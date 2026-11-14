Δεν περνούν όλοι από την Καρδίτσα...

Ο Νίκος Μοσχοβίτης είδε ξανά τον ΠΑΟΚ να προσαρμόζεται και να κερδίζει εκεί που άλλοι «κόλλησαν» και λέει ένα «καλώς ήρθες» στον Κάιλ Αλεξάντερ.

Πάει κι αυτό... Βλέποντας το πως διαμορφώθηκε το πρόγραμμα, όταν γνωστοποιήθηκε από τη GBL, το πλέον αισιόδοξο σενάριο, έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει αήττητος πριν το εντός έδρας ντέρμπι με τον Άρη, στις 21 Νοεμβρίου. Να που ο Αντρέα Τρινκιέρι και οι παίκτες του, έκαναν πραγματικότητα το σενάριο αυτό και μάλιστα, χωρίς να έχουν τις δύο τελευταίες αγωνιστικές τον Τσέντι Όσμαν. Πολλά τα credits σε όλους, ακόμα περισσότερο για τις δύο τελευταίες εκτός έδρας νίκες, σε Ιβανώφειο και «Ι. Μπουρούσης» γιατί ήρθαν υπό πραγματικά δύσκολες συνθήκες, σε παιχνίδια που πήγαν στο... ξύλο, στην ένταση, στα ριμπάουντ και ο ΠΑΟΚ, ανταποκρίθηκε πλήρως.

Μην ξεχνάμε ότι στην Καρδίτσα, άλλοι «κόλλησαν». Η ομάδα του Τρινκιέρι, βρίσκει τον τρόπο, στην πλειοψηφία των αγώνων της, να παίρνει αυτό που θέλει και από τη στιγμή που έχασε λόγω τραυματισμού έναν παίκτη όπως ο Όσμαν, νίκες όπως η σημερινή «χαλυβδώνουν» ακόμα περισσότερο το σύνολο.

Ο Ταϊρί με 0/6 τρίποντα και τους «γκρι» να μη θέλουν να δώσουν φάουλ υπέρ του στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα (άγνωστο το γιατί), είχε 17 πόντους, έμεινε ψύχραιμος, έβαλε τις βολές του στο τέλος και ήταν ξανά ο πρώτος σκόρερ. Ο Καλάθης με τις 10 ασίστ του, συμμάζευε τα... ασυμμάζευτα του Χάτζινς, ο οποίος ενώ στο πρώτο ημίχρονο είχε 12 πόντους, στο δεύτερο ήταν εκτός τόπου και χρόνου, με αποκορύφωμα το λάθος στο 65-70, με το που μπήκε για να ελαχιστοποιηθεί η... πιθανότητα λάθους, στο τελευταίο λεπτό.

Αυτός που ξεχώρισε όμως σήμερα, ήταν ο Κάιλ Αλεξάντερ, ο οποίος και στο Ιβανώφειο έκανε κάτι ανάλογο, στην Καρδίτσα όμως, το έκανε ακόμα περισσότερο. Ο Μοτιεγιούνας με 7 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ, έκανε αρκετή δουλειά, αλλά από ένα σημείο και μετά στην 3η περίοδο, δεν είχε ανάσες (έπαιξε για 14:46), η Καρδίτσα βρήκε ρυθμό, χτυπώντας καταστάσεις στην άμυνα του Λιθουανού, ο Γκρέι έλειπε και ο Καναδός, έκανε τα... πάντα. Έπαιξε εξαιρετική άμυνα, ανανέωσε 6 επιθέσεις, μία εξ αυτών, κομβική, αφού στο άστοχο τρίποντο του Ταϊρί στο 67-70, όχι μόνο πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, αλλά έβαλε και τις βολές για το 67-72, με 20.5 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που ο Αλεξάντερ, κυριάρχησε τόσο πολύ, με 10 πόντους (2/2 δίποντα, 6/7 βολές), 7 ριμπάουντ και 17 στο ranking. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, ενώ έρχεται Μανρέσα στο Eurocup και το ντέρμπι με τον Άρη.

(Πιστεύουμε ότι) Δε θα αργήσει η απαραίτητη κίνηση του ΠΑΟΚ, μετά τον τραυματισμό του Όσμαν και όπως έχουμε εξηγήσει μέσα από το Gazzetta.gr και από το «Gazz Floor», σε αντίθεση με τις πολλές υπερβολές δεξιά-αριστερά, η αγορά είναι αρκετά «σφιχτή» παρά το (πολύ) γεμάτο πορτοφόλι του ΠΑΟΚ. Θα τη βρουν τη λύση Μυστακίδης-Τσιάρας-Τρινκιέρι, αν δεν την έχουν βρει ήδη, όχι όμως με τη λογική να πάρουν παίκτη, απλά για να πάρουν. Αλλά για παίκτη που θα μπορεί να μπει και να βοηθήσει άμεσα, μια ομάδα επιπέδου 7-0 στη GΒL και στο 5-2 στο Eurocup.

Υ.Γ.: Στα μέσα Νοέμβρη, ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει ήδη πολλά και ταυτόχρονα, δεν έχει πετύχει τίποτα ακόμα. Πριν το ντέρμπι με τον Άρη, το παιχνίδι με τη Μανρέσα που ακολουθεί, ίσως είναι «κλειδί» για το Eurocup.

Y.Γ. 2: Άστοχη, "άκυρη" και χωρίς κανένα λόγο, η ανακοίνωση του Α.Σ. ΠΑΟΚ για την παραχώρηση του Παλέ από την Πολιτεία στον Άρη. Ό,τι κι αν θέλουν να πετύχουν μελλοντικά με αυτή και το τάιμινγκ και το περιεχόμενο, ήταν λάθος. Και να ήταν αυτό το μόνο λάθος του Α.Σ. ΠΑΟΚ εδώ και καιρό...