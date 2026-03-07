Το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τα play offs ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Α1 Γυναικών, ενώ παράλληλα διεξάγονται αναμετρήσεις για τις θέσεις 1-4, 5-8 και τα Play Outs.

Η δράση στα playoffs και playouts της Α1 Γυναικών κορυφώνεται σήμερα (7/3), με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τα play offs. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Παύλος Γιαννακόπουλος στις 15:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Νωρίτερα, στις 13:30, για την ίδια κατηγορία, ο Αθηναϊκός υποδέχεται τον Παναθλητικό στο Δ.Καλτσάς, με στόχο την πρόκριση.

Για τις θέσεις 5-8, ο Πανσερραϊκός στο ΔΑΚ Κοιλάδας (17:00) θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ, με τη σειρά να βρίσκεται ήδη στο 2-0 υπέρ των φιλοξενούμενων. Τέλος, για τα Play Out και την παραμονή στην κατηγορία, ο Αμύντας θα υποδεχθεί την Ανόρθωση Βόλου στο Αγ.Ζούπας (17:00).

Εκτός από το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα μέσω του καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν όλη τη δράση της ημέρας.