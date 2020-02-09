ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • NBA
  • LIGUE 1
  • SUPER LEAGUE 2
  • FOOTBALL LEAGUE
  • SÜPER LIG
  • LIGA ENDESA
  • LEGA A
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • A1 VOLLEY
  • CLUB FRIENDLY

  • LIVE

    ΚΗΦΙΣΙA 2

    vs

    ΗΡΑΚΛΗΣ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1

    vs

    ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 0

    LIVE MATCH
ΑρχικήΜπάσκετBasket League
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Γιαννόπουλος και Μποχωρίδης είπαν μαντινάδα! (vid)

Γιαννόπουλος και Μποχωρίδης είπαν μαντινάδα! (vid)

Γιαννόπουλος και Μποχωρίδης είπαν μαντινάδα! (vid)

Ο Χάρης Γιαννόπουλος έκανε την αρχή και είπε μια μαντινάδα, με τον Λευτέρη Μποχωρίδη να τον συμπληρώνει.

Οι δύο παίκτες της Team Maciulis προσέφεραν γέλιο, όταν προσπάθησαν να πουν μια μαντινάδα.

Ο Γιαννόπουλος είπε «Πρώτη φορά σε αντίκρισα, όταν ήμουν παλικάρι», για να συμπληρώσει ο Μποχωρίδης «τότε μου απάντησες, σε θέλω με καμάρι».

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

«Σκορπάει» λόγω All Star Game

Μπάσκετ

Περιστέρι - ΑΕΚ 73-77: Με μεγάλη εμφάνιση Ζήση το 12/12! (pics & vids)

Μπάσκετ

Γιαννόπουλος: «Έχουμε "χτυπηθεί" αρκετά, καιρός να αντιδράσουμε»

Μπάσκετ

Τίποτε περισσότερο από μια καλή αρχή

Μπάσκετ

Γιαννόπουλος: «Δεν... δαγκώνουμε πια λαρύγγια»

Μπάσκετ

ΑΕΚ - Μπαντίρμα: Τα... μπουμπούνισαν Γιαννόπουλος - Ματσιούλις! (vid)

Best of internet