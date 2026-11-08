Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την εξαιρετική εμφάνιση του Μπράνκου Μπάντιο στη SUNEL Αrena «γεμίζοντας» ιδανικά τα επιθετικά παπούτσια του Κέντρικ Ναν.

Εξηγούμαι για να μην παρεξηγούμαι. Τα «Bad Boys» του Παναθηναϊκού είναι οι Χουάντσο και Γκραντ. Το έχουν κατοχυρώσει μετά φυσικά τους classic Πίστονς από τα τέλη της δεκαετίας του '80. Οπότε δεν παίρνω τα... πνευματικά τους δικαιώματα.

Παρόλα αυτά στην ίδια κουβέντα πρέπει να μπαίνει και ο Μπράνκου Μπάντιο. Τουλάχιστον -και βάσει των όσων έχει δείξει μέχρι σήμερα- αμυντικά. Άλλωστε το «Bad Boys» εκεί παραπέμπει. Και αυτό διότι αποτελεί ένα από τα βασικά αμυντικά όπλα στην φαρέτρα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Πολλές φορές κάνει την (λεγόμενη) «αθόρυβη» δουλειά ενώ πολλά απ' όσα προσφέρει δεν μπορούν να αποτυπωθούν και να φανούν στην στατιστική απεικόνιση ενός αγώνα. Ο Σενεγαλέζος ωστόσο είναι πάντα «εκεί».

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την ΑΕΚ είχε μια επιπλέον ευκαιρία να «βγει» μπροστά και να πάρει και περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες. Η απουσία του Κέντρικ Ναν θα του έδινε αυτομάτως περισσότερο χώρο και χρόνο και εκείνος το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Και όχι μόνο το έκανε, αλλά το έκανε και με το παραπάνω.

Σίγουρα πρέπει να μπει στην κουβέντα και το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε πολλά προβλήματα, συν το γεγονός ότι δεν βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (σ.σ. μάλλον το αντίθετο θα μπορούσε να πει κάποιος) ωστόσο μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ έδειξε ότι όχι μόνο ήταν ανταγωνιστική αλλά έβγαλε και περίσσια αντίδραση. Έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό, ήταν μπροστά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και προσπαθούσε (και μάλιστα με αξιώσεις) να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο από αυτό το ματς.

Υπό άλλες συνθήκες μπορεί να υπήρχαν χαμόγελα τώρα στην ΑΕΚ. Κυρίως λόγω της προσπάθειας και που κατάφερε να αποδειχθεί τόσο, μα τόσο, ανταγωνιστική απέναντι στην πρωτοπόρο ομάδα της Euroleague. Όμως εικάζω ότι άπαντες στην Ένωση θα είναι κάτι παραπάνω από στεναχωρημένοι και λυπημένοι. Τόσο για την ήττα από τη στιγμή που «άγγιξαν» μια τεράστια νίκη, όσο φυσικά για τον τραυματισμό του Γκρεγκ Μπράουν.

Και μόνο και μόνο για το πολύ καλό πρόσωπο που έδειξε η ΑΕΚ, πραγματοποιώντας -τηρουμένων των δεδομένων και του αντιπάλου- την καλύτερη φετινή της εμφάνιση, η συνολική εικόνα του Μπράνκου Μπάντιο και το πόσο καθοριστικός ήταν (και) στην επίθεση, αποκτά επιπλέον σημασία. Ο Σενεγαλέζος πραγματοποίησε το καλύτερο (επιθετικό) παιχνίδι του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και (θέλω να) πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει σημαντικά και στο πνευματικό κομμάτι ενόψει της συνέχειας.

Μην ξεχνάμε ότι και στη Μαδρίτη ήταν καθοριστικός. Επτά πόντοι, πέντε ασίστ και καθοριστικές άμυνες. Βέβαια εκεί υπήρχε ο Κέντρικ Ναν για να «καθαρίσει» στο σκοράρισμα. Τώρα που έλειπε ο Αμερικανός, ο Μπράνκου Μπάντιο φρόντισε να καλύψει (και μάλιστα παραπάνω από) επάξια το κενό του. Πέτυχε 25 πόντους όντας άκρως «οικονομικός» καθώς το κατάφερε με 9/12 προσπάθειες και με μόλις μία βολή.

