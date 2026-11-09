Επισκέψεις από συμπαίκτες του για τον Όσμαν
Ο Τσέντι Όσμαν υποβλήθηκε σε επέμβαση αποκατάστασης στο γόνατό του το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη, από το γιατρό της εθνικής Τουρκίας, ενώ παρών στη διαδικασία ήταν και ο γιατρός του ΠΑΟΚ, Μιχάλης Σαμαράς.
Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας, είναι στις πρώτες μέρες της αποκατάστασής τους και συμπαίκτες του, τον επισκέφτηκαν για να τον δουν από κοντά.
Ο λόγος για τους Σερτάκ Σανλί, Κενάν Σιπάχι (πρόσφατα τέθηκαν αντιμέτωποι με τη Μπαχτσεσεχίρ) και Ονούρ Αλπ, οι οποίοι βρέθηκαν στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο Όσμαν και μοιράστηκαν μια σχετική φωτογραφία στα social media, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω...
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