Ζιάγκος: «Μήπως είναι προληπτικός ο κ. Παπαθεοδώρου»; (vid)

Τρεις... καταγγελίες απηύθυνε ο βοηθός προπονητής της Team Ματσιούλις, Βαγγέλης Ζιάγκος, προς την αντίπαλη ομάδα.
Για την απουσία γραβάτας, για την άμυνα πάνω στον Φράνκαμπ και για τα κλειστά αποδυτήρια 25 λεπτά πριν το τζάμπολ.
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΠΑΟΚ -vs
ΟΦΗ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
LIVE
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 1vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΛΥΩΝ -
LIVE
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΠΑΟΚ -vs
ΟΦΗ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
LIVE
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 1vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ESPANYOL 1vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1
ΘΕΛΤΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
LIVE
ΜΠΡΕΣΙΑ 0vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 0
LIVE
ΝAΠΟΛΙ 1vs
ΛΕΤΣΕ 2
LIVE
ΤΖΕΝΟΑ 1vs
ΚAΛΙΑΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΛ 1vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2
ΠAΡΜΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 95vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 92vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 117vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 119vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 142vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 120vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 122vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 102
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
LIVE
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 1vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 0
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΡΕΜΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΛΥΩΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 3vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 4vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 2vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 3vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1vs
ΒΕΡΟΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3vs
ΙAΛΥΣΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 2vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 1vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 1
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 83vs
ΟΜΠΡΑΝΤΟΙΡΟ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 93vs
ΜΠΕΤΙΣ 69
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
VL PESARO 77vs
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 103
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΚΡΕΜΟΝΑ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΚΑΝΤΟΥ -
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -vs
DE LONGHI TREVISO -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ALMA TRIESTE -
ORIORA PISTOIA -vs
ΡΕΤΖΙΟ ΕΜΙΛΙΑ -
LIVE
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 37vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΓΚΟΡΤAΜ 81vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 67vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 92
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΦΙΟΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΙ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
LIVE
GASV POELFING BRUNN 3vs
UFC WETTMANNSTATTEN 3
LIVE
ΠΟΓΚΟΝ ΛΒΙΒ 3vs
KARPATY KAMIANKA-BUZ 2
LIVE
ROGASKA 2vs
ZAGOREC 4
LIVE
FK ZVEZDARA 1vs
BORAC OSTRUZNICA 0
LIVE
ΚΕΙΛΑ 5vs
ΒΟΡΟΥ ΧΕΛΙΟΣ 0
LIVE
SC MACCABI WIEN 1vs
ASK ELEKTRA II 0
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0vs
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ ΙΙ 4vs
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ U21 3
ΤΕΛΙΚΟ
BACEVAC 0vs
LISOVIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
SV THAL 1vs
UBELBACH 3
ΤΕΛΙΚΟ
PAIDE LINNAMEESK. II 1vs
ΤΑΜΠΑΣAΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 1vs
ΝΤΟΜΑΖΛΙΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SC MARIA LANZENDORF 0vs
SVG GUNTRAMSDORF 2
ΤΕΛΙΚΟ
AVANHARD ODESSA 0vs
KHADZHIBEY USATOVO 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK IMT BEOGRAD 3vs
VINCA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΜΝΙΑ 4vs
SOKIL DULIBY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤAΒΙ 1vs
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) 5
ΤΕΛΙΚΟ
VICTORIA HAZLACH 1vs
SOKOL DOLNI LUTYNE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤAΒΙ 1vs
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΜΠΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 0vs
ΚΑΣΕΤΣAΡΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MITHLINGER GRALLA 1vs
FROHNLEITEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
PIRKA 1vs
GRATWEIN-STRABENGEL 7
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 0vs
GORNIK II ZABRZE 1
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS WIEN 4vs
L.A. RIVERSIDE 1
ΤΕΛΙΚΟ
SEGEDKA 0vs
TURA TATARBUNARI 1
ΤΕΛΙΚΟ
VOINTA SANDRA 6vs
BAZOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
1865 ΝΤΑΧAΟΥ 0vs
ΤΟΥΡΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΤΑΣΠΟΡ ΜΟΥΝΧΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MILUTINAC 1vs
LOKOMOTIVA BEOGRAD 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 3vs
ΡΟΥΧ ΖΝΖΙΕΣΧΟΒΙΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ 2vs
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II 2
ΤΕΛΙΚΟ
STRUGA 2vs
PELISTER BITOLA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SPORTCLUB BAD GAMS 2vs
SPORTCLUB STAINZ 3
ΤΕΛΙΚΟ
KADINO 0vs
VARDAR SKOPJE 2
ΤΕΛΙΚΟ
OLZA POGWIZDOW 4vs
BANIK RYCHVALD 2
ΤΕΛΙΚΟ
RADNICKI OBRENOVAC 4vs
MLADI RADNIK 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK HAJDUK DIVOS 1vs
FK 1. MAJ RUMA 3
ΤΕΛΙΚΟ
MYKOLAIVKA 2vs
MAGDALINOVKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ATLETIC ODESSA U19 0vs
REAL PHARMA ODESSA 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK JED. STARA PAZOVA 2vs
ZELEZNICAR INDJIJA 0
ΤΕΛΙΚΟ
RENOVA 2vs
TIKVES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠAΒΑ 3vs
ΤΡΙΝΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SLAVOJ RYCHWALD 3vs
KONCZYCE MALE 3
ΕΛΒΑ -vs
TAMMEKA TARTU U21 -
FRISIA WILHELMSHAVEN -vs
VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
PITU GULI KRUSEVO -vs
CRNO BUKI ZL -
YELLOW STAR -vs
EICHGRABEN -
SAMPION CELJE -vs
ΝΤΡAΒΑ ΠΤΟΥΙ -
KORMIL DAVYDIV -vs
ΜΙΚΟΛAΙΒ -
ΠΑΡΝΟΥ ΤΖΑΛΓΚΑΛΙΚΛΟΥΜΠΙ -vs
ΤΑΡΤΟΥ ΒΕΛΚΟ ΗΛΕΚΤΕΡ -
ΒΙΚΙΝΓΚ -vs
ΑΡΕΝΤAΛ -
ΡΑΝΧAΙΜ IL -vs
ΣΤΙΟΡΝΤAΛΣ/ΜΠΛΙΝΚ -
UNION VASOLDSBERG -vs
SV HAUSMANNSTATTEN -
ΚAΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ -vs
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ -
Ο προπονητής της Team Ματσιούλις είχε απορίες για την... συμπεριφορά του Ηλία Παπαθεοδώρου.
Τρεις... καταγγελίες απηύθυνε ο βοηθός προπονητής της Team Ματσιούλις, Βαγγέλης Ζιάγκος, προς την αντίπαλη ομάδα.
Για την απουσία γραβάτας, για την άμυνα πάνω στον Φράνκαμπ και για τα κλειστά αποδυτήρια 25 λεπτά πριν το τζάμπολ.