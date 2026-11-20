Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τιμωρήθηκε με πρόστιμο για την υβριστική συμπεριφορά του στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη, όπου αποβλήθηκε πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Με απόφαση του αθλητικού δικαστή ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας τιμωρήθηκε με πρόστιμο για την αποβολή του στον αγώνα με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο για την 7η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ειδικότερα, ο αθλητικός δικαστής επέβαλε πρόστιμο έξι χιλιάδων ευρώ στον Έλληνα τεχνικό και τρεις χιλιάδες ευρώ στον Ολυμπιακό για υβριστική συμπεριφορά στον αγώνα των «ερυθρολεύκων» με τον Άρη.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«5/20-11-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1. Επιβάλλει στον Γεώργιο Μπαρτζώκα, προπονητή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), χρηματική ποινή έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ, για την πειθαρχική παράβαση της υβριστικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στις 15.11.2026 μεταξύ των ομάδων ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ).

2. Επιβάλλει στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της υβριστικής συμπεριφοράς εκ μέρους του προπονητή της, Γεώργιο Μπαρτζώκα, στον ίδιο ως άνω αγώνα».

