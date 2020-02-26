ΑΕΚ - Ρέθυμνο: Εντυπωσιακοί Κρητικοί στο πρώτο ημίχρονο (vids)

Η ομάδα του Ρεθύμνου με έναν εκπληκτικό Φράνκαμπ (17π.) και θεαματικό μπάσκετ εκτός από ουσιαστικό, πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 10 πόντων.
Το Ρέθυμνο αρκετές φορές εξέθεσε την άμυνα της ΑΕΚ...
Δείτε φάσεις από το πρώτο ημίχρονο.
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΛΥΩΝ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 1vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΛΥΩΝ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 119vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 97vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 122vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 115vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 118vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 106vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 94vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 112
LIVE
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 20vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 10
LIVE
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ 19vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ 77vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΦΑΣ 77vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ 73vs
ΣΙΓΚΟΡΤAΜ 70
LIVE
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 2vs
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 3vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ 0
ΑΖΑΞΙΟ -vs
ΜΟΝΤΕΝΑ -
LIVE
DRUZHBA KRIVIY RIH 1vs
LOZOVATKA 4
LIVE
FC OREL TSARICHANKA 0vs
LEGIONARY DNIPRO 0
LIVE
RUCH RADZIONKOW 1vs
ORZEL BAB./PSARY 0
LIVE
ΣΕΝΤ ΑΝΝΑ ΑΙΓΚΕΝ 0vs
SV FELDBACH 0
LIVE
HODONIN SARDICE 2vs
MUTENICE 0
ΤΕΛΙΚΟ
HUDA HUE 2vs
ΠΟ ΧΙΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PROGRESUL SPARTAC 2vs
ALEXANDRIA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ACS POLI TIMISOARA 9vs
AVANTU TOPLOVATU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΥΡΙΑ ΛΑΝΝΧΟΥΚΤΙ 3vs
SHUKURA KOBULETI 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 2vs
ΣΟΓΚΝΤAΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΚΑΡΠΑΤΙΑ ΙΒAΝΟ 2vs
ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BELSHINA BOBRUISK 0vs
ΓΚΟΜΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΙΤΟΜΙΡ 4vs
FC PODILLYA KHME. 2
ΤΕΛΙΚΟ
FC URARTU 0vs
ΑΛΑΣΚΕΡΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KFUM ΟΣΛΟ 2vs
ΧΑΜ ΚΑΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MOTOR ZAPORIZHYA 0vs
FC OLYMPIA SAVYNTSI 0
ΤΕΛΙΚΟ
INAINTE MODELU 4vs
BRAILA 6
ΤΕΛΙΚΟ
MAGDALINOVKA 2vs
FK VOLCHANSK 0
ΤΕΛΙΚΟ
AEROSTAR BACAU 1vs
STIINTA MIROSLAVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZELEZNICAR PANCEVO 4vs
CRVENA ZVEZDA MML 1
ΤΕΛΙΚΟ
PIVARA CELAREVO 2vs
NOVI SAD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΠΡΑΝΤ 1vs
ODEVA LIPANY 0
ΤΕΛΙΚΟ
MLADOST ZDRALOVI 13vs
NK BSK BREZOVAC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 2vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ 2
HAMMER SPVG -vs
IG BONEN -
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ -vs
GKS II KATOWICE -
ANKERBROT MONTELAA -vs
EICHGRABEN -
FC MONCHHOF -vs
ASV NICKELSDORF -
PODLESIANKA KATOWICE -vs
GORNIK II ZABRZE -
ALLIANZ MILANO -vs
ΣΑΑΡΕΜAΑ -
ΡΕΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
Το Ρέθυμνο έπαιξε ωραίο μπάσκετ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ.
Η ομάδα του Ρεθύμνου με έναν εκπληκτικό Φράνκαμπ (17π.) και θεαματικό μπάσκετ εκτός από ουσιαστικό, πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 10 πόντων.
Το Ρέθυμνο αρκετές φορές εξέθεσε την άμυνα της ΑΕΚ...
Δείτε φάσεις από το πρώτο ημίχρονο.