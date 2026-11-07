Οι δηλώσεις του προπονητή του Ηρακλή, Ζόραν Λούκιτς, μετά την επιβλητική νίκη του Γηραιού απέναντι στη Μύκονο με 95-64 στο «Ιβανώφειο».

Ο Ηρακλής πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στη φετινή GBL, καθώς νίκησε εύκολα τη Μύκονο στο «Ιβανώφειο» με 95-64. Ο Ζόραν Λούκιτς, σε δηλώσεις του μετά το πέρας του παιχνιδιού εκθείασε το κοινό των Κυανόλευκων και αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των Θεσσαλονικέων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζόραν Λούκιτς:

Για το πόσο ανάγκη είχε ο Ηρακλής τη νίκη:



«Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, ειδικά με αυτούς τους φιλάθλους δεν έχεις το δικαίωμα να μην είσαι συγκεντρωμένος, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Ελπίζω να μάθαμε κάτι από τις τελευταίες δύο νίκες και από τις ήττες που κάναμε στο όριο. Πρέπει να πάρουμε τις κομβικές στιγμές από αυτά τα παιχνίδια και να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε».



Για το αν η νίκη του Ηρακλή ήταν μια μπασκετική «έκρηξη» μετά από τις πρόσφατες ήττες:



«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε κενά διαστήματα, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα και θα προπαθήσουμε να το λύσουμε αλλά σε αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να παίζεις στο πρώτο μέρος σαν τον Τζέισον Κιντ και στο δεύτερο σαν έναν παίκτη τρίτης κατηγορίας, δεν επιτρέπεται σε αυτό το επίπεδο».



Για το ενδεχόμενο μιας μεταγραφής:



«Χρειαζόμαστε μια μεταγραφή από την αρχή της σεζόν, αυτή η απουσία προκαλέι τα κενά πεντάλεπτα που ευθύνονται για πολλές ήττες. Το διαχειριζόμαστε αλλά είναι πολύ επικίνδυνο για εμάς, ένα κομβικό κομμάτι από τις τελευταίες ήττες μας ήρθαν από αυτήν την απουσία. Ελπίζω να την καλύψουμε, θα δούμε».



Για το αν ο παίκτης που αναζητά ο Ηρακλής είναι Έλληνας: «Φυσικά»