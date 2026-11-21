Ο Βασίλης Σπανούλης υποστήριξε ότι ο Άρης έκανε το χειρότερο παιχνίδι της φετινής χρονιάς και μίλησε για τα μηνύματα του Νοέμβρη.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη είπε αρχικά… «Ο ΠΑΟΚ έκανε ίσως το καλύτερό του παιχνίδι κι εμείς το χειρότερο. Δεν παρουσιαστήκαμε έτοιμοι. Κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι αμυντικά και επιθετικά, γι’ αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα», είπε και ρωτήθηκε για τα πολλά τρίποντα του ΠΑΟΚ. «Έχει ξαναβάλει ο Νικ (Καλάθης) τέσσερα τρίποντα. Δεν παίξαμε καλή άμυνα. Χάσαμε… Ξέρω ότι στην Ελλάδα λέμε τώρα για προβλήματα. Κάναμε ένα κακό παιχνίδι».

Εκεί ρωτήθηκε για την προβληματική άμυνα με αλλαγές που έδωσε πολλά ελεύθερα σουτ. «Ο ΠΑΟΚ ευστόχησε σε 18 τρίποντα. Το νούμερο είναι ασύλληπτο. Κάποια τρίποντα ήταν από παραγωγή, άλλα από ικανότητα και άλλα τυχερά. Ο Γκρέι, ο Λονγκ και ο Νικ έβαλαν δέκα τρίποντα. Τριάντα πόντους. Μπράβο τους. Τα έβαλαν. Εμείς οφείλαμε να αμυνθούμε καλύτερα. Δεν παίξαμε καλό μπάσκετ αλλά ηρωϊκό. Δεν παίξαμε το μπάσκετ που μας αντιπροσωπεύει. Χωρίς ταχύτητα αλλά με βιασύνη. Χωρίς υπομονή και καθαρό μυαλό κι όταν παίζεις έτσι… Δεχθήκαμε 59 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ είμαστε μια ομάδα που υποχρεώνει τον αντίπαλο να σουτάρει με κακό ποσοστό σήμερα έγινε το αντίθετο. Δεν δημιουργήσαμε επίσης παρότι και σ’ αυτόν τον τομέα είμαστε από τις καλύτερες ομάδες. Νευρικότητα και βιασύνη».

Σχετικά με το επίπεδο επίδρασης αυτής της βαριάς ήττας απάντησε… «θα δείξει. Πρέπει να αντιδράσουμε. Τώρα έχουμε τη διακοπή. Κάποιοι θα ξεκουραστούν, άλλοι έχουν εθνικές ομάδες. Πρέπει να εξηγήσουμε στους παίκτες τι έφταιξε. Όταν είσαι μια καινούργια ομάδα, κάποια στιγμή, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσεις τον δρόμο σου αλλά πρέπει να επανέλθεις. Ξαφνικά δεν γίναμε ομαδάρα, ούτε όμως και κακή ομάδα. Ήταν μια κακή εμφάνιση και δυστυχώς έγινε σ’ αυτό το παιχνίδι. Νοέμβρη μήνα τίποτα δεν έχει κριθεί. Ούτε τίτλος, ούτε πώς θα πάει η χρονιά».