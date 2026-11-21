ΠΑΟΚ - Άρης: Η τρίποντη... βόμβα του Καλάθη στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου
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Ο Νικ Καλάθης πέτυχε τρίποντο με ταμπλό στο φιανάλε του τρίτου δεκαλέπτου μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη και ξεσήκωσε τους οπαδούς των γηπεδούχων,
Τρίποντο με ταπλό, πέτυχε ο Νικ Καλάθης στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη.
Ο διεθνής γκαρντ είχε την μπάλα στην τελευταία επίθεση της ομάδας του στο φινάλε της τρίτης περιόδου και ευστόχησε σε σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75μ, ξεσηκώνοντας τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Δείτε τη φάση:
@Photo credits: eurokinissi
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