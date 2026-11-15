ΟΝτεζούντε Μάρεϊ ζήτησε να αποχωρήσει από τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς, με την ομάδα να επιβεβαιώνει πως θα εξετάσει προτάσεις για την ανταλλαγή του.

Την επιθυμία του να αποχωρήσει από τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς εξέφρασε ο Ντεζούντε Μάρεϊ, με τη διοίκηση της ομάδας να επιβεβαιώνει πως θα εξετάσει τις διαθέσιμες επιλογές για την παραχώρησή του μέσω ανταλλαγής.

«Σήμερα, οι εκπρόσωποι του Ντεζούντε Μάρεϊ μάς ενημέρωσαν για το αίτημά του να γίνει ανταλλαγή. Θα αξιολογήσουμε τις πιθανές ευκαιρίες που εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντα του οργανισμού μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ομάδα.

Το χρονικό της απογοητευτικής παρουσίας στη Νέα Ορλεάνη

Ο Μάρεϊ μετακόμισε στη Νέα Ορλεάνη τον Ιούνιο του 2024, όταν οι Πέλικανς συμφώνησαν με τους Ατλάντα Χοκς, προσφέροντας ως ανταλλάγματα δύο επιλογές πρώτου γύρου του NBA Draft, τον Ντάισον Ντάνιελς, τον Λάρι Νανς Τζούνιορ και τον Ι Τζέι Λιντέλ (του Άρη).

Η συγκεκριμένη κίνηση είχε δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες, καθώς ο Αμερικανός προερχόταν από μια σεζόν με 22,5 πόντους, 6,4 ασίστ και 5,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Η πραγματικότητα, ωστόσο, ήταν διαφορετική. Οι τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό, καθώς αρχικά υπέστη κάταγμα στο χέρι στην πρεμιέρα της σεζόν 2024 και στη συνέχεια τραυματίστηκε σοβαρά στον αχίλλειο τένοντα, τον Ιανουάριο του 2025, χάνοντας το υπόλοιπο της χρονιάς.

Στις τελευταίες τρεις σεζόν έχει καταγράψει μόλις 54 συμμετοχές με τη φανέλα των Πέλικανς, έχοντας 16,6 πόντους, 6,6 ασίστ και 5,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Τη φετινή αγωνιστική περίοδο μετρά 13,4 πόντους σε εννέα παιχνίδια, σουτάροντας με 41,9% εντός πεδιάς. Παράλληλα, η ομάδα έχει μόλις μία νίκη στα εννέα ματς στα οποία έχει βρεθεί στο παρκέ.

Το συμβόλαιό του

Η εξέλιξη του αιτήματος για ανταλλαγή έγινε γνωστή την Παρασκευή (13/11), την ίδια ημέρα που ο Μάρεϊ τέθηκε εκτός από την αναμέτρηση με τους Μέμφις Γκρίζλις, εξαιτίας διαστρέμματος στον αριστερό αστράγαλο. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον προπονητή των Πέλικανς, Τζαμάλ Μόσλεϊ, ο παίκτης δεν βρισκόταν καν στο γήπεδο.

Ο Μάρεϊ έχει συμβόλαιο 32,8 εκατομμύρια δολάρια για τη φετινή σεζόν, ενώ διαθέτει player option ύψους 30,8 εκατομμυρίων για την αγωνιστική περίοδο 2027-28.