Ο Τζέικ Φόρεστερ έφθασε χθες (09/11) το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα (10/11) πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Ηρακλή.

Ο Τζέικ Φόρεστερ πραγματοποίησε σήμερα (10/11) την πρώτη του προπόνηση με τον Ηρακλή. Επιστρέφοντας σε μια πόλη που την γνωρίζει πολύ καλά, ο Αμερικανός σέντερ δεν έκρυψε τη χαρά του και τον ενθουσιασμό του που θα παίξει στους Κυανόλευκους.

Αναλυτικά ο δηλώσεις του:

«Είναι μια από τις πιο τρελές σεζόν της καριέρας μου κι έχουν περάσει μόνο δύο μήνες από το ξεκίνημά της. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ποτέ δεν ένιωσα καλύτερα ειλικρινά στην καριέρα μου. Είναι από τις καλύτερες χρονιές που είχα, με βάση την απόδοσή μου μέχρι τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος και έτοιμος για δράση”, τόνισε αρχικά και συμπλήρωσε λέγοντας: “Απ’ ότι έχω δει μέχρι τώρα από τον Ηρακλή, η χρονιά μπορεί να έχει θετική κατεύθυνση. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα και να κάνω ό,τι μπορώ για να κερδίζει. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατό κι αυτό μας δίνει επιπλέον κίνητρο για να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε περισσότερο. Στο FIBA Europe Cup, είδα τον όμιλο, στον οποίο συμμετέχει ο Ηρακλής, όλα είναι ανοικτά και θέλουμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια που πρέπει για να προκριθούμε στην επόμενη φάση».

Ο 27χρονος παίκτης αγωνίστηκε φέτος με τον Προμηθέα στο FIBA Europe Cup, αλλά και πριν από δύο χρόνια με τον ΠΑΟΚ. «Ξέρω καλά τη διοργάνωση, πολλές ομάδες, αρκετά ταξίδια. Όταν προχωράς στη διοργάνωση, το επίπεδο ανεβαίνει και χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία να διεκδικήσω με τον Ηρακλή την παρουσία της ομάδας στις επόμενες φάσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους στόχους, ομαδικούς και ατομικούς, επεσήμανε: «Θέλουμε η ομάδα να πετύχει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες. Είναι πάντα ωραίο το συναίσθημα, όταν κερδίζεις. Να αποκτήσουμε καλό μομέντουμ σε ελληνικό πρωτάθλημα και FIBA Europe Cup και προσωπικά θέλω να είμαι συνεπής και να κάνω ό,τι μπορώ στο γήπεδο για να βοηθώ με κάθε τρόπο τους συμπαίκτες μου».