικό για λογαριασμό της Capitanes Ciudad de Mexico.

Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην Γκέτινγκεν με την οποία είχε στο γερμανικό πρωτάθλημα σε 10 παιχνίδια (σε όλα ξεκίνησε στην βασική πεντάδα) 11,7 πόντους μέσο όρο, 2,4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1,3 κλεψίματα ανά αγώνα σε 22,7 λεπτά μέσο όρο. Στο Κύπελλο Γερμανίας σε 2 παιχνίδια είχε 12,5 πόντους μέσο όρο, 5 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα σε 21,7 λεπτά μέσο όρο.

Ο Γκουτιέρες έχει ακόμη 33 συμμετοχές στην Εθνική ομάδα του Μεξικού, με μέσον όρο συμμετοχής 24'38" και 10,8 πόντους και 2,9 ασίστ.