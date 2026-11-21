GBL: Πού θα δείτε το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης
Μετά από πολλά πολλά χρόνια το ντέρμπι της συμπρωτεύουσας έχει και πάλι την ίδια αίγλη! Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Άρη (21/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta) στο «Παλατάκι» της Πυλαίας για την 8η αγωνιστική της GBL.
Αμφότεροι έχουν άφθονη ποιότητα και υψηλές προσδοκίες εντός και εκτός των συνόρων τη φετινή σεζόν και το ματς αναμένεται συναρπαστικό στο κατάμεστο «PAOK Sports Arena». Ο Δικέφαλος του Βορρά είναι αήττητος και στην κορυφή της βαθμολογίας και ο «Θεός του Πολέμου» στη δεύτερη θέση με μοναδική ήττα εκείνη της πρεμιέρας στην Καρδίτσα.
Το μεγάλο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 17:30 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το ΣΚΑΪ και το ΣΠΟΡ FM TV 1.
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