Ήταν μια «γεμάτη» επιθετική εμφάνιση για τον 27χρονο γκαρντ, την οποία είχε και ο ίδιος ο παίκτης ανάγκη. Κυρίως για να σουτάρει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και στα παιχνίδια της Euroleague. Υπενθυμίζω ότι σε 10 ματς της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης έχει μετρήσει μόλις 6/24 τρίποντα. Δηλαδή ποσοστό της τάξεως του 25%. Και στη SUNEL Arena είχε 6/7 έξω από τα 6.75 μέτρα. Φυσικά ζητούμενο από εδώ και στο εξής είναι η διάρκεια και να μπορέσει να έχει ανάλογα ποσοστά και στα ματς της Euroleague.

Από εκεί και πέρα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήταν και λίγο-πολύ λογική και φυσιολογική η εν λόγω παρουσία του Παναθηναϊκού σε αυτό το ματς. Υπήρχε έλλειμμα ενέργειας από το παιχνίδι της Μαδρίτης, το οποίο ειρήσθω εν παρόδω κρίθηκε στην παράταση, ενώ παράλληλα υπήρξε (για ένα ακόμα ματς της GBL) παντελής έλλειψη συγκέντρωσης. Και αποτυπώθηκε από τα 14 λάθη, τα πέντε εκ των οποίων από τα χέρια του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος συνεχίζει να παίρνει σε κάποια σημεία των αγώνων βιαστικές και επιπόλαιες αποφάσεις. Και όχι τίποτε άλλο, αλλά δίνει και εύκολους πόντους στις αντίπαλες ομάδες. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό ότι η ΑΕΚ πήρε 22 από τους 74 πόντους της από λάθη των «πρασίνων».

Όπως πήρε αυτοπεποίθηση ο Μπάντιο από τα σουτ, έτσι πήρε και ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος προερχόταν από μια «φτωχή» επιθετικά παρουσία απέναντι στη Ρεάλ, έχοντας πάρει μόλις τρεις (άστοχες) προσπάθειες εντός παιδιάς. Το αν θα βοηθηθούν και οι δύο ενόψει της συνέχειας και του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, είναι κάτι το οποίο θα φανεί. Όσο και αν τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος δεν μπορούν να μπουν στην εξίσωση και στην ίδια «ζυγαριά» με αυτά της Euroleague. Άλλωστε όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς «χρησιμοποιεί» αυτά τα παιχνίδια και ως... προπονήσεις.

Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι ύστερα από μια μέτρια (σε γενικές γραμμές) εμφάνιση κατάφερε να φύγει από το παρκέ χωρίς (άλλη) απώλεια. Πλέον γυρίζει σελίδα και ξεκινάει την προετοιμασία για το αμέσως επόμενο παιχνίδι της Euroleague την ερχόμενη Παρασκευή (13/11, 21:15) με στόχο την 9η νίκη του ύστερα από 11 ματς στη διοργάνωση. Θεωρώ ότι η εβδομάδα που έρχεται θα είναι και η... καλύτερη, εδώ και πολλές ημέρες, για τον Σέρβο τεχνικό. Θα έχει τρεις «γεμάτες» και καλές προπονήσεις έως το παιχνίδι με τους Καταλανούς ώστε να δουλέψει με όλους τους (διαθέσιμους) παίκτες και να εμφυσήσει ακόμα περισσότερο την τακτική, τα plays και τη φιλοσοφία του έχοντας να «παντρέψει» τους Ναν και Φρανσίσκο.

ΥΓ: Πολλές ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Γκρεγκ Μπράουν. Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε. Πραγματικά κρίμα. Καλή επάνοδο να έχει το παιδί!