Μπιρτς: «Ο Σπανούλης είναι ο… Κόμπι Μπράιαντ της Ευρώπης»

Ο Κεμ Μπιρτς μίλησε στο Gazzetta για την επιβλητική νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού και εξήγησε γιατί τρέφει απεριόριστο σεβασμό στον Βασίλη Σπανούλη.

Οι εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις δεν διατυπώθηκαν (για πρώτη φορά) χθες καθώς η γλώσσα του Βασίλη Σπανούλη έχει «μαλλιάσει» στην ανάλυση της πραγματικής προσφοράς του Κεμ Μπιρτς στον φετινό Άρη καθώς ο Καναδός γκαρντ είχε παραδεχθεί δημοσίως ότι ο Έλληνας τεχνικός ήταν εκ των βασικών λόγων του ερχομού του στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η σχέση βαστά από τα χρόνια που ο 34χρονος αποφάσισε να κολυμπήσει στα βαθιά νερά της Euroleague και σε μια εποχή (2016-17) κατά την οποία ο Σπανούλης δεν φορούσε το κουστούμι του προπονητή, αλλά ήταν παίκτης του Ολυμπιακού.

Στο ίδιο διάστημα έγινε μάρτυρας αρκετών εκ των δογμάτων του νυν προπονητή του και προϊόντος του χρόνου κατάλαβε την ιδιοσυγκρασία του. «Ξέρεις γιατί σέβομαι τόσο πολύ τον κόουτς; Είναι ταπεινός, συγκεντρωμένος και μεθοδικός ανεξαρτήτως αντιπάλου. Είτε παίζουμε με τον πρώτο είτε με τον τελευταίο της βαθμολογίας, ο τρόπος δουλειάς αλλά και η μεθοδολογία στην επικοινωνία της πληροφορίας δεν θα αλλάξει», είπε και το προχώρησε παραπάνω. «Ο Σπανούλης είναι ο Κόμπι Μπράιαντ της Ευρώπης. Είναι πάντα σε εγρήγορση, πεινασμένος και μπορεί να βρει κίνητρο ακόμη κι εκεί που δεν υπάρχει. Όπως ο Κόμπι, ο οποίος όπου κι αν πήγαινε τον περίμενε τόσος κόσμος για να τον δει, σε πόλεις, σε τουρνουά, σε αγώνες, το ίδιο συμβαίνει και με τον Σπανούλη».

Η αλήθεια είναι ότι ο Μπιρτς… χρωστούσε αυτή την «ατάκα» γιατί στις φιλοφρονήσεις του προπονητή του για τον ίδιο, δεν θέλησε να πάρει θέση πέρα από ένα πλατύ χαμόγελο που απλώθηκε στο πρόσωπό του. «Ξέρεις, ο Σπανούλης είπε ότι είσαι αυτός που του στέρησε μια Euroleague (σ. σ. Φενέρμπαχτσε-Μονακό)», ήταν η ερώτηση. «Το σέβομαι αλλά ήμουν μέρος των αιτιών», απάντησε. Δεν συμφώνησε (ή διαφώνησε) με την άλλη άποψη που διατύπωσε ο προπονητής του περί του καλύτερου σέντερ (στην άμυνα) στην Ευρώπη. «Δεν μπορώ να τοποθετηθώ επί τούτου», αλλά και πάλι προσπάθησε να κρύψει το χαμόγελό του πίσω από το παχύ μούσι του.

«Στον Άρη νιώθω μεγαλύτερη ελευθερία στην επίθεση»

Στη νίκη επί του Ολυμπιακού υπήρξε μια χαρακτηριστική φάση η οποία ήταν απολύτως ενδεικτική μιας πραγματικότητας που είχε αναφέρει και ο Βασίλης Σπανούλης και αφορά τη διαγραφή παλιών συνηθειών ή των ρόλων των παικτών στις προηγούμενες ομάδες του. Ήταν αυτή όπου ο Κεμ Μπιρτς πήρε την μπάλα κάτω από το καλάθι και την… έσπασε στην αδύναμη πλευρά ενώ είχε όλο τον χρόνο και τον χώρο για μια εύκολη εκτέλεση. Περί καταλοίπων δεν γίνεται λόγος αλλά αυτό του ζητούσε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους στη διετία συνύπαρξής τους στη Φενέρμπαχτσε. Αποτελεσματικά σκριν και δουλειά στην επίθεση για τους υπόλοιπους παράλληλα των δυνατών hedge out’s στην άμυνα. Ο Σπανούλης απαιτεί από τον Μπιρτς να είναι πιο ενεργητικός στην επίθεση και να «βλέπει» καλάθι.

«Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να το αλλάξω. Ειλικρινά, εκείνη η φάση, είχε να κάνει και με την τακτική του Ολυμπιακού ο οποίος έκλεισε στη ρακέτα κι εγώ οφείλω να ακολουθήσω το δικό μας πλάνο. Είναι αλήθεια όμως ότι στην τελευταία διετία δεν έκανα πολλά στην επίθεση ακόμη κι αν το ήθελα. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι ο ρόλος μου έχει αλλάξει. Μπορώ να προσφέρω περισσότερα πράγματα. Ίσως τώρα να ήρθε η εποχή μου γιατί είναι ξεκάθαρο ότι έχω περισσότερες ελευθερίες», είπε. Στον αγώνα με τον Ολυμπιακό δεν έκανε απλά ατομικό ρεκόρ πόντων με τους 14 που πέτυχε, αλλά και 100% στα σουτ εντός παιδιάς με 6/6 δίποντα.

«Έχουμε καταλάβει ότι μας έχουν υποτιμήσει»

Η κουβέντα μεταφέρθηκε στο σύνολο με αφορμή μια άλλη άποψη του προπονητή του περί των σχέσεων μεταξύ των παικτών. «Είναι όλοι τόσο ταπεινοί, ανιδιοτελείς και εργατικοί. Έχουμε αθλητικό εγωισμό αλλά όχι εγωισμό στο πώς θα παίξουμε. Νομίζω ότι είμαστε μια υποτιμημένη ομάδα. Προσωπικά τους αγαπώ όλους και χαίρομαι να παίζω με τους ταλαντούχους γκαρντ μας είτε με τον Τζέι Αρ (σ. σ. Ρόμπινσον Ερλ) και τον Ι Τζέι (Λιντέλ). Είναι παιδιά που φέρνουν ενέργεια και υπάρχουν παιχνίδια στα οποία, προσωπικά, δεν χρειάζεται να κάνω πολλά στο γήπεδο». Πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν ο αγώνας με τη Ρίγα Ζέλι όπου ο Μπιρτς δεν συμπλήρωσε ούτε οκτώ λεπτά στο παρκέ.

Απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ο Άρης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Κάποιοι δεν το περίμεναν, για τον Μπιρτς όμως δεν υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης. «Έχουμε καλή ομάδα, τους καλύτερους οπαδούς στην Ελλάδα οι οποίοι σου μεταδίδουν την ενέργειά τους. Μπορώ να πω ότι περίμενα ότι θα ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί παρότι – συνολικά – είμαστε μια υποτιμημένη ομάδα», είπε και η τελευταία ερώτηση αφορούσε το όνειρο αυτής της ομάδας. «Στην καριέρα μου πάντα παίζω για να κατακτήσω τίτλους. Μπορεί να μην συμβεί αλλά πάντα αυτή είναι η προσδοκία. Αν το βάλουμε βαθιά στο μυαλό μας και ακολουθήσουμε το πλάνο μας, όλα μπορούν να συμβούν».