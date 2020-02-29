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ΑρχικήΜπάσκετBasket LeagueBasket League: Η ΑγωνιστικήΠαναθηναϊκός
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Παναθηναϊκός - Λάρισα: Τρομερή πάσα μισού γηπέδου ο Καλάθης! (vid)

Παναθηναϊκός - Λάρισα: Τρομερή πάσα μισού γηπέδου ο Καλάθης! (vid)

Παναθηναϊκός - Λάρισα: Τρομερή πάσα μισού γηπέδου ο Καλάθης! (vid)

Ο Νικ Καλάθης έβγαλε μια φοβερή πάσα μισού γηπέδου και ο Τόμας τελείωσε τη φάση.

Μαγεύει ο Νικ Καλάθης κόντρα στη Λάρισα.

Δείτε την φοβερή πάσα του ηγέτη των «πράσινων».

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