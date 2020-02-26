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ΑΕΚ - Ρέθυμνο: Εντυπωσιακοί Κρητικοί στο πρώτο ημίχρονο (vids)

ΑΕΚ - Ρέθυμνο: Εντυπωσιακοί Κρητικοί στο πρώτο ημίχρονο (vids)

ΑΕΚ - Ρέθυμνο: Εντυπωσιακοί Κρητικοί στο πρώτο ημίχρονο (vids)

Το Ρέθυμνο έπαιξε ωραίο μπάσκετ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ. 

Η ομάδα του Ρεθύμνου με έναν εκπληκτικό Φράνκαμπ (17π.) και θεαματικό μπάσκετ εκτός από ουσιαστικό, πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 10 πόντων.

Το Ρέθυμνο αρκετές φορές εξέθεσε την άμυνα της ΑΕΚ...

Δείτε φάσεις από το πρώτο ημίχρονο.

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