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Ζιάγκος: «Μήπως είναι προληπτικός ο κ. Παπαθεοδώρου»; (vid)

Ζιάγκος: «Μήπως είναι προληπτικός ο κ. Παπαθεοδώρου»; (vid)

Ζιάγκος: «Μήπως είναι προληπτικός ο κ. Παπαθεοδώρου»; (vid)

Ο προπονητής της Team Ματσιούλις είχε απορίες για την... συμπεριφορά του Ηλία Παπαθεοδώρου. 

Τρεις... καταγγελίες απηύθυνε ο βοηθός προπονητής της Team Ματσιούλις, Βαγγέλης Ζιάγκος, προς την αντίπαλη ομάδα.

Για την απουσία γραβάτας, για την άμυνα πάνω στον Φράνκαμπ και για τα κλειστά αποδυτήρια 25 λεπτά πριν το τζάμπολ.

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