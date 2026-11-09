Ο Τσέντι Όσμαν είναι στις πρώτες ημέρες της ανάρρωσης του μετά την επέμβαση στο γόνατο και συμπαίκτες του, βρέθηκαν στο νοκοκομείο.

Ο Τσέντι Όσμαν υποβλήθηκε σε επέμβαση αποκατάστασης στο γόνατό του το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη, από το γιατρό της εθνικής Τουρκίας, ενώ παρών στη διαδικασία ήταν και ο γιατρός του ΠΑΟΚ, Μιχάλης Σαμαράς.

Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας, είναι στις πρώτες μέρες της αποκατάστασής τους και συμπαίκτες του, τον επισκέφτηκαν για να τον δουν από κοντά.

Ο λόγος για τους Σερτάκ Σανλί, Κενάν Σιπάχι (πρόσφατα τέθηκαν αντιμέτωποι με τη Μπαχτσεσεχίρ) και Ονούρ Αλπ, οι οποίοι βρέθηκαν στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο Όσμαν και μοιράστηκαν μια σχετική φωτογραφία στα social media, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω...